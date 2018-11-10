Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 ноября 2018
- 04:33 Бойня при Евфрате: сирийская земля залита кровью сотен членов проамериканских отрядов (ВИДЕО, ФОТО 18+).
- 00:45 Авиабаза Хмеймим. 22.10.2018.
- 00:14 В Турции прогремел мощный взрыв боеприпасов на военной базе.
- Вчера 22:26 Ходейда. 09.11.2018.
- Вчера 15:50 Военные РФ освободили 19 заложников из плена боевиков в Сирии.
- Позавчеа 22:35 Т-34-85 снова в бою.
Бойня при Евфрате: сирийская земля залита кровью сотен членов проамериканских отрядов (ВИДЕО, ФОТО 18+)
Внутри «Сирийских демократических сил» растет недовольство руководством Коалиции, вызванного во многом тем, что коалиционное командование показало полнейшую бездарность во время планирования боевых действий против ИГИЛ в районе Хаджина и Эс-Суса.
Не менее непрофессионально действовала и всесторонняя поддержка Коалиции действующих на земле подразделений «Сирийских демократических сил».
Заключалось оно и в запоздалом снабжении, неточности работы коалиционной разведки, и хоть интенсивная, но абсолютно неэффективная авиаподдержка со стороны ВВС Коалиции.
В итоге во время боевых действий против ИГИЛ* в провинции Дейр-эз-Зор, только лишь в районе Хаджина и Эс-Суса, СДС потеряли несколько сотен человек погибшими, десятки единиц техники были уничтожены или попали в руки к террористам.
Среди как простых бойцов, так и полевых командиров все чаще звучат высказывания не просто о непрофессионализме коалиционного штаба, а о настоящем предательстве.
И мысли эти не столь беспочвенны. Ведь до битвы за практически последний оплот ИГИЛ на Евфрате подобных катастрофических промахов у коалиции было мало, и в последнее время «Сирийские демократические силы» успешно громили террористов при поддержке авиации коалиции во всей своей зоне ответственности.
Однако ситуация намного более серьезная нежели недовольство подчиненных работой вышестоящего руководства. Противоречия между курдами и командованием Коалиции приобретает ярко выраженный политический характер. Дело в том, что в свое время США обещали защиту курдского населения Сирии от агрессивных действий Турции.
Но на деле оказалось то, что американцы ничего для выполнения своих обязательств не делают. На протяжении последних нескольких недель турки ведут постоянные обстрелы курдских поселений на севере Сирии.
Только лишь 2 ноября 2018 года турецкая артиллерийская атака города Айн-эль-Араб привела к гибели 4-х и ранению 3-х бойцов «Курдских сил самообороны», о пострадавших среди мирного населения неизвестно. Затем под огнем оказались и другие города, где погибли и были ранены уже десятки мирных жителей.
Совокупность военных провалов, роста недоверия со стороны бойцов СДС к коалиционному командованию с одной стороны, и полнейшее пренебрежение со стороны США своими обязательствами перед курдским населением Сирии в вопросе защиты их от Турков с другой стороны, в конечном итоге может привести к самой настоящей катастрофе. Ведь рано или поздно курды поймут, что еще в 2016 году их попросту обманули и использовали в своей игре «большие дяди».
Но к этому времени они окажутся между молотом и наковальней, где с одной стороны будут механизированные колонны турецкой армии, а с другой стороны террористические орды ИГИЛ.
Учитывая, что коалиционное командование и США сейчас попросту «сливает» «Сирийские демократические силы» можно предположить, что скоро восточный берег Евфрата попросту утонет в курдской крови, а занятые СДС земли будут оккупированы или Турцией или ИГИЛ.
Так же не исключен вариант, что их займет ограниченный контингент армии США. В любом случае курдов ждет катастрофа. А в 2016 году их о подобном сценарии Россия предупреждала.
Жаль, что сладкие песни США и миллионы долларов настолько сильно одурманили головы курдских лидеров, что они в конечном итоге подписали своему народу в Сирии смертный приговор.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
#IS released the video its operations in SE #DeirEzzor theater. Basically nothing we didn't see before through their photo or short clip releases. The biggest parts of this video are counter attacks near Muzan ( 3 weeks ago) and the recent big "dust storm counter" offensive pic.twitter.com/wgSohefBYm
— Drexl Spivey (@RisboLensky) 23 октября 2018 г.
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Авиабаза Хмеймим. 22.10.2018
Спутниковые фотографии авиабазы ВКС РФ в Хмеймиме сделанные 22 октября 2018 года.
На фото фиксируются:
Су-24 – 8 машин
Су-34 – 6 машин
Су-35 – 4 машины
А также А-50, Ан-20/26, 2 Ил-38 и Ил-76.
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В Турции прогремел мощный взрыв боеприпасов на военной базе
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Ходейда. 09.11.2018
На фоне суровых позиционных боев под Ходейдой, хуситы уже традиционно прощупали вытянувшуюся вдоль побережья Красного моря кишку снабжения группировки штурмующей Ходейду.
В результате активных действий мобильных отрядов хуситы снова вышли на трассу Мокха-Ходейда в двух местах, отрезав от основных сил как основную ударную группировку, так и части обороняющие Тухейт. Более того, под огневой контроль попала дорога ведущая от побережья в Тухейт, в результате чего отряды хадистов обороняющие Тухейт фактически попали в окружение. Для купирования проблем в прохудившимся тылу эмиратчики бросили к бой за перекресток на трассе Мокха-Ходейда свой спецназ при поддержке ударных вертолетов, а также моторизованную пехоту из резервов, которые должны были пойти на усиление давления на Ходейду. Если хуситы смогут развить эту тенденцию и вынудить дальнейшую переброску сил на заделывание многочисленных дыр вдоль побережья, это может привести к срыву очередного наступления на Ходейду.
Но пока что бои на коммуникациях штурмующей Ходейду группировки продолжаются одновременно с боями на трассе Сана-Ходейда и на восточных окраинах города в индустриальной зоне, что говорит о том, что противник еще не израсходовал все свои силы, пытаясь достичь успеха под Ходейдой раньше, нежели проблемы на коммуникациях вынудят его прекратить наступление.
Интервенты в свою очередь пытаются кратчайшим путем пробиться в центр города, что свидетельствует о неудаче попыток обходного движения с целью окружить Ходейду перерезав северную дорогу.
Бои идут в пригородах к югу от инженерного колледжа и по заявлениям хадистов, им удалось завладеть развалинами больницы "22 мая".
Стороны продолжают нести серьезные потери, претендуя на несколько десятков убитых в день. Со стороны хадистов за сутки в боях на окраинах города погибло два полковника республиканской гвардии.
Хадисты заявляют, что убили 110 хуситов и потеряли 22 своих. Хуситы заявляют про 150 убитых у оппонентов, не конкретизируя свои потери. В городе погибло более 15 гражданских, включая 5 детей.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Военные РФ освободили 19 заложников из плена боевиков в Сирии
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Т-34-85 снова в бою
Т-34-85 в районе Дамта за который идут бои между хуситами и хадистами.
К сожалению фото только с кормы, но судя по разным местам съемки, машина до сих пор на ходу и применяется по назначению.
Плюс жесткий замес на участке kilo 16 трассы Сана-Ходейда.
Показано уничтожение бульдозера, нескольких ББМ, бегство пехоты хадистов и оставленные на поле боя покойники.
Тактика нападения легкой пехоты при поддержке тачанок и бронемашин на подвижную оборону с высокой концентрацией ПТУРов по-прежнему продолжает вызывать вопросы. Если брать все 5 месяцев штурма (а первый штурм начался еще в июне), то расход людей и техники получается просто чудовищным.
Если обратите внимание, то бои идут к северу от дороги Сана-Ходейда и разрушенная арка на въезде в Ходейду находится к югу от позиций хуситов.
Но в конце, один из улыбающихся хуситов снимается на фоне уже хорошо известного заборчика, который проходит по северной кромке трассы.
Если хуситы снова пробились к дороге на kilo 16, значит у интервентов снова что-то пошло не так, хотя и по показанному на видео хорошо видно, что много чего у них не так.
Фотки с убитыми суданцами выкладывать не стал, кому интересно, смотрите на Yemen Observer в Твиттере или на канале Yemen Wrath.
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