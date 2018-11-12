НЕФАКТ. Выпуск №113

Тема ленд-лиза – программы помощи США Советскому союзу во Второй мировой войне – давно стала притчей во языцех. Намеренно забытая сразу после войны, она стала широко освещаться в прессе с середины 90-х годов 20 столетия. Тогда же появились и мифы вокруг ленд-лиза. Один из них связан с утверждением, что СССР за помощь союзников заплатил огромным количеством золота. Но так ли это на самом деле? Программа «НЕ ФАКТ» отправляется на Кольский полуостров, туда, где началась советская часть ленд-лиза. Ведущий Арарат Кещян разберется, чем платил СССР за помощь в борьбе с немцами, так ли хороша была западная техника, как о ней говорят за океаном и какую роль она могла сыграть в исходе Великой Отечественной войны.



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Источник: www.youtube.com