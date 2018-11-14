Кто и зачем фальсифицирует Пушкина?

Посмотрел в имеющемся дома издании ОГИЗ 1949 года – тот же текст, что и ниже из нынешней академической версии.Вот так и фальсифицируется история России. Вроде бы и небольшая „правка”, а как сильно меняет впечатление о пушкинской эпохе! Будто в то время христианство было уже распространено на Руси…