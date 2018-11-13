Псевдоистория от Украины: голод 1932-1933 гг. – это геноцид

﻿

Сознательное искажение исторических событий XX века в последнее время стало очень модной тенденцией. Самыми активными в этом деле оказались бывшие советские республики, а именно: страны Балтии, Грузия, Узбекистан и, конечно, Украина.

На сайте РУКСПЕРТ есть целая статья, посвященная украинским мифам. Начало они берут из глубокой древности. Например, по мнению украинских фальсификаторов истории "Первый конь был якобы приручен на Украине"; "Страна Аратта, Сарматия и Украина - это все одно и то же государство"; а "Киевская Русь изначально носила самоназвание "Княжна Русь - Украина", Черное море на Руси называли Украинским морем", я уже молчу про то, что последнее они выкопали своими руками. Далее следуют мифы о козачестве, Гетманщине, временах РСФСР, Великой Отечественной войне, Крыме, Майданах и даже о современной Украине, которая, оказывается, внимание, "Если бы не Россия, давно уже была бы Швейцарией".

Ну и, конечно, о голоде, охватившем территории Украинской ССР, Белорусской ССР, Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала и Западной Сибири в 1932-1933 гг...

Эту тему украинские власти мусолят давно. В 2006 году Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа и с тех самых пор они яростно пытаются убедить весь мир в том, что некомпетентное руководство СССР целенаправленно истребляло украинское население республики. Другими словами власти Украины считают события 1932-1933 гг. намеренным уничтожением этнических украинцев.

И вот сегодня, в преддверии 85-й годовщины Голодомора, на Украине решили провести масштабную кампанию по искажению исторических фактов событий тех времен для увеличения международной поддержки их страны в данном вопросе.

28 сентября в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось совещание, по итогу которого был выпущен документ - "Протокольное решение".

В нем содержатся рекомендации для Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства информационной политики и Министерства культуры. Цель - убедительно доказать вину советских властей в умышленном уничтожении миллионов этнических украинцев. Средства и методы - фальсификация документов. Да-да, там именно так и написано:

План мероприятий в рамках кампании:

1. Министерству обороны Украины и Службе безопасности Украины в указанные сроки подготовить и предоставить на согласование Совету национальной безопасности и обороны Украины документальные материалы, свидетельствующие о спланированных преступных деяниях тоталитарного коммунистического режима, повлекших за собой гибель миллионов этнических украинцев. Сроки исполнения: до 15 октября 2018 года.

2. Министерству Информационной политики Украины, Службе безопасности Украины и Министерству культуры Украины в указанные сроки подготовить и предоставить на согласование Совету национальной безопасности и обороны Украины информационные материалы (статьи, исследования и т.д.) содержащие следующие тезисы:

- Голод в Украине 1932-1933 годов является актом геноцида украинского народа со стороны коммунистической партийной номенклатуры.

- Публикуемые документы ОГПУ и ГПУ УССР являются неоспоримыми свидетельствами проведения массовых репрессий по национальному признаку и вещественными доказательствами совершенных советской властью преступлений против человечества.

- Российская Федерация, как правопреемница СССР, несет всю полноту ответственности за геноцид украинцев в 1932-1933 годах.

Сроки исполнения: до 01 ноября 2018 года

Мифотворчество украинских властей уже просто не знает границ! Им плевать на историю, им плевать на законы, да им на все плевать, если они на официальном совещании выпускают официальный документ, в котором черным по белому написано - ВРИТЕ, КАК ХОТИТЕ!!!

Это насколько надо быть зомбироваными, обиженными и циничными, чтобы так грязно действовать?! Ни один десяток лет кормились с союзной руки; после выхода из состава СССР на протяжении уже более 20 лет пользуются всеми советскими благами, которые у них никто не стал отбирать; а теперь живут с одной только целью - очернить Россию со всех фронтов.

А самое противное они делают это не в знак уважения к памяти погибших предков, и даже не ради того, чтобы обойти евреев и стать на мировой арене жертвами №1, хотя это тоже лишним не будет, а исключительно ради денег. Украина не раз говорила и продолжает говорить о компенсациях, которые Россия, как правопреемница СССР, якобы должна ей выплатить за "Голодомор".

В свете последних политических событий, и как показывает практика последних лет, кто-то, возможно, и поверит в эти филькины грамоты украинских министерств. Но мне очень хочется верить, что адекватных людей таки больше, и эту "гениальную" украинскую информационную кампанию ждет масштабный провал.