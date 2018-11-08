Норвежский фрегат столкнулся с танкером
14:58. 8 ноября 2018 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал: brahman
После ночного столкновения с танкером "Сола", норвежский фрегат "Хельге Ингстад" выбросился на берег ввиду угрозы полного затопления, став первой жертвой НАТОвских учений у берегов Норвегии.
Ранения в ходе столкновения получили 7 человек, остальные эвакуированы.
Степень повреждения фрегата определит специальная комиссия.
Повредивший фрегат танкер отделался незначительными повреждениями корпуса.
"Хельге Ингстад" фрегат класса "Фритьоф Нансен" (5 кораблей в серии), введен в строй в 2009 году.
Источник: colonelcassad.livejournal.com