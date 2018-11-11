Андрей Туполев — 130 лет со дня рождения легендарного авиаконструктора
10:26. 11 ноября 2018 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал: brahman
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
Источник: www.youtube.com
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
Источник: www.youtube.com
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Туполев был арестован в октябре 1937г. Ему и авиаконструктору В.М.Петлякову было предъявлено обвинение в организации и руководстве “Русско-фашисткой партии”. В феврале 1939г. ещё не осуждённого Туполева перевели из Бутырской тюрьмы в подмосковный дачный посёлок Большево, где в лесу за забором с вышками размещалось “Особое техническое бюро при НКВД СССР” (шарашка). Заочный суд над Туполевым и его соратниками состоялся в мае 1940г. Все получили по 10 лет. В июле этого же года Туполев и его 20 соратников были досрочно освобождены. По личному ходатайству Туполева в том же 1940 году был освобождён из лагеря Сергей Павлович Королёв.
Гимн русско-фашисткой партии, за организацию которой в СССР был осуждён Туполев.
Поднимайтесь братья, с нами,
Знамя Русское шумит,
Над горами, над долами
Правда Русская летит.
С нами те, кто верит в Бога,
С нами Русская земля,
Мы пробьём себе дорогу
К стенам древнего Кремля.
Крепче бей, наш Русский молот,
И гроза, как божий гром…
Пусть падёт во прах расколот,
Сатанинский Совнарком.
Поднимайтесь братья с нами,
Знамя Русское шумит,
Над горами над долами
Правда Русская летит.