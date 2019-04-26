Сталинизм – это зримая и образная цивилизованность, противопоставленная зоологическому доминированию

Сталинизм – молодость мира? Кроме апологетической оценки Сталина – которую дают его восторженные сторонники и единомышленники, есть и более холодная, технологическая оценка, свойственная ОТЦ [1] . ОТЦ – это предельно обобщающий взгляд, ищущий общие черты успеха и провала во всех исторических эпохах. Она будет говорить не об идеях собственно сталинизма, не о конкретных идеалах 30-50-х годов ХХ века, а о профессиональной пригодности руководителей к выполнению главной миссии цивилизованной власти: осуществление общего прогресса.

Потому что правильно понятая история сталинского периода – это тот вектор, по которому будет строиться и направляться наша повседневность и наше будущее. Если бы это было не так, то не состоялся бы такой ХХ съезд КПСС ; в брежневскую эпоху не побоялись бы произвести публичную переоценку действий Хрущёва по отношению к Сталину. А в горбачёвско-ельцинский перестроечный шабаш не поносили бы Иосифа Виссарионовича и СССР в большинстве тогдашних „Огоньках”. Если бы осознанная оценка советской эпохи в период Сталина ни на что не влияла, то либералы, монархисты, демократы и прочие подпиндосники всех мастей не визжали бы от негодования при любом положительном упоминании имени Вождя. Значит, есть что-то очень-очень важное в той эпохе. Что-то, действительно определяющее будущее . Неплохая попытка вскрыть сущность и значение сталинской эпохи предпринята А. Леонидовым. Чью статью мы вам с удовольствием и предлагаем.



Метод и инструмент не имеет цвета знамени, и амбивалентен к символам. Наш разговор вообще отвергает всё номинальное, терминологическое, и погружается в суть процесса. Мы говорим не об оценках фактов, а о самих фактах.



Устояла или не устояла страна? Расширялась она – или таяла? Перешла ли от сохи к трактору или от трактора к сохе?



Эти факты не имеют партийной принадлежности.

Из них вырастает не партийная (субъективная), а цивилизационная (объективная) состоятельность или несостоятельность проекта.

Можно казаться очень добрым – и всё угробить. А можно казаться современникам очень злым – но вывести их на новый уровень, новую ступень цивилизации, избавив навсегда от казавшихся «вечными» ужасов прошлых эпох.



Когда мы смотрим свысока, с позиции отдалённого наблюдателя исторической эпохи, избавленные от её текущих страстей – мы всегда существенно переоцениваем роли лидеров. Как говорится – "лицом к лицу лица не разглядеть, большое видится на расстоянии"…

Власть существует только для себя – или для дела? Если для дела – то какого? И насколько эффективно она ему служит – если вообще служит?

Чего она добилась: триумфа лёгкой победы, или победы тяжёлой ценой, или дешёвого поражения, или поражения очень дорогостоящего?

Например, современная власть существует только сама для себя, чего не очень-то и скрывает. Но для современной власти и это великое достижение (с точки зрения ОТЦ) потому что дегенеративная власть ельцинского и собчаковского типа вообще была неспособна даже воспроизводить саму себя.

Нынешнюю власть можно сравнить с паралитиком, который научился ходить на костылях. Не ахти какое достижение, спартакиаду на костылях не выиграешь. Но если учесть, что в ельцинские годы паралитик ходил только под себя – уже прогресс налицо!

Сделать богатых богатыми – это же всё равно, что сделать масло масляным! Это не цель, а бредовая логическая ошибка. Богатые уже богаты – зачем же ставить целью то, что уже достигнуто? По кругу бежать к той точке, на которой уже стоишь, или как?

Естественно, экономическая цель у любой цивилизованной власти – сделать богатыми бедных. Если эту цель в экономике у власти отнять – тогда (чисто логически) у власти вообще не остаётся никаких целей в экономике.

Богатые и так богаты, а бедным помогать никто не собирается – следовательно, власть экономически бесцельна и безыдейна, как чурбан. Но, при отсутствии цели – не может быть таких вещей, как «экономическая политика», «экономическая стратегия» и т.п.

Остаётся лишь одно: болтание известной субстанции в проруби. Субстанция там бессистемно плавает, и неважно, к какому краю проруби она подплывёт под воздействием подлёдных течений: цели у неё всё равно нет, плыви куда хочешь или никуда не плыви, всё едино…

Появление такой дегенеративной экономики, как современная, невозможно объяснить, не увидев её причин.

В числе которых – усталость зверя в человеке, зверочеловека от чрезмерно быстрых темпов прогресса в ХХ веке, от слишком плотной, не дающей расслабиться динамики созидания.



Человек, за одно поколение шагнувший от карет к звездолётам, смертельно устал. Усталости его не заметили, её угрозы не оценили. Выжимали до упора, до последнего требуя «ускорения». Человек психанул и взорвался.

Востребованными в момент взрыва оказались наиболее дегенеративные экономические теории противоречащей законам естества «самоорганизации», притягательность которых в возможности лечь и не двигаться, не работать, не отвечать за порученное дело, не развиваться, вообще не шевелиться.

Ведь любой человек, если он не совсем свихнулся, понимает, что все эти рыночные гипотезы о «самоорганизации» экономики – антинаучный и антиразумный бред. Если машина сама себя не собирает и дом сам себя не строит – то как может сама себя собрать совокупность машин и зданий (т.е. экономика)?

В своё время, споря с атеистами, астрофизик Фред Хойл сказал: "скорее ураган, пронесшийся над свалкой мусора, соберет новенький Боинг, чем случайно возникнет хоть одна клетка". А может ли обезьяна, шлёпая по клавишам печатной машинки, случайно напечатать «Войну и мир»?

Но ведь ещё в большей степени это относится и к экономике! Если клетка не может возникнуть случайно, без первоначального сборочного замысла её конструктора, то как может случайно, без проекта и конструкторов, собраться национальное хозяйство?

Смысл либерализма не в том, что он раскрывает истину, а в том его исходном значении, которое тождественно-негативно в русских и английских словарях XIX века: «потакание слабостям, снисходительность к недостойному поведению» и т.п.

А человеку, взорвавшемуся от сверхскоростей в стрессе раскалённого рационализма, в условиях которого любой пердок требовали «обосновать по науке» и увязать с делом общего созидания – больше всего требовалась именно «снисходительность к слабостям», погружение в иррациональный маразм, в отдых мозговых клеток, избавленных от стягивания в пучок.

По этой причине дегенеративная культура заметно предшествует, опережая, дегенеративную политику. О Ельцине никто ещё и не слышал, когда появились писатели, поэты, художники, кинематографисты, говоря словами одной парочки из их среды – «желающие странного».

Советский потребитель, несмотря на завидную для

нашего упаднического времени образованность – тянулся ко всему иррациональному и слабоумному. Он тянулся и к вычурной зауми, уводящей в дебри, и одновременно – к инфантильному сюсюканью.

Его начали бесить и раздражать «геометрические фигуры» рационализма в искусстве, вымеренность, обоснованность и ответственность слов, поступков и образов. То, что интеллигенция называла «сложностью» – на самом деле было бегством от формулы в расплывчатость и размытость. Заложенная в формулах однозначность – стала казаться интеллигенции «примитивностью».

О чём мы говорим? О таком психическом явлении, как энергетическая экономность пустого отражательства.

Есть очевидная энергетическая сверхзатратность креационизма. Творить мир – утомительно. Это вознаграждается тем, что в итоге ты оказываешься в мире, который создал ты сам, по собственному разумению. Но такой итог- долгая история. А энергичное разумное воздействие на реальность быстро утомляет и жрёт энергию души немилосердно.

Пустое отражательство реальности мыслью – в энергетическом смысле нулёвое, наиболее экономичное. Одно дело – пытаться управлять дождями, и совсем другое – просто думать: «дождь пошёл», «дождь закончился», отражая не тобой созданную обстановку вокруг.

Этот вопрос поставил ещё Маркс[2]: что делает мыслитель, мыслящий человек? Только объясняет мир – или же занят его преобразованием?

Креационизм ставит задачу преобразования мира: это обожение[3] в христианстве, преобразование мира в марксизме и т.п.

Христианство подчёркивало, что обожение требует от человека постоянной борьбы с ленью и дикостью внутреннего зверя[4]. С точки зрения энергетической – это повышенная энергоотдача, сознательно обходящая зоологический инстинкт энергетической экономности действий. Многие советские песни подчёркивали это, например:

Хорошо над Москвою-рекой

Услыхать соловья на рассвете.

Только нам по душе – непокой,

Мы сурового времени дети[5].

Как видим, противопоставлено то, что «хорошо» неуважаемому обычному человеку – и то, что по душе особенному, прогрессивному человеку. Или:

…Не созданы мы для лёгких путей,

И эта повадка у наших детей.

Мы c ними уходим навстречу ветрам,

Вовек не состариться нам.

Здесь тоже противопоставлен «лёгкий путь» и «сознательный выбор» человека в тесной связи с аллюзиями и паллиативами христианского бессмертия: «не состарится вовек» – т.е. инфинитика, оперирование категориями вечности.

Что же отражает и евангельская строка, и советская песня? Экономическую сверхзатратность созидательного поведения для человека, нарушающую звериный инстинкт энергетической бережливости, и оттого вызывающую острый дискомфорт в биологической части человеческого существа.

Мы имеем дело с константой, которую не обошёл никто из созидателей в истории человечества. Всё материальное безвольно плывёт по течению, скатывается или сползает вниз; всё духовное ищет средства плыть против течения, подниматься вверх.

Энергетические затраты у активного преобразователя, занятого обожением – и потребителя-приспособленца несопоставимы.

Например, если от подъёма перейти к падению, то облегчение в первые моменты будет неописуемым, несказанным! Ради этого дети тащат саночки в гору, чтобы ощутить наслаждение от лихого скатывания вниз… Отсюда и народная поговорка: «любишь кататься – люби и саночки возить».

Она, вроде как, бесспорная: как же можно всё время ехать вниз, и при этом не отыгрывать наверх? Но человек хитёр, он выдумал инструменты, при которых катается на саночках он сам, а возят его саночки другие люди.

Один такой инструмент называется «рабовладение», другой – «деньги». А самый первый из всех – разбой. В определённом смысле из разбоя, как из первичного бульона, вырастают и рабовладение, и деньги.

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Отношения человека, как индивида, особи – и цивилизации, культуры как продукта коллективного творчества многих поколений могут иметь три формата:

-Созидание (сохраняющее наследие пополнение),

- разрушение (распыление наследия)

- и паразитирование (автономное от человечества существование).

Человек может цивилизацию формировать, деформировать или жить ей «параллельно» – безо всякой ей пользы, но и без особого вреда.

Паразит цивилизации – не обязательно тунеядец[6]. Но даже находясь при деле – он не полезнее балласта для полёта воздушного шара. Балласт имеет свою пользу в общей конструкции, но в нём нет двигательной силы аэростата.

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Конечно, если мы в рамках ОТЦ будем искать нечто общее между Сталиным и Хаммурапи, некий «общий двигатель» (по аналогии с «вечным двигателем») – то мы будем говорить не о красных знамёнах, не о пятиконечных звёздах и не о кратких курсах истории ВКП(б).

Ведь ничего такого у Хаммурапи не было – однако же он, в своё время, на своём уровне, тоже выступил ДОМКРАТОМ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

А базовый движок у них со Сталиным – общий! Причём в подъёмной (энергетической) и в подавительной (энтиэнтропийной) части. Если ты поднимаешь цивилизацию, то нужно осложнить себе жизнь позитивной программой.

Но, кроме того, чтобы не выступить "сеятелем затаптываемых ростков", Сизифом – нужно осложнить жизнь врагам твоей программы негативной для них программой.

То есть нечто (скажем пока так) провозгласить, осуществить и защитить. Мысль (проект), реализация, оборона. Выброси любое звено – и всё потеряет смысл.

- Нет плана – нечего выполнять, нет цели – всякое движение бесцельно, следовательно, бессмысленно.

- Если же план только в голове, а в жизнь не воплощается – тогда он галлюцинация, не более. Даже если он прекрасен – он не прекраснее розовых грёз курильщика опиума, который тоже ведь видит нечто, приводящее его в эйфорию.

- А если ты нарисовал чертёж, по чертежу построил – пришли черти и сожгли дотла, то это хуже чем ноль. Ноль был до начала строительства, а теперь у тебя ноль – минус усталость от сизифова труда!

Что совершенно понятно? Понятно, что если власть будет вести себя, как современная её форма – то есть пребывая в цивилизационном параличе[7] ходить только под себя – она в итоге захлебнётся в собственных фекалиях.

Этот процесс романтик Маркс называл «взращиванием собственного могильщика», мы же менее романтичны, и понимаем: парализованная в смысле перспективного созидания власть не посторонним могильщиком хоронима, а в собственных токсичных выделениях утопает. Не пролетариат (нижний придаток к буржуазии), а сама буржуазия, своей тупостью, алчностью, ограниченностью себя убьёт.

Раньше или позже – зависит от активности в этом процессе. Но это лишь вопрос времени.

Цивилизованная власть имеет Коллективный Разум, чтобы спроектировать будущее и Коллективную Волю, чтобы воплотить в жизнь проект. Она придумывает перемены – и заставляет их состояться.



А власть зоологического доминирования не видит будущего, и не может на нём настоять, что и логично: на чём настаивать, если нет образа перемен? Такая власть не создаёт и не строит – а паразитирует на том, что есть, в чём она – отнюдь не по своей воле – оказалась.

Такова разница между охотой-собирательством и скотоводством-земледелием. Охотник и собиратель (первобытные) – ищут себе еду, а скотовод и земледелец – создают её. И чем дальше двинулся прогресс, познание – тем увереннее и гарантированнее создают.

Эта очевидная разница между творцом и паразитом среды, перенесённая на уровень выше, на власть – помогает нам понять, чем цивилизованная власть (с опорой на проектный Разум) отличается от зоологического доминирования (с опорой на звериные инстинкты).



А теперь сами скажите, хотя бы мысленно, про себя – к какому типу относится сталинская власть, а к какому современная?

Подсказка: у современной власти не только нет образа желанного будущего (Голливуд гадает в десятках фильмов – какой из апокалипсисов покончит с человечеством), но и рычагов воздействия (карательных) для обеспечения работ по проекту. Которого и нет.

Но если вдруг появится – то всё равно останется «Утопией» Томаса Мора, потерявшего голову на плахе, вместо того, чтобы «потерять» ненавистные ему реалии свинцового ужаса средневековья.

Какой смысл жить без смысла? Какой смысл жить со смыслом, который только у вас в голове, и никак не влияет на объективную реальность вокруг вас? Необходимо, чтобы смысл, во-первых, был, а, во-вторых – чтобы он имел энергию воплощения.

В современности упаднического XXI века нет ни того, ни другого. Слабоумно-расплывчатая мотивация «как-нибудь жить лучше» – свойственна и животным, включая низших.

И рыба ищет, где глубже, и кошка, где теплее. В этом нет никакой мудрости, и вообще – никакого Разума. Это выстроено на голых зоологических инстинктах: попав в какую-то среду попытаться в ней пристроиться поудобнее.



На практике такая слабоумно-расплывчатая мотивация порождает коррупцию верхов и суицидальные всхлипы депрессивных, деградирующих низов, которых «в коррупцию не приняли», словно ботаника в банду!

Как дарвинизм в итоге сводится к тавтологии «выживают те, которые выживают[8]», так и псевдостратегия либеральной власти сводится к тавтологии «хорошо тем, кому хорошо». А кому плохо – тем уж плохо, и ничего с этим не поделаешь. Возникает зоо-сообщество, подменяющее и вытесняющее человеческое общество, в котором и награды и наказания лишены разумной мотивации.

Почему одни купаются в миллионах, чего они сделали достойного награды? Чем полезны нынешние миллиардеры для страны, общества или хотя бы, взяв узко, для власти?

Наоборот, почему нищенствует безымянный ветеран – всю жизнь отдавший героическому служению стране, народу, и даже (из песни слова не выкинешь) – служению этой безмозглой власти?

Кто полезнее – я уж не говорю для страны и народа, но хотя бы для этой власти, в эгоистическом смысле, никчёмный эгоистичный расхититель или люди, защищавшие интересы страны в Сирии? Почему тогда расхититель в вилле на Мальдивах, а защитники даже командировочных-суточных не могут получить? На все эти вопросы Разум не даёт ответа.

Всё сводится к дарвиновской тавтологии – «кому повезло, тому и повезло». Невозможно средствами разума, в рамках какой-то единой концепции, единого оценочного стандарта – объяснить выплаты или вычеты. За что одних облагают немыслимыми и ничем не заслуженными благами, а других, фактически, штрафуют, наказывают рублём?

Власть на это никогда не ответит ничего, кроме бреда, что «это рынок так всё отрегулировал».

Ответ же прост и на поверхности. Когда власть представляет из себя систему зоологического доминирования, то в ней, как и в мире животных «торжествует тот, кто торжествует».

Награды и наказания не мотивированы, как пожар или потоп. Это как медведь в лесу, который жрёт тех, кого догонит и «милует» тех, кого не догнал: ему же без разницы, как вела себя жертва, что она делала, какую пользу или вред принесла общему делу…

Такой тип власти несовместим с цивилизацией и цивилизованным образом жизни, вся суть которых – осмысленное поощрение и взыскание. Когда хорошо не тем, кому вслепую повезло, а тем, кто этого заслужил. И есть чёткие критерии заслуг – как, впрочем, и критерии наказания.

То, что власть, выделяющая на провокатора и власовца Д.Быкова средства, которые она целому Союзу писателей России сроду не выделяла – губит сама себя, невелика беда: туда ей и дорога.

Правильно, парни, вы диверсантов и агентов влияния побольше откармливайте – чтобы приблизить свой звёздный «час Каддафи», с трубой в собственной заднице!

Нам не власть жалко, а ту цивилизацию, которая власть вместе с собой убивает.

Альтернативой такой власти народ выделяет сегодня сталинизм. Сталинизм – это зримая и образная цивилизованность, противопоставленная зоологическому доминированию и безыдейному зоологическому террору[9].

Сталинизм полагают (и справедливо) рождением нового в муках, это путь через тернии к звёздам. Ему противопоставляют (оправданно) хождение через тернии в тернии, бессмысленное блуждание по терниям, при котором всякое страдание предваряет лишь новое страдание, и ничего больше.

Хищники миллионы лет занимаются «репрессиями» травоядных, как и друг друга. При этом ни на шаг не сдвинулись никуда с точки зрения развития, прогресса!



Можно и дальше миллионы лет этим же заниматься, и с тем же результатом. Умрут одни Собчаки, родятся другие, тождественные прародителям, и… всё!

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Но человек обладает(?) Разумом. Разум преодолевает косность могучих, но не всесильных инстинктов. И выступает источником цивилизации. Цивилизация – есть воплощение Разума в материальных конструкциях и окружающей среде. Переделывая мир из первобытного под свой проект-мечту, цивилизация создаёт оператора работ – централизованную власть.

Да простят нас ортодоксальные коммунисты, но ОТЦ, с позиции которой мы ведём разговор, не противопоставляет, а видит сходство между прогрессивными царями и Сталиным. Все прогрессивные лидеры – это воплощающие мечту и подавляющие сопротивление операторы работ по преображению непотребной реальности в потребную.

И вот (не удержусь от пафоса) – подлинный гимн сталинизма и цивилизации:

И ЭТО ЗА ПЯТЬ ЛЕТ!

Из выступления Сталина на объединенном пленуме в январе 1933 г.:

«У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь.



У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.



У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.



У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.



У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь.



У нас не было действительной и серьезной промышленности по современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.



У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь.



В смысле производства электрической энергии мы стояли на самом последней месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.



В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли на последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.



У нас была лишь одна-единственная угольно-металлургическая база – на Украине, с которой мы с трудом справлялись. Мы добились того, что не только подняли эту базу, но создали еще новую угольно-металлургическую базу – на Востоке, составляющую гордость нашей страны.



Мы имели лишь одну-единственную базу текстильной промышленности – на Севере нашей страны. Мы добились того, что будем иметь в ближайшее время две новые базы текстильной промышленности – в Средней Азии и в Западной Сибири.



И мы не только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы их создали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии»[10].

Вы слышите металлический рефрен величия цивилизации и Разума? «Не было – стало… Не было – стало…»

И что может противопоставить этому регулярно сменяемая (якобы), причём без последствия для быта масс, власть выборных клоунов?

Копошащаяся в собственных испражнениях (от слова «праздность»), упоённо нахваливающая друг друга по принципу петуха и кукушки («Кудрин – лучший министр финансов» и т.п.)?

А самое главное – не имеющая в этих испражнениях ни цели ни средств, ни двигательных сил, ни руля, который направлял бы двигательные силы в нужную проекту сторону?

Фигурально выражаясь – ни баранки, ни колёс, как ребёнок в карусельной машинке: он вроде бы пыхтит, руль крутит, говорит «бр-р-р-у-у-у!» до слюнных брызг… А машинка как ехала по кругу, так и едет себе… И если он будет сидеть молча, не касаясь руля – ничего не изменится. Разве не это мы видим вокруг себя?!

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Перекину мостик теоретика от сталинизма к Общей Теории Цивилизации. Каковы те общие черты (формулы) – которые связывают Сталина (с поправкой на эпоху, конечно) – и Петра Великого, и Владимира Мономаха, и Хаммурапи?

Цивилизованная власть есть разумная сила. Она достаточно разумна, чтобы спроектировать светлое завтра, и достаточно сильна, чтобы воплотить проект.

Что для этого нужно делать (и делали прогрессивные цари во все эпохи)?

Мотивировать и стимулировать созидательное

Осудить и наказать разрушительное

А ещё – «заплотинить» поток маразма, который в современном обществе мегатоннами обрушивается на человека со всех сторон, калеча человеческую психику и разрушая рассудок.

Чтобы наградить – нужны фонды.

Чтобы наказать – нужна сила.

Для защиты гражданина от лавины маразма, грозящей погрести с головой – необходимы критерии отбора и механика цензурной гигиены.

Только тогда Власть выступит как полезная обществу, потомкам деятельная сила, а не как присосавшийся к спонтанно идущим процессам паразит.

Власть, которая не насаждает полезного, и не наказывает вредного, и не отделяет полезное от вредного, а конструктивное от маразматического – в сущности, такой же заложник стихий, как и «маленький человек» при ней. Только более обеспеченный заложник. Она больше жрёт. И только.

Когда неуправляемый «корабль дураков» доплыл до Ниагары, то пузатая власть падает с обрыва точно так же, как и её голодные подданные. Без вариантов.

Потому что кораблю разумных нужны толковый кормчий и реальный руль. Чего нет на «корабле дураков», ни того, ни другого…

[1] ОТЦ – Общая Теория Цивилизации.

[2] Дословно Карл Маркс написал так: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

[3] Обожение или тео́зис (др.-греч. θέωσις от θεός «Бог») — христианское учение о соединении человека с Богом, приобщении тварного человека к нетварной божественной жизни через действие божественной благодати.



Коротко смысл обожения выражен в высказывании Афанасия Великого: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился» — что обозначает потенциальную возможность для каждого человека и историческую необходимость для человека вообще обрести нечеловеческое могущество в обладании самим собой и природным миром вокруг себя в органическом единстве с Богом.

[4] Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью (2Пет. 1:4)

[5] Комсомольцы – добровольцы, Музыка: М. Фрадкин Слова: Е. Долматовский, 1957 г.

[6] С одной стороны, он не делает запрещённого (а то стал бы разрушителем). С другой стороны, он не делает ничего сверх вознаграждаемого от других людей. Получается, что пользу приносит не он, а те, кто его оплачивает. Исчезнут они – он тоже откажется от созидательных практик.

[7] Цивилизационный паралич – не только нежелание, но и функциональная неспособность хранить и продвигать общее наследие, зацикленность на своей биологической локации, физиологических удовольствиях, парализующих человека во времени и пространстве.

[8] Т.е. не самые сильные, не самые умные, не самые приспособленные к среде, не самые большие и не самые маленькие, не те, кто умеют плавать, и не те, кто умеет летать, не травоядные, и не хищники, а просто (как итог двух веков анализа у дарвинистов): кому повезло выжить, тот и выжил. Заранее этого не предскажешь, все падающие метеориты не учтёшь…

[9] Когда убивают не по обвинениям и не по идеологическим мотивам – а с целью перераспределения собственности. Такой террор всегда масштабнее, чем любой политический, и носит диффузный характер, не имеет единого центра. Гоббс назвал это «войной всех против всех», а Говорухин – «великой криминальной революцией».

[10] И.В. Сталин, собр. соч., т. 13, стр. 178–179



А. Леонидов

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