Кто и зачем фальсифицирует Пушкина?
08:15. 14 ноября 2018 Просмотров - 744 8 коммент. Опубликовал: brahman
Сколько же вреда нанесла и продолжает наносить русской культуре христианская церковь! Оказывается, попы переделывают тексты А.С. Пушкина не только в наше время, но грешили этим ещё в начале прошлого века.
Сравните сами начало сказки Пушкина о царе Салтане издания Анненкова 1855 года и любого современного выпуска.
Сравните сами начало сказки Пушкина о царе Салтане издания Анненкова 1855 года и любого современного выпуска.
Посмотрел в имеющемся дома издании ОГИЗ 1949 года – тот же текст, что и ниже из нынешней академической версии.
Вот так и фальсифицируется история России. Вроде бы и небольшая „правка”, а как сильно меняет впечатление о пушкинской эпохе! Будто в то время христианство было уже распространено на Руси…
Вот так и фальсифицируется история России. Вроде бы и небольшая „правка”, а как сильно меняет впечатление о пушкинской эпохе! Будто в то время христианство было уже распространено на Руси…
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
А чего ещё ждать от иудохристианства.
loading...
Под воздействием этого “божественного” воздыхания, в их мракобесные головы ещё и не то войдёт:
ЛАДАН – НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО.
Церковная мышь
Ладан – наркотик, применяемый в церковных службах для наведения религиозного транса (наркотического гипноза) у посетителей храмов, подавления воли и логического мышления. Издавна применялось для религиозного психопрограммирования (зомбирования) народа. Вызывает легкую наркотическую эйфорию и зависимость.
Под действием этого наркотика человек становится легко управляемым: повышается внушаемость, когда человек перестаёт АДЕКВАТНО воспринимать реальность и уходит в состояние иллюзий, после чего начинает нести религиозный бред.
Ладан — высушенный сок, смола, (камедь) многих растений рода Boswellia семейство бурзеровых, растущих в восточной Африке, в Йемене, в Сомали. В дыме ладана содержится химическое вещество ацетат инценсола, обладающий сильным антидепрессивным действием, и соответственно оказывающий на людей наркотическое воздействие!
Многие христиане особо ценят так называемый “афонский ладан”. Стандартная сувенирная коробочка-упаковка ладана размером со спичечный коробок – это один из самых популярных сувениров, которые привозят паломники с Афона.
Но мало кто знает, что в него, особенно в самые дорогие изысканные “подарочные” сорта, специально добавляются каннабиноиды (группа терпенфенольных соединений, производных 2-замещённого 5-амилрезорцина). В природе они встречаются в растениях семейства коноплёвых (Cannabaceae), являются действующими веществами гашиша и марихуаны. Недаром говорят, что поездка на Афон укрепляет веру. А кто там побывал, того потом туда тянет всю жизнь.
Нет подобных специальных добавок только в самых дешевых повседневных сортах ладана. Но и “незаряженный” ладан содержит природные наркотические компоненты, но в меньших количествах.
Известный врач Парацельс писал еще 550 лет назад: «…запах ладана может скорее привлечь, нежели изгнать злых духов. Ибо их притягивает то, что привлекательно для чувств, и если мы желаем избавиться от них, то было бы более разумным применять для этой цели ароматические вещества, их отпугивающие. В полной мере действенной против всех злых духов силой является воля»…
loading...
Кабы я была девица
Говорит одна блудница
Яб для батюшки царя
Станцевала кренделя.
loading...
Да ты и так – девица, раз минусуешь противников геев…
loading...
Я толерантный, а не девица.
loading...
Толерантность – это когда тебя гости выгоняют из твоего дома, а ты не сопротивляешься… Когда тебя имеют, ты, видать, тоже не сопротивляешься…
loading...
Это когда когда меня не касается.
loading...
Тебя вон как коснулось – аж повторяться от волнения стал…