Силовая демократия: как вторжение в Панаму повлияло на внешнюю политику США

30 лет назад началось вторжение США в Панаму. По мнению экспертов, в ходе этого конфликта американцы впервые обосновали свою агрессию стремлением «восстановить демократию». Однако, как отмечают аналитики, реальной целью операции было установление в Панаме лояльного Вашингтону режима. Соединённые Штаты не могли допустить ухода этого государства из своей сферы влияния, поскольку через его территорию проходит стратегически важная транспортная артерия — Панамский канал.

20 декабря 1989 года вооружённые силы США начали масштабное вторжение на территорию Панамы. Формально Вашингтон ссылался на необходимость защиты находящихся в районе Панамского канала американских граждан, а также объяснял свои действия «восстановлением демократии». Однако, по словам экспертов, фактически Соединённые Штаты преследовали цель по установлению в Панаме лояльного себе режима и создания на территории страны плацдарма для потенциального вторжения в другие латиноамериканские государства.

Стратегический перешеек

«Чтобы понять суть конфликта 1989 года, нужно вспомнить о том, что американцы фактически сами создали Панаму, организовав её отделение от Колумбии из-за строительства Панамского канала», — заявил в интервью RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

К строительству Панамского канала в 1879 году приступил создатель Суэцкого канала француз Фердинанд де Лессепс. Однако он не смог правильно оценить объём работ и в итоге обанкротился.

В 1902 году французскую концессию на строительство канала выкупили Соединённые Штаты. Но сенат Колумбии, в состав которой тогда входила территория современной Панамы, отказался ратифицировать выгодный Соединённым Штатам договор.

Осенью 1903 года сторонники сепаратистских движений при поддержке американского военно-морского флота подняли восстание, провозгласив 3 ноября независимое государство Панама. Всего десять дней спустя оно было официально признано Соединёнными Штатами.

Официальный Вашингтон заключил с молодым государством договор, согласно которому Соединённые Штаты считали землю в районе будущего канала неинкорпорированной территорией Соединённых Штатов. США также получили право вводить в Панаму войска для «поддержания порядка».

Первое судно прошло по каналу в 1914 году. По словам Батюка, из-за стратегического значения сооружения США были заинтересованы в полном контроле над Панамой.

Выборы главы республики в 1908, 1912 и 1918 годах проходили под пристальным наблюдением американских силовиков, а в 1918 году армия США Панаму оккупировала. В 1959 и 1964 годах американские военные открывали огонь по панамским демонстрантам, протестующим против контроля Соединённых Штатов над каналом.

Развитие конфликта

«Во второй половине ХХ века отсутствие национального суверенитета над таким значительным объектом, как Панамский канал, стало беспрецедентным явлением на мировом уровне. Народ Панамы практически ничего не имел от находящегося на их территории сооружения», — рассказал в беседе с RT гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

По его словам, статус канала изменился благодаря дипломатической деятельности руководившего Панамой в 1969–1981 гг. в качестве верховного лидера панамской революции генерала Омара Торрихоса.

«Торрихос был выдающимся политическим деятелем, который смог мобилизовать для защиты национальных интересов Панамы известных всему миру интеллектуалов и ряд иностранных государств», — отметил эксперт.

В 1977 году был подписан договор о поэтапной передаче канала под юрисдикцию Панамы, которая была завершена к 1999 году.

«Торрихос воспользовался тем, что президент США Джеймс Картер сглаживал в обществе впечатления от провала во Вьетнамской войне, из-за чего Соединённые Штаты были не готовы к новым милитаристским экспериментам», — подчеркнул Егор Лидовской.

По словам эксперта, в целом политическая и дипломатическая деятельность Торрихоса, включая выдавливание из страны агентов влияния Вашингтона, вызывала сильное раздражение у американских властей и силовиков. Он пережил попытку переворота и несколько покушений.

«В 1981 году Торрихос погиб при невыясненных обстоятельствах в авиакатастрофе. Существуют подозрения, что к его смерти причастна американская разведка. Однако все секретные документы, которые могли бы пролить свет на истинные причины катастрофы, загадочным образом исчезли в ходе американского вторжения», — поделился своим мнением Лидовской.

После гибели Омара Торрихоса ведущая роль в управлении Панамой перешла к бывшему начальнику Управления разведки и контрразведки Генштаба Мануэлю Норьеге. В 1981 году он возглавил Генштаб, затем в 1983-м — национальную гвардию, а потом и силы национальной обороны Панамы.

«Несмотря на то что со временем Норьега начнёт пытаться проводить курс на расширение суверенитета Панамы, считать его «панамским Че Геварой» не стоит. Изначально это был многолетний агент американской разведки, который после прихода к власти сначала вёл себя как классический латиноамериканский диктатор», — рассказал Батюк.

По словам Лидовского, есть все основания подозревать, что именно Норьега был тем агентом ЦРУ, который организовал убийство Торрихоса.

«Политика Норьеги отличалась двойственностью. С одной стороны, он проводил определённые реформы по рекомендациям западных структур, но с другой — жёстко придерживался идеи передачи Панаме канала и отказывался проводить требуемую от него Вашингтоном политическую линию, когда это шло вразрез с интересами его страны», — подчеркнул эксперт.

Рекомендованные МВФ реформы ухудшили социально-экономическое положение в Панаме и вызвали недовольство у населения. Норьега всё сильнее дистанцировался от США и сближался с другими государствами Латинской Америки.

В 1987 году власти Панамы направили США ноту протеста в связи с вмешательством Соединённых Штатов во внутренние дела страны. Вскоре после этого Вашингтон прекратил оказание экономической и военной помощи Панаме, а органы Министерства юстиции США подняли вопрос о причастности Норьеги к наркоторговле и другой преступной деятельности.

В 1989 году в Панаме прошли выборы президента и парламента. На Западе, по словам Егора Лидовского, новым президентом страны по их итогам потребовали признать проамериканского кандидата Гильермо Эндару, который получил большинство голосов. Однако Норьега отказался признавать выборы из-за значительного количества нарушений и подозрений в наличии иностранного вмешательства. Временным президентом стал инженер Франсиско Родригес.

«Кто был прав, а кто виноват в той ситуации, установить сегодня невозможно. Большая часть связанных с выборами документов также исчезли в ходе американского вторжения», — отметил эксперт.

«Правое дело»

По словам Егора Лидовского, окончательно чашу терпения властей США переполнили отказ Панамы помогать с созданием плацдарма для действий проамериканских сил в Никарагуа и публичные намёки Родригеса на то, что Панама может принять международную помощь от СССР.

«Если находившийся на посту президента США до 1989 года Рональд Рейган пытался давить на Панаму при помощи политико-экономических санкций, то сменивший его Джордж Буш — старший решил пойти на более радикальные меры», — рассказал эксперт.

3 октября 1989 года в Панаме произошла неудачная попытка военного переворота. Большая часть заговорщиков погибли или были арестованы, двое укрылись на территории американской военной базы. По обвинению в сокрытии подготовки переворота был задержан Гильермо Эндара. Власти США осудили панамское руководство, обвинив его в нежелании идти по демократическому пути.

Параллельно официальный Вашингтон готовил военное вторжение на территорию Панамы под предлогом защиты демократии и находящихся в стране американских граждан.

Как отметил Лидовской, ряд экспертов называют те события первым вооружённым конфликтом, который США развязали под эгидой «восстановления демократии». Однако, по его словам, американцы и ранее прикрывались подобными лозунгами во время военных акций в Латинской Америке.

«Однако это была первая гибридная операция: впервые в истории конфликт был полностью срежиссирован в медийном плане, и впервые столь большая роль была отведена информационно-психологическому компоненту», — рассказал аналитик.

15 декабря 1989 года Норьега заявил, что его страна находится в состоянии войны с США. На следующий день панамские солдаты застрелили лейтенанта морской пехоты США Роберта Паса. Несколько американцев были избиты. 20 декабря американцы начали военную операцию по свержению Норьеги, которая получила название «Правое дело».

«Речь шла об «избиении младенцев». Численность сил обороны Панамы составляла всего 12 тысяч человек, против которых американцы подготовили 26-тысячную группировку», — отметил Лидовской.

Авиация США нанесла удары по городам Панамы, а также произвела десантирования и высадку в аэропортах личного состава и техники. Была заблокирована работа телевидения и радио Панамы. К президентской присяге на военной базе США был приведён Гильермо Эндара.

21 декабря американские военные захватили здание генштаба Панамы, однако вскоре после этого ожесточённое сопротивление агрессору начали оказывать гражданские ополченцы, отмечают эксперты.

Сломить сопротивление ополчения американцам удалось лишь к 25 декабря. При этом в ходе боёв США грубо нарушили международное право, блокировав ряд иностранных посольств.

«В ходе операции погибли всего чуть более 20 американцев и более 600 панамцев. Что характерно, менее половины жертв с панамской стороны составили военные. Остальные погибшие были либо гражданскими ополченцами, либо женщинами, детьми и стариками. Масштабным разрушениям подверглась инфраструктура Панамы», — рассказал Лидовской.

По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, жёсткие действия США в Панаме были во многом обусловлены изменениями баланса сил на мировой арене.

«В Вашингтоне понимали, что СССР не станет вмешиваться в ситуацию», — подчеркнул он.

По мнению Батюка, отстранив от власти Норьегу и установив в Панаме лояльный по отношению к США режим, американские власти посчитали операцию успешной.





Болезненное отрезвление

Норьега был арестован в 1990 году и переправлен в США. В 1992 году он был приговорён к 40 годам лишения свободы за торговлю наркотиками и вымогательство. Затем этот срок был сокращён до 30 лет.

В 2010 году его экстрадировали во Францию, где он был приговорён к семи годам тюрьмы за отмывание денег. Годом позже французские власти передали его Панаме, где Норьега ещё в 1995 году был приговорён к 20 годам тюрьмы за политические убийства. Он умер в 2017 году, так и не отбыв до конца весь срок.

Во время вторжения американский генерал Майк Снелл заявил, что в одном из домов, где часто останавливался Норьега, были найдены мешки с 50 фунтами кокаина. В СМИ это преподносилось в качестве одного из наглядных доказательств его причастности к наркоторговле. Однако позже американцы признали, что это была мука.

«Эйфория, возникшая после событий в Панаме, сыграла злую шутку с американским руководством. В Вашингтоне поверили в то, что могут всё, и отрезвление в ходе конфликтов XXI века оказалось весьма болезненным», — резюмировал Владимир Батюк.

Источник: https://nstarikov.ru/silovaja-demokratija-kak-vtorzhenie-v-panamu-povlijalo-na-vneshnjuju-politiku-ssha-111584