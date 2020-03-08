Кадыров ответил на претензии о наличии счетов за рубежом

В своем автороском телеграм-канале глава Чечни ответил на претензии американских конгрессменов

«Госдеп США и конгрессменов Тома Малиновски и Джо Уилсона беспокоят мой „бизнес и мои банковские счета“ в зарубежных странах и братские отношения между ЧР и ОАЭ. По этому поводу конгрессмены сделали запрос в Госдеп. В ответе говорится, что „департамент продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова… за пределами Российской Федерации“. Госдеп возмущен, что ОАЭ и Фонд имени шейха Халифа финансируют инвестпроекты и оказывают поддержку предпринимателям.

Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент, свое Федеральное Собрание.

Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа.

Фонд шейха Халифа помогает сотням молодых людей начать свое дело, создает рабочие места. При поддержке ОАЭ в Грозном строится международный университет. Это всё делается для народа, о правах которого якобы печется госдеп. Мои лошади давали работу тренерам, жокеям, конюхам. Гонорары уходили на содержании лошадей и персонала. Почти половину лошадей уже продал и подарил любителям конного спорта. Полученный доход будет указан в декларации, если это интересно.

У меня большая семья, нужно решить жилищные вопросы детей. Все средства от реализации скакунов я распределил между детьми, чтобы они уже думали об обустройстве своей жизни, закладывали фундамент. Как и мой дорогой отец Ахмат-Хаджи Абдулхамидович, я всё посвятил им. Всё, что имею, оставил семье. Моя жизнь — мой народ и моя семья! Если Госдепу и конгрессменам интересно, я подробно просветил бы их о состоянии дел с соблюдением прав человека в ЧР, рассказал бы о „бизнесе и счетах“.

В ЧР права человека соблюдаются сто раз лучше, чем в США или в странах-сателлитах. Нет, не права человека беспокоят госдеп и авторов запроса. Они днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в ЧР, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки. Успокойтесь, господа! Ничего из этого не получится».

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