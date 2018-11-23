К гибели фрегата “Хельге Ингстад” причастен американский офицер
12:41. 23 ноября 2018 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Норвежские издания сообщают, что во время столкновения фрегата "Хельге Ингстад" с танкером "Сола" на мостике фрегата находился американский офицер https://southfront.org/us-officer-appears-to-be-involved-in-norways-frigate-collision/, который проходил стажировку по обмену и во время столкновения он принимал решения о курсе фрегата, фактически приняв решения, которые привели к столкновению, хотя официально он никакой ответственности не несет. Все предупреждения со стороны береговых служб контроля и с танкера "Солы" были проигнорированы.
Достаточн занятное совпадение, с учетом многочисленных столкновений американских кораблей с танкерами и торговыми судами.
С почти полностью погрузившегося фрегата начали откачивать дизельное топливо. Когда закончат откачивать и пригонят специальные краны, начнутся работы по подъему корабля и его буксировке в Хааконсверн, где и будет принято решение о целесообразности восстановления корабля.
Министерство обороны Норвегии до сих пор затрудняется с потенциальной суммой затрат, которые потребуются на подъем и восстановление корабля стоимостью 500 млн. долларов.
Эксперты министерства обороны заявляют https://www.aftenposten.no/norge/i/EorLG2/Ingen-vet-hvem-som-skal-betale-for-redningsaksjon-og-reparasjon-av-Ingstad-fregatten, что пока корабль не поднимут, конкретных цифр можно не ждать.
И еще одна деталь, – один из 5 фрегатов класса "Фритьоф Нансен" был фактически небоеспособен, так с него снимались комплектующие https://www.aftenposten.no/norge/i/RxaBA/Milliardskip-brukes-som-reservedeler для других кораблей того же класса, в результате чего корабль стоимостью пол-миллиарда долларов использовался в качестве дорогостоящего склада запчастей и фактически подвергался каннибализации. Позднее, для него докупали детали в Испании, но даже в 2018 году фрегаты этого типа испытывали нехватку запчастей, что в случае полноценным ремонтом затонувшего фрегата представляет огромную проблему, как по деньгам, так и по времени, ибо фрегаты получились очень дорогими, а комплектующие надо заказывать у испанцев.
PS. Ну и про отечественные косяки. Незначительные повреждения авианосца "Адмирал Кузнецов" обойдутся в значительные 70 млн. рублей. Незначительность ущерба определяется в соотнесении с общей суммой, которая тратится на модернизацию авианосца, который должен вернуться в строй в 2022 году.
Источник: colonelcassad.livejournal.com