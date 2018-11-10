О состоянии фрегата “Хельге Ингстад”

По состоянию фрегата "Хельге Ингстад".1. На фрегате норвежцы смонтировали 5 креплений, к которому с берега протянут металлические канаты, чтобы зафиксировать судно для последующего спрямления и избежать дальнейшего затопления. По первым оценкам водолазов осматривавших погрузившуюся корму, корпус получил обширные структурные повреждения, которые не получится устранить простым наложением заплаток на пробоину.2. В районе пробоины установлены камеры наблюдения (в том числе и подводные) для мониторинга разрушенной части судна. Для организации работ мин.обороны Норвегии привлекло частную кампанию DNVGL и ряд других сторонних подрядчиков. Пока нет полной ясности, с механизмом заделки пробоины и возможностью безопасной буксировки. Предполагается, что для подъема корабля будет использован плавкран грузоподъемностью 14 000 тонн.3. После завершения подготовительных работ, фрегат попытаются с помощью барж и буксиров отбуксировать на военную базу Хааконсверн. Мин.обороны Норвегии уже провело мобилизацию необходимых средств и сейчас спешно сгоняет их фрегату. Кроме того, ведутся переговоры с частными компаниями на предмет аренды оборудования для подводной откачки нефти и топлива.4. Вокруг фрегата установлено постоянное оцепление – 500 метров на суше и 1000 метров на море. Разбираться с вытекшим в море вертолетным топливом поручили местной администрации, так как командование настаивает, что критика норвежских экологов безосновательна и ничего страшного не произошло.Экологи в свою очередь заявляют, что командование преуменьшает угрозу – помимо 10 000 литров вертолетного топлива, на фрегате находится 385 000 литров дизельного топлива, которое при дальнейшем разрушении корпуса может загадить акваторию. Поэтому экологи призывают сначала откачать топливо, а потом уже перегонять фрегат в Хааконсверн. В результате, командование ВМФ заявило, что фрегат не будут перемещать, пока из него не откачают все топливо.5. Мин.обороны Норвегии заявляет, что готово пересмотреть программу использования фрегатов типа "Фритьоф Нансен", а также активно развивать программу подготовку моряков на парусных судах, чтобы повысить уровень подготовки офицеров флота. Это стало официальной реакцией на всплывшие факты безответственного поведения офицеров фрегата "Хельге Ингстад", которые проигнорировали предупреждения о надвигающейся угрозе столкновения. По сути, всему виной оказался человеческий фактор. Вбросы про "русских хакеров" ослепивших электронику фрегата развития не получили.

Источник: colonelcassad.livejournal.com