Титаник – подлинная история катастрофы

О страшной гибели шикарного лайнера Титаник в водах Атлантического океана знают все. Сотни обезумевших от страха людей, истошные женские крики и детский плач. Пассажиры 3-го класса погребенные заживо на дне океана - это на нижней палубе и миллионеры, выбирающие лучшие места в полупустых спасательных шлюпках - на верхней, престижной палубе парохода. Но лишь избранные знали, что крушение Титаника было запланировано, а гибель сотен женщин и детей стало очередным фактом в циничной политической игре.

Титаник, на борту которого 2000 счастливчиков, отправлялись в романтическое 10 апреля 1912 года порт Саутгемптон, Англия. Тысячи людей в порту Саутгемптон собрались, чтобы провести лайнер, на борту которого 2000 счастливчиков, отправлялись в романтическое морское путешествие по Атлантике. На пассажирской палубе собрались сливки общества - горный магнат Бенджамин Гуггенхайм, миллионер Джон Астор, актриса Дороти Гибсон. Не каждый мог позволить себе купить билет I класса 3300 долларов по ценам того времени или 60000 долларов по ценам нынешних дней. Пассажиры 3-го класса заплатили всего по 35 долларов (650 долларов в пересчете на наши деньги), потому и жили на третьей палубе, не имея права подниматься наверх, где разместились миллионеры.

Трагедия Титаника до сих пор остается крупнейшей морской катастрофой мирного времени. Обстоятельства гибели 1500 человек по-прежнему окутаны тайной.

Архивы ВМФ Великобритании подтверждают, что на Титанике шлюпок по какой-то причине было в два раза меньше чем нужно, и капитан еще до столкновения знал - на всех пассажиров мест в них не хватит.

Экипаж судна распорядился сначала спасать пассажиров 1-го класса. Одним из первых сел в спасательную шлюпку Брюс Исмей - генеральный директор компании «White Star Line», которой принадлежал Титаник. Лодка, в которой сидел Исмей, была рассчитана на 40 человек, однако она отчалила от борта лишь с двенадцатью.

Нижнюю палубу, где находилось 1500 человек было приказано запереть, чтобы пассажиры третьего класса не ворвались наверх, к шлюпкам. Внизу началась паника. Люди видели, как в каюты стала поступать вода, но у капитана был приказ - спасать богатых пассажиров. Приказ - только женщины и дети, прозвучал значительно позже, и по мнению экспертов в этом были, прежде всего, заинтересованы матросы, так как в таком случае гребцами на лодках становились они и у них появлялся шанс на спасение.

Многие пассажиры второго и третьего классов, не дождавшись шлюпок, бросались в спасательных жилетах за борт. В панике мало кто понимал - в ледяной воде выжить практически невозможно.

Титаника и ее имя Винни Каутс. Женщину отвезли в психиатрическую больницу и долгое время принимали за сумасшедшую, пока кто-то из журналистов не нашел ее имя в рукописных списках пассажиров Титаника. Она подробно описала хронологию событий и ни разу не запуталась. Мистики сразу выдвинули свою версию - В списке пассажиров третьего класса, которые только недавно стали достоянием общественности значится имя Winni Goutts (Винни Каутс) скромная англичанка с двумя сыновьями. В Нью-Йорке женщину ждал муж, который несколькими месяцами ранее устроился в Америке на работу. Это покажется невероятным, но спустя 88 лет 3 февраля 1990 года исландские рыбаки подобрали на берегу женщину с таким именем. Мокрая, замерзшая в изодранной одежде она плакала и кричала, что является пассажирскойи ее имя Винни Каутс. Женщину отвезли в психиатрическую больницу и долгое время принимали за сумасшедшую, пока кто-то из журналистов не нашел ее имя в рукописных списках пассажиров Титаника. Она подробно описала хронологию событий и ни разу не запуталась. Мистики сразу выдвинули свою версию - пассажирское судно попало в так называемую пространственно-временную ловушку.

После рассекречивания архивов «Следствие по делу о гибели 1500 пассажиров лайнера Титаник» 20 июля 2008 года следственной комиссией Сената стало известно, что в ночь, когда произошла катастрофа, почти 200 пассажирам удалось сесть в шлюпки и отплыть подальше от тонущего судна. Некоторые из них описывают странное явление. Около часа ночи пассажиры видели возле лайнера большой светящийся объект. Мужчины посчитали, что это огни другого судна «RMS Carpathia», которое может спасти их. Около 10 шлюпок поплыли на этот свет, однако через полчаса огни погасли. Оказалось, никакого судна поблизости не было, а лайнер «RMS Carpathia» подошел только через 1 час. Многие очевидцы описывали странные огни, наблюдавшиеся рядом с местом крушения Титаника. Эти показания и были засекречены.

Аномальные события вокруг гибели Титаника долгое время тщательно скрывались. Известно, что официально подтвердить личность Винни Каутс никто так и не смог.

Титаник занимает отнюдь не последнее место. Однако в колонке «Причина гибели - столкновение с айсбергом», значится в этом списке всего лишь единственный раз. Первый и последний случай в истории мореплавания, когда корабль пошел ко дну из-за столкновения с айсбергом. Причем последствия столкновения сопоставимы с итогами крупной военной операции. Что же это за В рейтинге крупнейших морских катастроф XX века опубликованным популярным Интернет изданиемзанимает отнюдь не последнее место. Однако в колонке «Причина гибели - столкновение с айсбергом», значится в этом списке всего лишь единственный раз. Первый и последний случай в истории мореплавания, когда корабль пошел ко дну из-за столкновения с айсбергом. Причем последствия столкновения сопоставимы с итогами крупной военной операции. Что же это за айсберг

Официальная версия катастрофы гласит, что Титаник столкнулся с черным айсбергом, который недавно перевернулся в воде и поэтому на фоне ночного неба был невидим. Никто никогда не задавался вопросом, почему айсберг был черного цвета. Дежурный впередсмотрящий Фредерик Флит за несколько секунд до столкновения видел какую-то огромную темную массу и услышал странный очень громкий скрежет, доносившийся из-под воды не похожий на звук соприкосновения с айсбергом.

Титаник самый совершенный Титаник весь день приходили телеграммы, предупреждавшие о курсирующих в районе айсбергах. Спустя 80 лет российские исследователи впервые спустившись к Титанику, подтвердили, что корпус парохода действительно разрезан. Почему впередсмотрящие ничего не заметили заранее. Это удивительно, но у них не было биноклей, то есть формально они были, в сейфе, но ключ от него таинственным образом исчез. И еще одна странная деталь -самый совершенный пароход начала XX века не был оснащен прожекторами. Такая беспечность выглядит, по меньшей мере, странной, ведь навесь день приходили телеграммы, предупреждавшие о курсирующих в районе айсбергах.

Во время морского круиза капитан Смит постоянно повторял, что рейс на Титанике станет последним в его карьере. Команда воспринимала это буквально, ведь еще месяц назад мужчина был отправлен на пенсию, а накануне отплытия парохода моряки внезапно вспомнили и пригласили возглавить лайнер

Взвесив все события и факты, создается впечатление, что катастрофу Титаника готовили специально, но кому было выгодна гибель Титаника и зачем утопили сотни невинных людей. Людям, стоявшим за крупнейшей катастрофой века, было понятно - в столкновение с айсбергом поверят не все. До сих пор нам предлагают множество версий на выбор, кому что понравится.

Например, ради получения страховой выплаты затопили не Титаник, а однотипное пассажирское судно Олимпик, которое эксплуатировалось давно и к 1912 году изрядно обветшало. Но в 1995 году российские ученые опровергли это предположение с помощью телеуправляемых модулей введенных внутрь затонувшего корабля. Было доказано, что на дне Атлантического океана лежит не Олимпик.

Затем в печать была вброшена версия, что Титаник затонул из-за погони за престижной наградой Голубая лента Атлантики. Якобы капитан хотел прибыть в порт Нью-Йорк на день раньше положенного срока, чтобы получить приз. Из-за этого пароход шел в опасном районе на максимальном ходу. Авторы этой версии совершенно упустили из виду, что Титаник просто технически не мог развивать скорость 26 узлов, на которой был поставлен прошлый рекорд.

Говорили и про ошибку рулевого, который неверно понял приказ капитана, и находясь в стрессовой ситуации положил руль не в ту сторону.

Возможно Титаник был поражен торпедой немецкой подводной лодки и эта катастрофа в действительности стала первым эпизодом Первой мировой войны. Многочисленные подводные исследования впоследствии не нашли даже косвенных признаков возможного попадания торпеды, поэтому самой правдоподобной версией гибли Титаника в итоге стал пожар.

Накануне отплытия в трюме лайнера, где хранился уголь, возникло возгорание. Его попытались потушить, но не удачно. На пристани уже собрались богатейшие люди того времени, звезды кинематографа, пресса, играл оркестр. Нельзя было отменять рейс. Владелец судна Брюс Исмей принял решение идти в Нью-Йорк и пытаться по ходу потушить пожар. Именно поэтому капитан гнал на всех парах, изо всех сил боясь, что пароход вот-вот взорвется и игнорировал сообщение об айсбергах.

Еще одна странность - владелец компании «White Star Line», которой принадлежал Титаникмультимиллионер Джон Пьерпонт Морган-младший, аннулировал свой билет за 24 часа до отплытия и снял с рейса знаменитую коллекцию картин, которую собирался отвезти в Нью-Йорк. Кроме Моргана от поездки на Титанике всего за один день отказалось еще 55 пассажиров первого класса в основном партнеров и знакомых миллионера - Джон Рокфеллер, Генри Фрик, посол США во Франции Альфред Вандельфильд. Раньше этому факту не придавали практически никакого значения, но лишь совсем недавно ученые сопоставили определенные факты и пришли к выводу, что Титаник стал первой крупной катастрофой направленной на установление мирового господства.

Миллиардеры правят миром, целью которых безграничная власть. Авария на Чернобыльской АЭС, развал Советского Союза, атака на Башни Близнецы Всемирного торгового центра - звенья одной цепи. Гибель Титаника не первая и не последняя запланированная катастрофа. Но почему мировое правительство решило затопить Титаник. Ответ стоит искать в событиях начала XX века. Именно в эти годы начался резкий рост промышленности - бензиновый двигатель, невероятное развитие авиации, индустриализация, использование электричества во всех отраслях, опыты Николы Теслы и так далее. Мировые финансовые лидеры понимали научно-технический прогресс, вскоре может взорвать мировой порядок на планете Земля. Джон Рокфеллер, Джон Пьерпонт Морган, Карл Майер Ротшильд, Генри Форд, которые и есть мировое правительство, понимали - вслед за бурным ростом промышленности начнут развиваться страны, которым в их мировой концепции отводилась роль лишь сырьевых придатков и тогда начнется передел собственности на планете, и контроль над происходящими в мире процессами будет потерян.

С каждым годом все больше о себе заявляли социалисты, набирали силу профсоюзы, толпы митингующих требовали свободы и независимости. И тогда было решено напомнить человечеству кто в мире хозяин.

Титаник поистине непотопляемым. Главный конструктор корабля Томас Эндрю заявлял, что лайнер может находиться на плаву даже в том случае, если четыре его отсека будут заполнены водой, потому что конструкция уникальна и сам Лондон в 1907 год. Директор судоходной компании «White Star Line» Брюс Исмей, верный пес Моргана и Рокфеллера, приглашает на обед владельца корабельных верфей «Harland & Wolff» лорда Пирри. Они заключают договор о создании гигантского лайнера, который по своей величине и роскоши превзойдет все, что до сих пор сходило со стапелей. Рекламная компания, направленная на популяризацию Титаника была самой масштабной в начале XX столетия. Во всех газетах появились статьи щедро проплаченные владельцами строящегося судна. Писали, что пароход был защищен двойным дном и был выполнен из высокопрочной стали. Все эти факты делалипоистине непотопляемым. Главный конструктор корабля Томас Эндрю заявлял, что лайнер может находиться на плаву даже в том случае, если четыре его отсека будут заполнены водой, потому что конструкция уникальна и сам Титаник на много прочнее обычного корабля, но это было не так.

В середине 90-х годов российские ученые совершили погружение к Титанику и взяли пробы металла, который затем проанализировали специалисты американского института. Результаты были поистине ошеломляющими - по содержанию серы было установлено, что это был обычный металл. А более позднее исследования показали, что металл не просто был таким как на других судах, он был гораздо худшего качества, а в ледяной воде вообще превращался в очень хрупкий материал. Осенью 1993 года произошло событие поставившее точку в исследовании причин гибели Титаника. На Нью-Йоркской конференции американских специалистов в области судостроения были оглашены результат независимого анализа причин катастрофы. Эксперты заявили, что не понимают, почему для корпуса самого дорого в мире судна была использована сталь такого низкого качества. В холодной воде корпус Титаника треснул при первом же ударе о незначительное препятствие, тогда как качественная сталь при этом лишь деформируется.

Титаника. Во время разбирательства обстоятельств катастрофы судебной комиссией США было доказано, северная трасса, которой шел Титаник, была выбрана по приказу Брюса Исмея. Он находился на борту парохода, но был эвакуирован одним из первых и благополучно дождался прибытия «RMS Carpathia», которая также принадлежала компании «White Star Line» и специально находилась неподалеку, чтобы спасти богатых пассажиров. Но Специалисты посчитали, что таким образом владельцы судостроительной компании пытались сэкономить средства, но никому не пришло в голову задать вопрос, почему миллиардеры владельцы судна сокращали расходы, ставя под угрозу собственную безопасность. А все довольно логично это была самая настоящая диверсия. Хрупкий металл, холодные воды Атлантического океана и опасный маршрут. Оставалось только дождаться сигнала SOS с терпящего крушение. Во время разбирательства обстоятельств катастрофы судебной комиссией США было доказано, северная трасса, которой шел Титаник, была выбрана по приказу Брюса Исмея. Он находился на борту парохода, но был эвакуирован одним из первых и благополучно дождался прибытия «RMS Carpathia», которая также принадлежала компании «White Star Line» и специально находилась неподалеку, чтобы спасти богатых пассажиров. Но пароходу «RMS Carpathia» был отдан приказ, находится не слишком близко, ведь катастрофа должна была стать устрашающей акцией для всего мира.

Сейчас с уверенностью можно сказать гибель Титаника это была тщательно продуманная пропагандистская акция. Миллионы людей во всем мире были шокированы судьбой заживо погребенных пассажиров третьего класса, они так и остались замурованными в каютах.

В глазах мирового правительства пассажиры третьего класса это мы с вами - Россия, Китай, Украина и Ближний Восток и в декабре 2012 года они готовят нам новую акцию устрашения, но какую именно. Остается только ждать, и уже недолго.

Источник: http://korabley.net/news/titanik_podlinnaja_istorija_katastrofy/2012-04-14-1166