Как Нил Армстронг, будучи в скафандре, унюхал лунный грунт



Прошло время. И вот летом 2010 года, просматривая очередной американский фильм о высадке на Луну, я заинтересовался интервью с Нилом Армстронгом – первым из людей, который, по версии США, высадился на поверхность спутника Земли. Нил, постаревший и, вроде бы, помудревший, отвечая на вопрос журналиста, горячо рассказывал, какое впечатление при посадке на него произвёл лунный грунт: «Он был, как порошок! Как тальк! Мелкий-мелкий. Только вот запах… Пахло от него так противно, как будто, что-то сгорело. Как будто горелая резина…»

После этих слов мы с женой посмотрели друг на друга с недоумением, и после молчания она спросила: «А разве скафандры не герметичны?»

Этот случай стал очередным «камешком», который перевёл чашу моих «весов» в плоскость полного скептицизма относительно подлинности «лунной миссии США».

Дело в том, что в другой научно-популярной телепередаче – «Разрушители легенд» (США) – её участники при помощи специалистов из NASA и возможностей, предоставленных этим агентством, последовательно воссоздали в условиях Земли все спорные моменты, которые иллюстрируют «лунную миссию». Это и затяжные прыжки, и качающийся флаг, и замысловатый бег по поверхности луны и многое другое. Было наглядно доказано, что всё это можно сделать на Земле без особых затруднений.

Более того: в мире опубликована масса материалов, которыми американская «лунная миссия» подвергается сомнениям вдоль и поперёк. По всем швам!

Но лично я хочу подробно остановиться лишь на одном твёрдом факте: была ли реальной возможность взлёта американского взлётного отсека лунного модуля с поверхности Луны?

Взлёт с любой поверхности планеты осуществляется с помощью реактивного двигателя, тяга которого должна быть достаточной, чтобы преодолеть притяжение планеты и поднять вес летательного аппарата.



Простая школьная формула известна всем: сила равна массе, умноженной на ускорение». Сила, с которой космический аппарат давит на поверхность Земли (притягивается к ней), – это вес аппарата. Он равен массе аппарата, умноженной на ускорение свободного падения на конкретной планете. Масса – величина, которая указана в паспорте к каждому аппарату.

Сила работающего двигателя, поднимающая аппарат, называется «тяга». Чтобы аппарат взлетел, тяга должна быть больше веса аппарата на конкретной планете. Кроме того, необходим запас, который обеспечит ускорение, необходимое для достижения летательным аппаратом так называемой первой космической скорости – скорости, при которой аппарат сможет выйти на околопланетную орбиту.



Эту скорость должен был достичь и лунный модуль, для того, чтобы на орбите Луны его забрал возвращаемый аппарат.

Для условий Земли тяга двигателя может превышать массу ракеты в десять раз, как, например, у двигателя первой ступени ракеты-носителя «Сатурн V», участвующей в том американском космическом полёте.



Ракету массой 3 миллиона килограмм (3 тысячи тонн), преодолевая ускорение свободного падения 9,8 м/с2, до первой космической скорости разгонял двигатель тягой 34 миллиона ньютонов. То есть тяга двигателя 34.000.000 ньютона равна: 3.000.000 кг умножить на 9,8 м/с2 плюс запас 10 – 15 процентов.

Согласно опубликованным тактико-техническим характеристикам, лунный модуль (США) имеет полную массу 16,5 тысяч килограммов, массу посадочного отсека – 11,7 тысяч килограммов, массу взлётного отсека – около 4,5 тысячи килограммов; двигатель взлётной ступени имеет тягу 1590 ньютонов.



Согласно выше приведённой формуле, такая тяга может поднять на Луне, где ускорение свободного падения равно 1,62 м/с2, аппарат массой только 980 килограммов.

Таким образом, взлётный отсек Лунной миссии массой 4599 килограммов, не может быть поднят с Луны двигателем, имеющим тягу 1590 ньютонов. Более того, этот же модуль тем более не мог летать в земных условиях, потому что недостаток тяги двигателя на Земле здесь усугублялся ещё в пять раз.

Поэтому, никакие американцы ни на какую Луну не летали, или, по крайней мере, с неё уже точно не возвращались.



По каким причинам советские специалисты по исследованию космоса согласились признать этот «полёт», нам даже не интересно, потому что это никак не влияет на саму возможность осуществления Лунной миссии.



А вот то, что взлётный отсек американского лунного модуля не имел соответствующего двигателя, а также не имел в своей конструкции даже баков для горючего и окислителя, красноречиво объясняются тем, что средний возраст четырёхсот работников Центра управления американской Лунной миссией составлял 26 лет.



Это молодые специалисты, без опыта работы, без умения, без необходимой технической грамотности. Самому старшему из них было 36 лет, чтобы компенсировать его возраст, в Центре должны были ещё работать три человека, которым было ещё по 18 лет.



И вот этот «детский сад» якобы осуществил то, что спустя почти полвека до сих пор не по силам НАСА.



В каких секретных лабораториях типа «НАСА-Голливуд» нюхал «лунный грунт» Нил Армстронг, остаётся только догадываться.