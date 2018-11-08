Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 ноября 2018

Сирийскую Харасту готовят к восстановлению

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…





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Хафтар в Москве

Хафтар снова прилетел в Москву, где провел переговоры с Шойгу и Герасимовым.Официально обсуждали предстоящую конференцию в Палермо, борьбу с терроризмом в Ливии и пути окончания гражданской войны в Ливии посредством политического урегулирования и всеобщих ливийских выборов, но явно не обошлось без обсуждения поставок старого оружия Хафтару и российского военного присутствия в Бенгази, по поводу чего последние месяцы так волнуются англичане.Общая ситуация в Ливии на начало ноября 2018.Стоит отметить, что на прошлой неделе Москву посещал еще один претендент на власть в Ливии, доктор Али Найед, который собрался в президенты Ливии. Он вообще в последнее время частый гость в Москве – то в Думе засветится, то с Песковым, то в федеральных СМИ.Найед в публичных выступлениях выступает за прекращение войны и привлечение Евросоюза и России к экономическим проектам на территории Ливии, а также носится с иллюзорным проектом превращения Ливии в африканскую Швейцарию, которая блюдет нейтралитет и торгует нефтью.В целом же, можно констатировать. что роль России в ливийских делах продолжает возрастать.

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Ходейда 07.11.2018

К исходу 7 ноября обстановка под Ходейдой продолжает оставаться сложной.1. Хуситам удалось погасить первоначальный удар противника, который втянулся в позиционные бои на восточных окраинах города и развалинах университета, при этом авангард хадистов был оттеснен от северной дороги в город к району развалин инженерного колледжа.Кроме того, хуситам удалось вернуть часть дороги в районе kilo 16 на трассе Сана-Ходейда. Противник свою очередь подтягивает дополнительные силы, накапливая их к югу от трассы Сана-Ходейда, чтобы после концентрированных авиаударов на севере города, протаранить оборону хуситов и прорваться к северной дороге. В ближайшие дни можно ожидать попыток интервентов развить обходное движение к северо-востоку от города и массированных авиаударов на окраинах Ходейды.2. Обе стороны продолжают нести очень серьезные потери. Командование хуситов заявляет, что с начала ноябрьского наступления потери атакующих убитыми и ранеными превысили 800 человек (у одного из генералов хадистов за день под Тухейтом погибло 4 сына, кроме того в бригаде "Амалика" погибло 3 комбата). Интервенты в свою очередь заявляют, что только убитыми с начала ноября хуситы потеряли от 350 до 450 человек (включая 4 полевых командиров).Проверить достоверность этих заявлений затруднительно, хотя даже хадисты признают, что госпиталя на юге забитыми ранеными из под Ходейды, к которым добавились потери от атак хуситов под Тухейтом, где хуситы опять пожгли кучу техники.Безусловно, это самое крупное сражение на Ближнем Востоке со времен окончания сражений за Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор.3. В городе растет число погибших гражданских лиц, а также растет угроза голода, так как интенсивные боевые действия мешают подвозке продовольствия. Европейские волонтеры в Ходейды сообщают, что авиаудары порой наносятся недалеко от больниц и мест скоплений детей. Западная пресса пока достаточно вяло реагирует, хотя в случае с Идлибом, она просто не затыкалась.В целом, оперативный кризис продолжает развиваться. Со стороны атакующих операция еще не вошла в стадию насыщения, у них еще есть резервы, которые можно бросить в бой, чтобы дожать хуситов.Хуситы в свою очередь подбрасывают подкрепления из горных районов, атакуют растянутый фланг, нанося существенные потери атакующим, которые по сути выставляют легкую завесу, которая не может удерживать столь широкий фронт.С другой стороны, если хадисты и эмиратчики все же прорвутся к северной дороге и поставят там блок для снабжения Ходейды, они не взирая на потери в него вцепятся и будут вынуждать хуситов прямолинейно атаковать, чтобы деблокировать город, лишив хуситов преимущества подвижной обороны с опорой на противотанковые группы. Пока что чаша весов колеблется.Видео боев в районе Ходейды 5-6 ноября. Как обычно много сгоревшей техники.Плюс видео из северного Йемена, там тоже много чего пожгли (плюс в Джизане убито 8 суданских военных)

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Турецкие войска готовы к наступлению на проамериканские силы в Сирии, под огнём города на севере

Вот уже несколько дней подряд поступает информация о том, что Турция стягивает к северным границам Сирии свою армию. Речь идет не только о линейных подразделениях, но и о нелегальных вооруженных формированиях. Такие банды в избытке водятся на территории сирийской провинции Идлиб, а сейчас они получили приказ быть в готовности поддержать возможное наступление турецких подразделений. Интересно, что турецкие войска уже несколько дней обстреливают подконтрольный проамериканским курдским формированиям YPG районный центр Тель-Абьяд на севере провинции Ракка. Местные издания пишут, что обстрелы возобновляются по нескольку раз в течение суток, под ударами страдает городская застройка и частные дома на окраинах города. Также ударам турецкой артиллерии подвергается подконтрольный курдам город Рас-аль-Айн на севере провинции Хасака. Эрдоган уже давно вынашивает планы по ликвидации курдского квазигосударства на территории Сирии, ведь таким выстрелом он сможет убить сразу двух зайцев — захватить кусок чужой земли и отогнать от своих границ враждебных боевиков. Больше всего в этой ситуации характерно поведение руководства США. Курды для Белого дома — уже давно отработанный ресурс, что стало ясно еще осенью 2017 года в Ираке. Именно тогда американцы молча наблюдали, как правительственные войска Ирака без лишних слов разогнали курдские отряды, окопавшиеся в Киркуке и задумавшие провести референдум о независимости. Похожая ситуация происходит и в Сирии. Курды, которые уже много лет стоят на содержании у США, полностью провалились во время попытки покончить с ИГИЛ* на восточном берегу реки Евфрат. К тому же, арабы, проживающие на территории, контролируемой курдами, устали от угнетения и уже открыто не повинуются американским марионеткам. Кроме того, Турция и США пришли к соглашению о совместном патрулировании сирийско-турецкой границы, что абсолютно не мешает османам продолжать обстрелы курдских позиций и, не таясь, готовить наступление на контролируемую ими территорию. Налицо факт того, что Белый дом больше не нуждается в курдских отрядах — со своими задачами они не справились, так пусть хоть послужат предметом торга с турецкой стороной. В принципе, ничего нового, только чистый американский прагматизм. Думаю, в ближайшее время нас ожидает то, что мы уже видели в Африне, Киркуке и Аль-Бабе. Под предлогом борьбы с терроризмом турки разорвут их на части, а Дядя Сэм, получив существенные дивиденды, будет лишь наблюдать, как убивают когда-то верного ему пса, который стал немощным и слепым, а значит, и ненужным. Читайте также: Как евреи «захватили» танк Т-90 в Сирии и «превратили» его в Меркаву (ВИДЕО) Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны» *Запрещенная на территории РФ террористическая группировка

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