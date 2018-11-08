Повреждения фрегата “Хельге Ингстад”
23:41. 8 ноября 2018 Просмотров - 240 Один комментарий Опубликовал: brahman
В продолжение истории с выбросившимся на берег норвежским фрегатом https://colonelcassad.livejournal.com/4569610.html.
Первичные выводы норвежских экспертов указывают на то, что фрегат получил тяжелые повреждения и рассматриваются различные варианты действий, вплоть до списания и разбора на металл, если стоимость восстановления корабля окажется экономически нецелесообразной.
Стоит также отметить, что поминают и историю с схожими ситуациями, когда с транспортными судами сталкивались американские эсминцы, что привело к гибели моряков и отставке адмирала Окойна https://colonelcassad.livejournal.com/3632232.html.
Тогда имели место вбросы, что столкновения происходят потому, что электронные системы американских эсминцев уязвимы для китайских хакеров, которые коварно организуют столкновения под видом случайностей. Конечно, когда дело дошло до серьезного расследования, быстро выяснилось, что имели место ошибки экипажей пострадавших кораблей и китайцы там не причем. Но осадочек как говорится остался. Не удивлюсь заявлениям, что русские хакеры взломали электронику норвежского фрегата.
Эвакуация команды фрегата.
Процесс затопления.
К вечеру набрав воды через пробоину, фрегат сильно накренился и вертолетная площадка ушла под воду, вместе с поврежденным участком корпуса.
Если бы корабль не выбросили на берег, он бы наверняка затонул, так что с точки зрения борьбы за живучесть корабля решение выброситься на берег было верным.
И еще одна интересная деталь. "Хельге Ингстад" принимал участие в вывозе химического оружия из Сирии в 2013 году, когда ОЗХО отчиталась, что Сирия ликвидировала 100% хим.оружия. Правда потом выяснилось, что джентельменам из ОЗХО на слово верить нельзя.
Также стоит отметить, что фрегат обошелся Норвегии почти в 500 млн. долларов и с точки зрения оборонного бюджета потеря фрегата представляется достаточно болезненной, особенно в свете требований Трампа увеличивать расходы на оборону.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Слабоват кораблик. Видимо, кроме воды, европейской толерантности набрался.
Да-а. Викинги с драккарами остались только в кино.