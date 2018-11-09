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Мотивация нынешней власти

15:13. 9 ноября 2018 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

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Политический деятель, экономист, публицист Юрий Болдырев о «прозападной шестой колонне», о том, почему иные наши либералы, лишившись высоких постов, становятся врагами страны, ее идеологическими противниками, что приход к власти тех, кто вырос и стал всесильным на разрушении и разграблении, обернулся невосполнимыми потерями для народа, нет «отдельных» от президента либералов, внешняя политика – это продолжение внутренней, действительно ли Россия уязвима из-за гибридного характера государственности.
 

Источник: www.youtube.com

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