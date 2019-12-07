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«Политика большой дубинки»: как с помощью Доктрины Монро США обосновали своё право на вторжение в суверенные государства

09:07. 7 декабря 2019 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: RT @ Святослав Князев

115 лет назад президент США Теодор Рузвельт в своём ежегодном послании к конгрессу провозгласил расширенное толкование Доктрины Монро. Прикрываясь заботой о стабильности и процветании государств Западного полушария, американский лидер заявил, что Соединённые Штаты обладают правом вторгаться на их территорию с целью прекращения «нарушений законности». По словам экспертов, это стало очередным этапом на пути превращения Вашингтона в «мирового полицейского», который применяет силу тогда, когда этого требуют его экономические интересы. Историки отмечают, что внешняя политика Белого дома по отношению к суверенным латиноамериканским государствам в тот период времени практически не отличалась от той, что проводили европейские державы в своих колониях.

«Политика большой дубинки»: как с помощью Доктрины Монро США обосновали своё право на вторжение в суверенные государства

Высадка американских войск в Мексике, 1914 год globallookpress.com © Scherl

Ровно 115 лет назад, 6 декабря 1904 года, президент США Теодор Рузвельт, выступая перед конгрессом, дал собственное расширенное толкование Доктрины Монро. Эту интерпретацию стали называть «поправкой Рузвельта», а также «политикой большой дубинки». Согласно ей признавалось законным и оправданным вмешательство США во внутренние дела стран Латинской Америки, если они не будут способны самостоятельно справиться со своими проблемами или же будут предпринимать действия, которые могут привести к вовлечению европейских государств в политические процессы на Американском континенте.

Доктрина Монро

Стоит отметить, что уже в 1820-х годах независимость обрела большая часть колоний Испании и Португалии в Латинской Америке. В 1820 году Испанию охватила революция. Два года спустя власти Франции, недовольные беспорядками на своих границах, обратились к ведущим европейским державам с просьбой о поддержке вторжения на Пиренейский полуостров.

В октябре—декабре 1822 года состоялся Веронский конгресс, на котором лидеры Священного союза одобрили вторжение Франции в Испанию. Весной следующего года французские войска вступили на территорию этой страны.

Однако в оценках «парада суверенитетов» в бывших латиноамериканских колониях европейские государства разошлись во мнении. Австрия, Пруссия и Россия выступали за восстановление суверенитета Испании над бывшими владениями в Латинской Америке. Однако это не устраивало Великобританию, которая вела торговлю на латиноамериканских рынках и опасалась усиления конкуренции. В итоге решение относительно бывших колоний в ходе Веронского конгресса так и не было принято.

Позднее британцы предложили Соединённым Штатам вместе выступить за политическое разделение Нового и Старого света. Однако Вашингтон предпочёл сделать собственное заявление.

«Политика большой дубинки»: как с помощью Доктрины Монро США обосновали своё право на вторжение в суверенные государства

Джеймс Монро. Фото globallookpress.com © Stapleton Historical Collection

2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро в послании к конгрессу призвал разделить мир на европейскую и американскую системы государственного устройства. По его мнению, Вашингтон не должен был вмешиваться в дела Европы, а европейские страны — в дела Латинской Америки.

По мнению историков, Соединённые Штаты, прикрываясь защитой свободы выбора латиноамериканских народов, стремились сами вершить судьбу Западного полушария.

«Полицейская держава»

В конце XIX — начале XX века экспансионизм США стал более агрессивным.

«Корпорации США, в том числе аграрные, заходили на территорию латиноамериканских государств и получали там сверхприбыли, которыми не собирались делиться с народами этих стран», — рассказал в интервью RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

В 1901 году от ранения, полученного во время покушения, скончался президент США Уильям Мак-Кинли. Страну возглавил вице-президент Теодор Рузвельт. По словам историков, при нём Соединённые Штаты продолжили курс на превращение в империалистическую державу, влияние которой распространялось далеко за её границы.

«Политика большой дубинки»: как с помощью Доктрины Монро США обосновали своё право на вторжение в суверенные государства

Теодор Рузвельт © Wikimedia commons

6 декабря 1904 года Теодор Рузвельт в своём обращении к конгрессу дал новое толкование Доктрине Монро. Он заявил, что Соединённые Штаты якобы хотят видеть соседние страны «стабильными, упорядоченными и процветающими» и для достижения этого могут применять против них силу.

«В обращении шла речь о том, что латиноамериканские государства могут пользоваться своей независимостью, однако только если распоряжаются ею «правильно» с точки зрения Вашингтона. А если они что-то делают не так, то тогда появляется повод для вмешательства со стороны большой цивилизованной державы», — отметил Егор Лидовской.

«В Западном полушарии следование Соединёнными Штатами Доктрине Монро может вынудить их, возможно, и против своей воли, в вопиющих случаях нарушений законности или проявления бессилия к выполнению обязанностей международной полицейской державы», — заявил Рузвельт в своём обращении к конгрессу.

По мнению Егора Лидовского, тогда президент фактически дал понять, что Соединённые Штаты могут свободно вторгаться на территорию других государств.

«Нужно понимать, что никакого резкого разворота в политике США после заявления Рузвельта не произошло. Это было закономерным развитием того курса, которого Соединённые Штаты придерживались и ранее. В середине XIX века Вашингтон аннексировал почти половину территории Мексики, затем занял острова у восточного побережья Америки, ранее находившиеся под контролем Испании. В 1902—1903 годах США вмешались в кризис, возникший из-за того, что власти Венесуэлы брали принудительные займы у европейских коммерсантов», — подчеркнул Лидовской.

По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, заявление Рузвельта не превратило США в одночасье в мировую державу, но стало серьёзным шагом в этом направлении.

«Пика своего влияния Соединённые Штаты достигли уже после Второй мировой войны, но тезисы 1904 года и последовавшие за ними события — это важный этап в превращении США в «международного полицейского»», — подчеркнул он.

Позиция Рузвельта по латиноамериканским вопросам получила неофициальное название «политика большой дубинки» в честь любимой поговорки американского президента, напомнил Егор Лидовской.

«Рузвельту всегда нравилась якобы африканская пословица «Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдёшь». Изложенных в ней принципов он и придерживался в политике США на территории Латинской Америки», — пояснил Лидовской.

«Политика большой дубинки»: как с помощью Доктрины Монро США обосновали своё право на вторжение в суверенные государства

Карикатура на тему «большой дубинки» Рузвельта © Wikimedia commons


«Царило право сильного»

Инициатива Рузвельта не была официально оформлена в закон США, однако власти страны фактически взяли её на вооружение при решении международных вопросов. Армия превратилась в один из ключевых инструментов внешнеполитического ведомства.

В начале ХХ века Соединённые Штаты предприняли несколько интервенций на Кубу, переводя её время от времени под своё прямое управление. В 1909 году в Никарагуа произошёл проамериканский переворот, ещё через три года страна была оккупирована американскими войсками. В 1910—1919 годах разгорелся пограничный конфликт между США и Мексикой, вылившийся в оккупацию Веракруса. Кроме того, американцы оккупировали Гаити и Доминиканскую республику.

«Прикрываясь гуманитарной риторикой, власти США использовали армию для продвижения своих экономических интересов и установления подконтрольных Вашингтону режимов», — подчеркнул Егор Лидовской.

По словам экспертов, политика США в Латинской Америке имела мало общего с принципами международного права.

«Однако в условиях отсутствия работоспособных международных институтов международное право тогда мало кого интересовало. В американской внешней политике царило право сильного», — заявил Константин Блохин.

«Политика большой дубинки»: как с помощью Доктрины Монро США обосновали своё право на вторжение в суверенные государства

Карикатура на тему «защиты» Латинской Америки от Европы американцами © Wikimedia commons

По его мнению, как Доктрина Монро, так и её расширенное толкование Теодором Рузвельтом стали сигналами миру о том, что США считают Западное полушарие своей вотчиной.

«Латиноамериканские страны считались суверенными, но то, как вели себя на их территории Соединённые Штаты, мало отличалось от колониальной политики европейских держав в Азии и Африке», — подытожил Константин Блохин.

Источник: https://nstarikov.ru/politika-bolshoj-dubinki-kak-s-pomoshhju-doktriny-monro-ssha-obosnovali-svojo-pravo-na-vtorzhenie-v-suverennye-gosudarstva-111100

Метки: чит.клуб

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