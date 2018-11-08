Норвежский фрегат столкнулся с танкером

После ночного столкновения с танкером "Сола", норвежский фрегат "Хельге Ингстад" выбросился на берег ввиду угрозы полного затопления, став первой жертвой НАТОвских учений у берегов Норвегии.Ранения в ходе столкновения получили 7 человек, остальные эвакуированы.Степень повреждения фрегата определит специальная комиссия.Повредивший фрегат танкер отделался незначительными повреждениями корпуса."Хельге Ингстад" фрегат класса "Фритьоф Нансен" (5 кораблей в серии), введен в строй в 2009 году.

Источник: colonelcassad.livejournal.com