Промежуточные выборы в США в карикатуре.В основном обыгрывается тема "голубой волны" (читай, реванша демократов), расколотой страны, ужасного Трампа, кампании ненависти развязанной Трампом и происков глубинного государства против агента Дональда.Примечательно, что тема России несколько отступила на задний план и про связи Трампа с Кремлем поминают не так часто, но это пока.

Источник: colonelcassad.livejournal.com