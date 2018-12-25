«С жертвами не считались»: как США развязали войну на Филиппинах

120 лет назад президент США Уильям Мак-Кинли подписал прокламацию о «доброжелательной ассимиляции», официально превратившую Филиппинские острова в подконтрольную Соединённым Штатам территорию. Учитывая тот факт, что на островах ранее было провозглашено независимое государство, политика американцев привела к кровопролитной войне, жертвами которой стали, согласно некоторым источникам, до 1 млн человек. Развязанную Вашингтоном кампанию многие граждане Соединённых Штатов называли захватнической и несправедливой. Однако на позицию американских властей это не повлияло. Историки отмечают, что в тот момент Филиппины имели для США, стремившихся к мировому господству, колоссальное стратегическое значение.

Первые люди появились на Филиппинах в глубокой древности. Примерно с V века н. э. на островах начала складываться самобытная цивилизация. В VIII в. сюда прибыли китайские торговцы, а в XIV в. здесь высадились арабские мореплаватели. На протяжении нескольких столетий островные политические объединения находились под формальным контролем индо-малайских королевств, однако на практике пользовались широким самоуправлением. Местные жители исповедовали смесь индуистских и буддистских верований. Под влиянием арабов часть населения приняла ислам.

В 1521 году Фернан Магеллан открыл Филиппины для Европы, вмешался в междоусобную войну, которую местные правители вели между собой, и погиб. В 1565-м на островах высадились конкистадоры, превратившие их в испанскую колонию. На Филиппинах распространился католицизм и испанский язык.

Американские «освободители»

«Приход американцев на Филиппинские острова связан с их участием в войне, которую филиппинцы вели за независимость от Испании. Устав от 300-летнего испанского господства, местные жители восстали против колонизаторов, а Соединённые Штаты оказали им поддержку», — рассказала в беседе с RT научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дарья Панарина.

Масштабные антииспанские волнения на Филиппинах начались в 1896 году, однако ресурсов для того, чтобы окончательно изгнать колонизаторов, у повстанцев не было. В 1898-м началась война между США и Испанией, формальным поводом для которой стала гибель при невыясненных обстоятельствах у берегов Кубы американского броненосца «Мэн». Вооружённые силы США захватили Кубу и Пуэрто-Рико. А 1 мая 1898 года американский флот в тяжёлом Манильском сражении полностью уничтожил испанскую эскадру на Филиппинах. Американцы высадились на островах, но их столицу взять сразу не смогли. Однако командование армии США договорилось о сотрудничестве с местными повстанцами, и те вскоре захватили пригороды Манилы.

«Бой в Манильской бухте», У. Дж. Вуд © Wikipedia

12 июня 1898-го филиппинские революционеры во главе с бывшим чиновником Эмилио Агинальдо объявили о независимости. Через 11 дней Агинальдо был провозглашён президентом Филиппин. До вмешательства в войну Соединённых Штатов будущий глава государства находился в изгнании в Китае, откуда его вызвали американцы, пообещавшие, по его словам, помочь в борьбе за независимость Филиппин. При этом представители Соединённых Штатов подчёркивали, что их стране колонии не нужны. Однако никаких письменных гарантий безвозмездности своей помощи ни американские офицеры, ни дипломаты Агинальдо не предоставили.

Разговоры о независимости Филиппин вызвали скандал в Вашингтоне. Представители американского командования принялись убеждать общественность в том, что якобы не обсуждали с Агинальдо будущее островов и что он их просто неправильно понял. Но в любом случае никто из участников данных событий не предупреждал местное население о планах Вашингтона распространить свой суверенитет на острова. Филиппинцы искренне считали американскую помощь добровольной и безвозмездной.

В конце лета 1898 года отношения между американцами и филиппинцами стали напряжёнными. В середине августа военнослужащие США и повстанцы заняли Манилу. Американцы действовали по предварительной договорённости с испанской стороной. Агинальдо потребовал официально установить совместный американо-филиппинский контроль над городом, но получил отказ. 31 августа американцы предъявили повстанцам ультиматум, потребовав от них до 16 сентября полностью покинуть Манилу, что и было вскоре выполнено.

«Своё видение демократии»

В августе того же года Соединённые Штаты фактически создали на Филиппинах военную администрацию. Первым военным губернатором островов стал генерал Уэсли Меррит. Однако через две недели его сменил генерал Элвелл Отис.

Осенью филиппинцы провели выборы и приступили к формированию собственных органов власти. Однако это уже не волновало Вашингтон. 10 декабря 1898 года в Париже был подписан мирный договор между США и Испанией, согласно которому Мадрид уступал свои права на острова Вашингтону за $20 млн.

21 декабря 1898 года президент США Уильям Мак-Кинли подписал прокламацию о так называемой «доброжелательной ассимиляции», которая официально устанавливала американский суверенитет над Филиппинами и вводила на островах военное управление. Документ гласил, что военная администрация должна «завоевать доверие, уважение и привязанность жителей Филиппин». Получивший прокламацию Отис не рискнул её сразу показывать Агинальдо и передал ему версию документа, из которой были вымараны моменты, касавшиеся фактической утраты островами независимости.

Эмилио Агинальдо-и-Фами © Library of Congress / Wikipedia

Однако другие американские чиновники, не знавшие о «манёвре» Отиса, начали распространять прокламацию на островах в оригинальном виде, и это спровоцировало масштабный скандал. Местное население окончательно лишилось иллюзий относительно намерений американской стороны.

«Филиппинцы не могли победить испанцев без американской помощи и обрадовались выдворению колонизаторов, но когда стало ясно, что Вашингтон планирует заняться установлением на островах своего видения демократии, настроения местного населения изменились», — отметила Панарина.

4 января 1899 года об установлении американского суверенитета над Филиппинами было объявлено публично. Отис по команде из Вашингтона убеждал местное население в том, что это сделано в их интересах и ради их безопасности. Но филиппинцы так не думали. Агинальдо назвал происходящее «насильственным и агрессивным захватом».

В январе в районе города Илоило, который испанцы в своё время передали под контроль повстанцев, начались мелкие стычки между местными отрядами и американцами.

4 февраля 1899 года американский солдат Уильям Грейсон из 1-го пехотного добровольческого полка Небраски в Санта-Месе открыл огонь по группе безоружных филиппинских военных, не остановившихся по его приказу. В результате погибли лейтенант и рядовой. Эмилио Агинальдо объявил о прекращении дружественных отношений с американцами. На следующий день между армиями Филиппин и США начались боевые столкновения. 11 февраля американский флот разрушил город Илоило артиллерийскими ударами, и армия США заняла его практически без боя.

В начале февраля 19 тыс. американских военных в районе Манилы перешли в наступление на 15-тысячное филиппинское ополчение, значительная часть которого была вооружена луками, копьями и ножами. Битва развернулась на линии фронта шириной около 25 км. Американские войска потеряли убитыми 44 человека, филиппинские (согласно американским источникам) — около 700. Поле боя осталось за армией США.

Фотография времён войны на Филиппинах © Wikipedia

После первых неудач филиппинские силы перешли преимущественно к партизанской войне. Потери американских войск стали расти, и это заставило Вашингтон увеличить свой воинский контингент на Филиппинах. Против местного населения начали проводиться карательные рейды, в ходе которых для устрашения применялись казни и пытки, в частности, жертвам насильно заливали в горло воду из ведра, и человек погибал от разрыва внутренних органов. Американцы оправдывали свои действия якобы жестоким обращением филиппинцев с пленными, однако побывавшие на островах европейские журналисты констатировали, что военнослужащие США в плену чувствуют себя скорее, как гости.

В 1900 году новый военный губернатор Артур Макартур официально ввёл на Филиппинах военное положение и резко ограничил права местного населения. Врагами США объявили всех, кто оказывает какую-либо поддержку повстанцам. В начале 1901 года американцам удалось захватить в плен Эмилио Агинальдо и заставить его признать власть Соединённых Штатов. Однако сопротивление населения продолжалось.

28 сентября 1901 года в ответ на жестокие притеснения со стороны американцев восстание подняли жители острова Самар. Они убили 48 американских военнослужащих и захватили арсенал. Это стало самым серьёзным поражением американской армии с момента битвы с индейцами лакота при Литтл-Бигхорн в 1876 году. Американское командование отправило на Самар батальон морской пехоты с приказом убивать всех, кто может носить оружие, включая детей старше 10 лет. В результате на острове произошла резня, масштабы которой достоверно не установлены до сих пор. Но некоторые историки оценивают общее количество жертв среди гражданского населения в 50 тыс. человек.

Весной 1902 года командование повстанцев сдалось американским войскам. 16 апреля война была формально завершена. Хотя боевые действия с отдельными отрядами повстанцев продолжались вплоть до 1913 года.

«Стратегические задачи»

Война на Филиппинах обошлась правительству США в $600 млн. Боевые потери американцев составили чуть более 6 тыс. военнослужащих. Местное население заплатило за попытку создать независимое государство значительно больше. В сражениях погибли порядка 20 тыс. местных ополченцев. А вот количество убитых в ходе карательных акций, а также умерших от вызванных войной болезней и голода мирных жителей историки оценивают от 200 тыс. до 1 млн человек. Если последние оценки верны, то установление американского контроля обошлось островам почти в 10% их населения, численность которого в конце XIX столетия составляла около 9 млн человек.

После завершения активных боевых действий американцы быстро установили на Филиппинах свою власть, создали новую образовательную систему и занялись вытеснением католической церкви. Первые занятия в школах с детьми проводили американские солдаты, а затем на острова стали прибывать педагоги из США.

Карикатура, высмеивающая стремление США установить контроль над Филиппинами © Wikipedia

В американском обществе войну на Филиппинах восприняли крайне негативно. Стальной магнат Эндрю Карнеги пообещал лично вернуть властям США $20 млн, если те оставят острова в покое. Писатель Марк Твен назвал эту войну «предательством демократии». Тем не менее Вашингтон с островов не ушёл.

В 1935 году было создано Содружество Филиппин, получившее под властью США некоторые автономные права. Его возглавил Мануэль Кесон, формально ставший вторым после Агинальдо президентом.

В ходе Второй мировой войны Соединённые Штаты не смогли защитить острова, и японская оккупация унесла жизни 960 тыс. местных мирных жителей. Сразу после завершения войны, в 1946 году, Филиппинам была предоставлена официальная независимость. Однако американское влияние на островах сохранилось.

«За долгие годы, которые американцы контролировали Филиппины, они смогли привить значительной части населения свою культуру, политические взгляды, они вложили в местную экономику немало денег. Поэтому долгое время Вашингтон занимал эксклюзивное место во внешней политике Манилы.

Ситуация несколько изменилась только после прихода к власти президента Родриго Дутерте, который, сохраняя сотрудничество с США, стал искать в то же время других партнёров среди влиятельных мировых держав и начал переговоры с Китаем и Россией. Однако сохранится ли этот курс в будущем, пока не ясно», — отметила Панарина.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, американцы решились на тяжёлую войну по другую сторону Тихого океана из-за стратегического значения Филиппин.

«К этому времени американский геополитик Альфред Мэхэн уже сформулировал свою концепцию влияния морской силы на международные отношения. Политика властей США начала выходить за пределы Доктрины Монро, согласно которой Америка была региональной державой. Вашингтон устремился к мировому господству. А Филиппины были ключевым пунктом контроля над морскими коммуникациями, воротами в Восточную Азию. Поэтому воевали за них упорно и не считались с жертвами. Местное население убивали для того, чтобы другим было неповадно выступать против американского господства», — подытожил Блохин.

Автор: Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru