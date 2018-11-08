Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 ноября 2018
- 12:04 Сирийскую Харасту готовят к восстановлению.
- 09:13 Хафтар в Москве.
- Вчера 23:25 Ходейда 07.11.2018.
- Вчера 21:20 Турецкие войска готовы к наступлению на проамериканские силы в Сирии, под огнём города на севере.
Сирийскую Харасту готовят к восстановлению
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
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Хафтар в Москве
Хафтар снова прилетел в Москву, где провел переговоры с Шойгу и Герасимовым.
Официально обсуждали предстоящую конференцию в Палермо, борьбу с терроризмом в Ливии и пути окончания гражданской войны в Ливии посредством политического урегулирования и всеобщих ливийских выборов, но явно не обошлось без обсуждения поставок старого оружия Хафтару и российского военного присутствия в Бенгази, по поводу чего последние месяцы так волнуются англичане.
Общая ситуация в Ливии на начало ноября 2018.
Стоит отметить, что на прошлой неделе Москву посещал еще один претендент на власть в Ливии, доктор Али Найед, который собрался в президенты Ливии. Он вообще в последнее время частый гость в Москве – то в Думе засветится, то с Песковым, то в федеральных СМИ.
Найед в публичных выступлениях выступает за прекращение войны и привлечение Евросоюза и России к экономическим проектам на территории Ливии, а также носится с иллюзорным проектом превращения Ливии в африканскую Швейцарию, которая блюдет нейтралитет и торгует нефтью.
В целом же, можно констатировать. что роль России в ливийских делах продолжает возрастать.
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Ходейда 07.11.2018
К исходу 7 ноября обстановка под Ходейдой продолжает оставаться сложной.
1. Хуситам удалось погасить первоначальный удар противника, который втянулся в позиционные бои на восточных окраинах города и развалинах университета, при этом авангард хадистов был оттеснен от северной дороги в город к району развалин инженерного колледжа.
Кроме того, хуситам удалось вернуть часть дороги в районе kilo 16 на трассе Сана-Ходейда. Противник свою очередь подтягивает дополнительные силы, накапливая их к югу от трассы Сана-Ходейда, чтобы после концентрированных авиаударов на севере города, протаранить оборону хуситов и прорваться к северной дороге. В ближайшие дни можно ожидать попыток интервентов развить обходное движение к северо-востоку от города и массированных авиаударов на окраинах Ходейды.
2. Обе стороны продолжают нести очень серьезные потери. Командование хуситов заявляет, что с начала ноябрьского наступления потери атакующих убитыми и ранеными превысили 800 человек (у одного из генералов хадистов за день под Тухейтом погибло 4 сына, кроме того в бригаде "Амалика" погибло 3 комбата). Интервенты в свою очередь заявляют, что только убитыми с начала ноября хуситы потеряли от 350 до 450 человек (включая 4 полевых командиров).Проверить достоверность этих заявлений затруднительно, хотя даже хадисты признают, что госпиталя на юге забитыми ранеными из под Ходейды, к которым добавились потери от атак хуситов под Тухейтом, где хуситы опять пожгли кучу техники.
Безусловно, это самое крупное сражение на Ближнем Востоке со времен окончания сражений за Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор.
3. В городе растет число погибших гражданских лиц, а также растет угроза голода, так как интенсивные боевые действия мешают подвозке продовольствия. Европейские волонтеры в Ходейды сообщают, что авиаудары порой наносятся недалеко от больниц и мест скоплений детей. Западная пресса пока достаточно вяло реагирует, хотя в случае с Идлибом, она просто не затыкалась.
В целом, оперативный кризис продолжает развиваться. Со стороны атакующих операция еще не вошла в стадию насыщения, у них еще есть резервы, которые можно бросить в бой, чтобы дожать хуситов.
Хуситы в свою очередь подбрасывают подкрепления из горных районов, атакуют растянутый фланг, нанося существенные потери атакующим, которые по сути выставляют легкую завесу, которая не может удерживать столь широкий фронт.
С другой стороны, если хадисты и эмиратчики все же прорвутся к северной дороге и поставят там блок для снабжения Ходейды, они не взирая на потери в него вцепятся и будут вынуждать хуситов прямолинейно атаковать, чтобы деблокировать город, лишив хуситов преимущества подвижной обороны с опорой на противотанковые группы. Пока что чаша весов колеблется.
Видео боев в районе Ходейды 5-6 ноября. Как обычно много сгоревшей техники.
Плюс видео из северного Йемена, там тоже много чего пожгли (плюс в Джизане убито 8 суданских военных)
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Турецкие войска готовы к наступлению на проамериканские силы в Сирии, под огнём города на севере
Вот уже несколько дней подряд поступает информация о том, что Турция стягивает к северным границам Сирии свою армию.
Речь идет не только о линейных подразделениях, но и о нелегальных вооруженных формированиях. Такие банды в избытке водятся на территории сирийской провинции Идлиб, а сейчас они получили приказ быть в готовности поддержать возможное наступление турецких подразделений.
Интересно, что турецкие войска уже несколько дней обстреливают подконтрольный проамериканским курдским формированиям YPG районный центр Тель-Абьяд на севере провинции Ракка. Местные издания пишут, что обстрелы возобновляются по нескольку раз в течение суток, под ударами страдает городская застройка и частные дома на окраинах города. Также ударам турецкой артиллерии подвергается подконтрольный курдам город Рас-аль-Айн на севере провинции Хасака.
Эрдоган уже давно вынашивает планы по ликвидации курдского квазигосударства на территории Сирии, ведь таким выстрелом он сможет убить сразу двух зайцев — захватить кусок чужой земли и отогнать от своих границ враждебных боевиков.
Больше всего в этой ситуации характерно поведение руководства США. Курды для Белого дома — уже давно отработанный ресурс, что стало ясно еще осенью 2017 года в Ираке. Именно тогда американцы молча наблюдали, как правительственные войска Ирака без лишних слов разогнали курдские отряды, окопавшиеся в Киркуке и задумавшие провести референдум о независимости.
Похожая ситуация происходит и в Сирии. Курды, которые уже много лет стоят на содержании у США, полностью провалились во время попытки покончить с ИГИЛ* на восточном берегу реки Евфрат. К тому же, арабы, проживающие на территории, контролируемой курдами, устали от угнетения и уже открыто не повинуются американским марионеткам.
Кроме того, Турция и США пришли к соглашению о совместном патрулировании сирийско-турецкой границы, что абсолютно не мешает османам продолжать обстрелы курдских позиций и, не таясь, готовить наступление на контролируемую ими территорию.
Налицо факт того, что Белый дом больше не нуждается в курдских отрядах — со своими задачами они не справились, так пусть хоть послужат предметом торга с турецкой стороной.
В принципе, ничего нового, только чистый американский прагматизм. Думаю, в ближайшее время нас ожидает то, что мы уже видели в Африне, Киркуке и Аль-Бабе. Под предлогом борьбы с терроризмом турки разорвут их на части, а Дядя Сэм, получив существенные дивиденды, будет лишь наблюдать, как убивают когда-то верного ему пса, который стал немощным и слепым, а значит, и ненужным.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая группировка
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