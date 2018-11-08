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Норвежский фрегат столкнулся с танкером

14:58. 8 ноября 2018 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:


После ночного столкновения с танкером "Сола", норвежский фрегат "Хельге Ингстад" выбросился на берег ввиду угрозы полного затопления, став первой жертвой НАТОвских учений у берегов Норвегии.
Ранения в ходе столкновения получили 7 человек, остальные эвакуированы.



















Степень повреждения фрегата определит специальная комиссия.
Повредивший фрегат танкер отделался незначительными повреждениями корпуса.

"Хельге Ингстад" фрегат класса "Фритьоф Нансен" (5 кораблей в серии), введен в строй в 2009 году.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: нато, норвегия, флот, фотографии
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