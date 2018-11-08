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Выборы в США в карикатуре

00:53. 8 ноября 2018 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:


Промежуточные выборы в США в карикатуре.
В основном обыгрывается тема "голубой волны" (читай, реванша демократов), расколотой страны, ужасного Трампа, кампании ненависти развязанной Трампом и происков глубинного государства против агента Дональда.
Примечательно, что тема России несколько отступила на задний план и про связи Трампа с Кремлем поминают не так часто, но это пока.









































































Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы, демократы, карикатуры, республиканцы, США, Трамп, юмор
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