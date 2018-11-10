Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 ноября 2018

Внутри «Сирийских демократических сил» растет недовольство руководством Коалиции, вызванного во многом тем, что коалиционное командование показало полнейшую бездарность во время планирования боевых действий против ИГИЛ в районе Хаджина и Эс-Суса.

Не менее непрофессионально действовала и всесторонняя поддержка Коалиции действующих на земле подразделений «Сирийских демократических сил».

Заключалось оно и в запоздалом снабжении, неточности работы коалиционной разведки, и хоть интенсивная, но абсолютно неэффективная авиаподдержка со стороны ВВС Коалиции.

В итоге во время боевых действий против ИГИЛ* в провинции Дейр-эз-Зор, только лишь в районе Хаджина и Эс-Суса, СДС потеряли несколько сотен человек погибшими, десятки единиц техники были уничтожены или попали в руки к террористам.

Среди как простых бойцов, так и полевых командиров все чаще звучат высказывания не просто о непрофессионализме коалиционного штаба, а о настоящем предательстве.

И мысли эти не столь беспочвенны. Ведь до битвы за практически последний оплот ИГИЛ на Евфрате подобных катастрофических промахов у коалиции было мало, и в последнее время «Сирийские демократические силы» успешно громили террористов при поддержке авиации коалиции во всей своей зоне ответственности.

Однако ситуация намного более серьезная нежели недовольство подчиненных работой вышестоящего руководства. Противоречия между курдами и командованием Коалиции приобретает ярко выраженный политический характер. Дело в том, что в свое время США обещали защиту курдского населения Сирии от агрессивных действий Турции.

Но на деле оказалось то, что американцы ничего для выполнения своих обязательств не делают. На протяжении последних нескольких недель турки ведут постоянные обстрелы курдских поселений на севере Сирии.

Только лишь 2 ноября 2018 года турецкая артиллерийская атака города Айн-эль-Араб привела к гибели 4-х и ранению 3-х бойцов «Курдских сил самообороны», о пострадавших среди мирного населения неизвестно. Затем под огнем оказались и другие города, где погибли и были ранены уже десятки мирных жителей.

Совокупность военных провалов, роста недоверия со стороны бойцов СДС к коалиционному командованию с одной стороны, и полнейшее пренебрежение со стороны США своими обязательствами перед курдским населением Сирии в вопросе защиты их от Турков с другой стороны, в конечном итоге может привести к самой настоящей катастрофе. Ведь рано или поздно курды поймут, что еще в 2016 году их попросту обманули и использовали в своей игре «большие дяди».

Но к этому времени они окажутся между молотом и наковальней, где с одной стороны будут механизированные колонны турецкой армии, а с другой стороны террористические орды ИГИЛ.

Учитывая, что коалиционное командование и США сейчас попросту «сливает» «Сирийские демократические силы» можно предположить, что скоро восточный берег Евфрата попросту утонет в курдской крови, а занятые СДС земли будут оккупированы или Турцией или ИГИЛ.

Так же не исключен вариант, что их займет ограниченный контингент армии США. В любом случае курдов ждет катастрофа. А в 2016 году их о подобном сценарии Россия предупреждала.

Жаль, что сладкие песни США и миллионы долларов настолько сильно одурманили головы курдских лидеров, что они в конечном итоге подписали своему народу в Сирии смертный приговор.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

*Запрещенная в РФ террористическая организация.