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Игра про катастрофу АПЛ “Курск”

17:06. 8 ноября 2018 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:



Вышла польская игра про катастрофу АПЛ "Курск".
Фабула там такая – агент иностранной разведки под прикрытием проникает на борт "Курска", чтобы во время учений Северного Флота собрать информацию об испытаниях торпеды "Шквал" (в диалогах упоминается присутствовавший на борту "Курска" представитель завода из Дагестана) и после того как лодка затонула, оказывается заперт с уцелевшими моряками в кормовых отсеках лодки.
Ниже, запись первого получаса игры на русском.



Графика и анимация конечно оставляют желать лучшего.
Кол-во клюквы умеренное. Порадовало заявление, что после ареста американского шпиона Поупа покупать технологии за взятки стало невозможно.

Также вышло полнометражное кино про "Курск". Кучно так.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2000, игры, Курск, польша, северный флот
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