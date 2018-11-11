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Андрей Туполев — 130 лет со дня рождения легендарного авиаконструктора

10:26. 11 ноября 2018 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал:

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    nikolay 11 ноября 2018 в 11:47 Ссылка Пометить
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    Туполев был арестован в октябре 1937г. Ему и авиаконструктору В.М.Петлякову было предъявлено обвинение в организации и руководстве “Русско-фашисткой партии”. В феврале 1939г. ещё не осуждённого Туполева перевели из Бутырской тюрьмы в подмосковный дачный посёлок Большево, где в лесу за забором с вышками размещалось “Особое техническое бюро при НКВД СССР” (шарашка). Заочный суд над Туполевым и его соратниками состоялся в мае 1940г. Все получили по 10 лет. В июле этого же года Туполев и его 20 соратников были досрочно освобождены. По личному ходатайству Туполева в том же 1940 году был освобождён из лагеря Сергей Павлович Королёв.
    Гимн русско-фашисткой партии, за организацию которой в СССР был осуждён Туполев.

    Поднимайтесь братья, с нами,
    Знамя Русское шумит,
    Над горами, над долами
    Правда Русская летит.

    С нами те, кто верит в Бога,
    С нами Русская земля,
    Мы пробьём себе дорогу
    К стенам древнего Кремля.

    Крепче бей, наш Русский молот,
    И гроза, как божий гром…
    Пусть падёт во прах расколот,
    Сатанинский Совнарком.

    Поднимайтесь братья с нами,
    Знамя Русское шумит,
    Над горами над долами
    Правда Русская летит.

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