Союз с США – это союз с человеческим низом

Не то, чтобы лиса этого не хочет: очень хочет. Но каковы перспективы такого «кадрового решения» для курятника?!

Чтобы не слишком задаваться, разговор о стратегической бесперспективности США начнём с критики самих себя. Нам трудно судить Штаты – потому что у нас не получится встать в позу праведного и мудрого судьи, негодующе нависшего моральным авторитетом над преступником. Мы сегодня – страна тухлых драм, страна обмеров, обвесов и обсчётов, мы глубоко пропитались запахом уголовной субкультуры. Некоторые из наших публицистов, конечно, встают в позу праведников, воспринимая трибуну, как амвон – но это не от большого ума. Не нам бы судить, если что. Потому мы и не будем судить. Мы будем думать и анализировать. Мы не судьи, а жертвы кораблекрушения. Нам не судить впору, а выбраться хоть на какую-нибудь твёрдую поверхность из бушующих волн мирового океана…



Стратегическая бесперспективность США – это не осуждение, а констатация. Для многих эта констатация становится самоосуждением – ведь много лет эти люди гнались за американскими миражами, пока не поняли разницы между сказкой и технологией.

А какова разница между сказкой и технологией? Например, сказка обещает вам ковёр-самолёт. Он летает по определению. Сказка же не будет вам объяснять принципы работы его двигателя, прикладывать схемы летательного аппарата этого ковра. Пока вы ребёнок (умом) – вам достаточно простого объяснения: ковёр волшебный.

Взрослея, вы начинаете всё более требовательно запрашивать техническую документацию. Что значит – сам летает? На каких принципах? Он легче воздуха, или он с пропеллерами, или он реактивный? Взрослому недостаточно обещания, что ковёр летает. Ему – в этом и разница инфантильного слабоумия от полноценной вменяемости – вынь да положи схему взлёта и посадки.

Гегемония США, сложившаяся в конце ХХ века – во многом случайна. Суть её в том, что некая периферия, находясь на отшибе, пересидела там, у себя, великие катаклизмы, случившиеся с великими державами. А когда по-настоящему сильные проекты истребили друг друга – сидевшая на отшибе окраина оказалась, неожиданно- самой бодрой и крепкой…

1-ю мировую США начинали должником Большой Европы, а закончили её кредитором. 2-я мировая сложилась так, что они – единственные во всей белой расе не пострадали критически, не легли в руины и демографический провал.



А дальше начинается их господство, сыгравшее дурную штуку даже над ними самими, не говоря уж о планете в целом. 1971 год (мистический перевёртыш 1917) – стал роковым, когда они покончили со своей, безусловно развитой, инженерией, и превратились в мирового ростовщика[1]. Стали империей-паразитом.

Ранее в основе любого товарного обмена лежала взаимная реальная ценность обмениваемых благ. На этом и строилась система разделения труда, в том числе и мировая. Нельзя было забрать нечто, отдав взамен ничто, или не отдав взамен ничего. Империя-паразит стала активно менять нечто на ничто, создав мощный источник абсурда в самом корне мировой торговли и экономических отношений.

Можно сколько угодно гадать, как бы сложилась мировая история, если бы Гитлер оказался не таким талантливым полководцем, каким был, а валенком, вроде Муссолини. Или если бы Сталин пожил бы подольше. Или его не сменил бы негодяй Хрущёв. Или если бы Горбачёв не был такой пустышкой. Но что гадать? Всё случилось, как случилось.

В итоге самоуничтожения великого германского этноса, в итоге «эпидемии ничтожества», охватившей после Сталина верхи советского руководства, в итоге того, сего, пятого, десятого – вороватый провинциал из деревни на краю света, янки – стал лидером планеты Земля. Уникальное стечение очень многих маловероятных обстоятельств – но, увы, реальное.

Но господствовать – это не только наслаждаться неограниченной властью падишаха, перед которым падают ниц и прочим образом всячески унижаются. Господствовать – это нести ответственность за 5-тысячелетнюю человеческую цивилизацию, худо-бедно, но восходившую по лестнице прогресса многие века, с теми или иными проводниками (начиная от египетских фараонов и вавилонских царей и заканчивая советскими генсеками).

Господствовать – в смысле, доминировать – США хотят и любят. И неплохо умеют. Но жизнь доказала (особенно после рокового 1971 года) – отвечать за развитие человечества, или хотя бы самих себя, они органически не в состоянии.

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Ещё раз: мы не судьи. Мы комментаторы. Мы не в осуждение говорим, а просто констатируем, что видим со всей очевидностью, и что любому человеку видно, если он хотя бы минимальные навыки анализа имеет.

У США нет никакой стратегии развития цивилизации. Они плохо представляют себе, что такое цивилизация (в их версии – цивилизация, это они сами, без расшифровки свойств). И уж тем более они не понимают, что такое развитие: ведь в понимании англосаксов они с XIX века «предел совершенства», а совершенство «развивать» – только портить! Куда его развивать – когда оно эталон?

Речь не идёт об ошибочном пути развития – что частенько случалось (и тоже приносило свои плоды – ведь отрицательный результат научного опыта – тоже результат). Речь идёт о снятии самого пути, разборе рельсов и полотна движения вперёд. У США нет образа будущего, к которому человеку следует стремиться. Хуже того, у них нет и консервативного представления о «золотом веке», удерживающем сложившиеся практики.

Они идут неизвестно куда, при этом смело демонтируя всё то, что их самих в прошлом возвеличивало и поддерживало. И абсолютно игнорируя тот закон истории, что «отсутствие стратегии – наихудшая стратегия».

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США, преподнося себя идеалом – ведь не заморозили свои порядки 50-х или 70-х годов (что было бы полбеды). Они настаивают на собственной «плавающей идеальности» – в которой полная непредсказуемость действий сочетается с требованием признавать «идеальным» любой поворот, какой бы не совершил их произвол.

Получается формула современной политики США – «мы всегда правы, а в чём именно правы – сами заранее не знаем». США не умеют сформулировать никаких обобщённых принципов своих решений, кроме единственного: решения, исходящие от них, какими бы ни были – всегда «наилучшие».

Почему же США так беспомощны в создании образа будущего, в формировании стратегии для управляемых их империей наций? Неужели они так непроходимо тупы или настолько не образованы? Вовсе нет! И по части хитроумия, и по части образованности они нам фору дадут. Иначе бы мир не возглавили.

Дело тут совсем в другом. Американская власть фундаментально выстроена на союзе империи-паразита с человеческим низом, физиологическим и психическим. Она виртуозно сыграла на провалах смелых экспериментов ХХ века, оторвавших человеку голову от желудка и гениталий, рванувших человека в мир космоса и атома за уши так, что позвонки лопнули. И, поскольку голова была уже занята – США потянули к себе человека за кишки и половые органы.

Они мастерски обыграли усталость человека от сверхскоростного прогресса по формуле: «Ты не хочешь? Да и не надо!» То есть США выиграли, легализовав и придав даже сакрализацию поведению, которое цивилизация тысячелетиями табуировала, гнала и преследовала. И в этой «корзине всевластия» всё – начиная от половых извращений, объявленных «нормой» до поощрения тунеядства и самого банального воровства с разбоем.

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Для всех инфантильных недорослей, включая и великовозрастных – США стали «доброй тётей», которая разрешает всё то, что запрещает отпрыску «злая мама». Мечтая сделать из ребёнка Человека (с большой буквы) – мать с ремнём карает за «двойки» в школе, девочкам запрещает носить короткие юбки, а мальчикам – нюхать клей и т.п.

А у «доброй тёти» никаких задач не стоит, и планов на будущее чужих отпрысков нет. Она всё разрешает (то есть не всё, само собой, а только всё низшее, животное, скотское). Так США приняли на себя роль мирового растлителя. Оставлю вопрос – сознательно ли они её приняли? Или просто так получилось?

Ведь и мы, когда «голосовали за перестройку» – вовсе не думали оказаться в современной клоаке. Мы просто тогда не понимали законов общественного устройства, и предавались инфантильной романтике «за всё хорошее, против всего плохого». А такая позиция – не учитывает диалектики жизни, в которой далеко не всё привлекательное ведёт к хорошему в перспективе, и наоборот.

В погоне за мировым господством в союзе с человеческим низом США отбросили ради ублажения главного союзника свои собственные, ещё в середине ХХ века, довольно строгие и традиционные нравственные и воспитательные устои. О тех устоях доселе плачут американские консерваторы…

Но их и нельзя было сохранить, если баллотируешься, условно говоря, среди школьников с программой отмены школы. Весьма вероятно, что школьники вполне искренне проголосуют за того, кто их избавит от обузы ежедневной нервотрёпки. Но что потом будет и с самими школьниками, и с тем, кто «сделал себя» на такой энтропической программе?

Эксплуатируя социальную энтропию, США превратили себя в мировой центр энтропии. Это и определило их стратегическую бесперспективность, которой отнюдь не противоречат громкие локальные тактические успехи.

Есть победа – как явление. Победили – и всё. А есть цели победы, то, ради чего боролись и побеждали. Вот с целями (не с победами) у США полный швах!

Ленин говорил: «заводы рабочим, землю крестьянам, мир народам».

А США что? «Оружие – террористам, наркоту-наркоманам, войну – народам». Это и есть цель всей их борьбы?!

Великая сказка о «либеральной демократии» оказалась лишь великим обманом. Или, мягче говоря – сказочным ковром-самолётом. Народы мира, купившись на волшебные картины грядущего счастья – с нарастающим изумлением обнаруживают, что никакой технологии за американскими байками не стоит! Обещанные чудеса демократии – лишь сказочная гипербола, и ничего больше…

Нет даже приблизительного чертежа строительства демократии или строительства рыночной экономики (ожидаемой «скатерти-самобранки»). «Власть народа» обернулась диктатом американского посольства в стране «победивших демократий», а «свобода рынка» – диктатом ФРС США.

И дело даже не в бесчисленных жертвах американской гегемонии – а в полной итоговой бессмысленности и бесперспективности этих жертв. За что отдали и отдают жизни миллионы? Что в итоге будет построено, когда станет лучше жить? Когда и в чём ждать улучшений жизни?

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Став всемирным растлителем человечества, США стали заодно и всемирным распылителем научного, производственного, технологического и культурного наследия цивилизации.

Кого они, собственно, могут вырастить? Только поколения разучившихся читать и думать безработных потребителей, перегруженных ненужной, но статусной фигнёй с распродаж, и пустых внутри, как пересохший орех!

В американской демократии, особенно на периферии, но и в центре тоже – человеку негде работать и незачем учиться.

Вообще все формы работы с личностью, как с внутренним содержанием индивида – аннулированы. Личность заменяет сумка с деньгами: её пустота или полнота целиком и полностью определяет место человека в обществе, в иерархии.

Даже при феодализме аристократу нельзя было обойти изучение тех или иных обязательных предметов; современный инвестор вообще не обязан ничего знать или уметь. Его культурный багаж не играет никакой роли: встречают по сумке с баксами, и провожают по ней же…

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Скажут: это зависть побеждённого к победителю. Примем, как рабочую гипотезу – неудачливые претенденты на мировое лидерство, русские, завидуют удачливым конкурентам… Отсюда неизбежен следующий вопрос: а чему завидовать-то?!

Чего такого добились или построили американцы для себя на нашем несчастье и разорении?

Вы можете взять что угодно: хоть сухую статистику по США, хоть полные экспрессии романы Стивена Кинга последних лет, хоть среднее между ними – лозунги Трампа «сделать великим снова то, что перестало быть великим». Все источники в один голос скажут вам: жизнь рядового гражданина в США с 90-х годов неуклонно ухудшается. Она, конечно, и у нас ухудшается, кто бы спорил! Но у нас – хоть понятно почему!

Я понимаю, почему у нас снижаются зарплаты: мы проиграли. Но у вас-то, победителей, они почему снижаются?!

Я понимаю, почему у нас сокращаются муниципальные рабочие места: мы потерпели поражение. Но у вас-то, выигравших все войны почему сокращаются муниципальные рабочие места?!

Что это за экономика такая, в которой и производство, и уровень жизни, и размер реальных заработков год от года растут вниз?! И не говорит ли это красноречивее всех слов о том, что победители мира представляют энтропию мира, антиэнергетику истории?

Я понимаю, откуда у Сталина в ГУЛАГе 2 млн заключённых: революция, крутой слом старого мира, гражданская война, почти без паузы – мировая война… Но откуда Обама набрал 2 млн заключённых в американские тюрьмы? Почему у него заключённых больше, чем у Сталина было – если ни революции, ни гражданской войны, ни мировой при нём не случилось?!

Я понимаю, откуда столько наркоманов в РФ – это бегство человека, особенно молодого, в мир грёз от отчаяния и свинцовой мерзости пост-советской жизни. Но откуда столько наркоманов в победоносных США?! Столько, что уже их собственные власти говорят о героиновой эпидемии среди учащихся школ?!

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Путём насилия и диверсий США могут сделать с людьми что угодно. Например, убить меня нафиг, чтобы не ворчал. А что это изменит? Наркоманов сделает трезвенниками? Содомитов вернёт к семейным ценностям? США могут сделать что угодно с людьми, но не с реальностью. Нас, понимающих что происходит, можно пачками отстреливать, как иранских ядерщиков или русских на Донбассе.

Но если не останется зрячих, видящих процесс гниения – это не значит, что процесс гниения прекратится. Процесс и при слепых продолжится с той же скоростью…

Вот знаменитый дипломат Генри Киссинджер заявил, что на 96-м году жизни разочаровался в идеях капитализма и считает величайшим грехом США «планомерное уничтожение единственного справедливого мирового государства — Советского Союза». Многие засомневались – не с ума ли дедушка сошёл, так вот, вдруг, меняя вехи? А я знаю, что к этому выводу Киссинджер шёл многие годы, потому что читал другие его публикации[2], «около того».

Что же помогло старому волку прозреть окончательно? По словам Киссинджера, на эту мысль его натолкнуло поведение собственных внуков.

«Современные люди имеют всё и в то же время не имеют ничего. Нас ничто не радует, мы не счастливы по-настоящему. Советский человек мог искренне радоваться… Мы развратили его, открыли ему дверь в тот мир, где за яркой приманкой изобилия скрывались звериные законы капитализма», — сказал он.

«…Меня сложно назвать поклонником социализма, я западный человек с западным мышлением, но я считаю, что в Советском Союзе действительно рождался новый человек, можно сказать — homo soveticus. Этот человек был на ступень выше нас и мне жаль, что мы разрушили этот заповедник. Возможно, это наше величайшее преступление», — заключил он.

Интересно, что это раскаяние идёт вслед за раскаянием Фукуямы, заявившем, что он с «концом истории» поторопился.

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Доведя до совершенства технологии захвата и удержания власти, США так и не смогли объяснить смысл и цели захвата и удержания ими власти. Как у животных – власть берут, чтобы… взять. И всё. «Я царствую – с меня довольно сего сознанья»:

- Что значит, зачем? А зачем вас к женщинам тянет? Вот и меня за тем же к власти…

Власть, имеющая смысл и цели – оставляет после себя то, чего до неё не было. А власть звериная – бесконечно движется по одному и тому же замкнутому кругу: «загрыз вожака – стал вожаком – одряхлел – загрызен новым вожаком». Как часовая стрелка, которая, пробежав циферблат, возвращается к исходной точке: и ничего, кроме износа механизма с каждым пробегом…

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Выяснилось с беспощадной ясностью, что США, указывая путь человечеству, сами понятия не имеют о пути. Это проводник, который не знает маршрута, и возглавил группу лишь с одной целью: обобрать по дороге доверившихся ему.

Человек ведь, как над-зоологический феномен, вырвавшийся из животного царства, складывается из поддерживающих его систем, в свою очередь требующих поддержания.

Человек и система его обеспечения опираются друг на друга: человек погибнет без искусственных приспособлений, а искусственные приспособления – без соответствующего их уровню человека.

Ведь не вы, ни я не существуем на Земле сами по себе. Кроме меня есть ещё:

- Моё снабжение

Моё, подключённое лично ко мне, а не среднее, не соседское и не иностранное. Для меня ведь важно не сколько француз в Париже получает, а сколько лично я получаю лично на моём месте (если оно вообще у меня есть).

- Моё образование

Это нечто автономное, из материального снабжения напрямую не вытекающее. У человека тёмного украдена человеческая жизнь – даже если он на всём её протяжении прекрасно питался. Прекрасное кормление животных – ещё не означает становление человеческого общества.

- Моя роль (счастливый – причастный)

И это ещё один автономный отсек. Ощущение себя ненужным, невостребованным не «лечится» хорошей жратвой и ещё острее ощущается при высокой личной культуре, образованности.

Славянское слово «счастье» – возникло в родо-племенной среде, и изначально обозначало право на долю в добыче племени («с частью»). В племени были «счастливые» – соучаствовавшие в делах и добыче племени, противопоставленные «изгоям», тем, с кем не делились и к кому не прислушивались.

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Человек разумный потому и спрашивает: что может дать мне (лично мне) мир по-американски? Гарантированное снабжение? Это при рыночной неопределённости и конкурентной-то грызне?!

Образование? Богатым оно не нужно (и так всё купят), а бедным не поможет (с мозгами нищету переносить труднее, чем без них).

И какова моя роль в мире транснациональных корпораций? Раз в пять лет ритуальное участие в давно потерявшем исходный смысл обряде «голосования» за тех, кого всё равно не я выбираю и которые при этом всё равно ничего не решают?

Человек разумный в мире по-американски – жертва экономического шантажа, жертва оболванивания и дебилизации, и заложник решений, принимаемых «хозяевами жизни» без всякого его участия.

На склоне лет это понял, глядя на внуков, даже палач СССР Киссинджер…

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Необязательность и неточность «свободного» рынка – симптомы его архаичной отсталости. Цивилизация изначально требует и обязательности гарантий и точности измерений. Что такое «свободные цены»? Это неспособность или жульническое нежелание вычислить экономически-оправданные цены! По формуле «кто кого как обманет – так и будет»…

Но как соотнести всеобщий обман с цивилизацией? Разве может на обмане и очковтирательстве спекуляций строится наука, образование, культура, нравственная система воспитания новых членов общества? Дело даже не в том, что на такой основе они будут дурными – их вообще не будет, понимаете?

Гарантии – внешнее отражение необратимости благих перемен.

Временное улучшение – непредсказуемо в своих перспективах. Куда из него – коли оно временное? К дальнейшему улучшению? Или к прежнему уровню? Или последует падение ниже прежнего уровня?

Само по себе не гарантированное благо – по определению содержит в себе любой исход. Ещё в античности понимающие люди складывали притчи на этот счёт. Улучшение ничто, если оно не станет необратимым. А необратимым его делают только гарантии. Не возможности.

Особенно опасно временное улучшение либерального типа: перетягивание средств с долгосрочных программ на краткосрочные. В этом случае удовлетворение текущих потребностей съедает будущее.

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Мир по-американски, доминирующий с 1991 года (да, в общем-то, и ранее) – не всех разорил.

Кого-то он существенно поднял, возвысил, кому-то дал миллионы, а кому-то миллиарды. Д ля некоторых из тех, кто избрал роль содержанки-кокотки, он стал богатым купчиной-любовником, спонсором, в тёмной звериной страсти осыпающим любовницу бриллиантами…

Оттого осыпанные бриллиантами цепляются за этот мир-любовника, дорожат им и не дают его свернуть. Им тут хорошо – и чем более они пусты, бессодержательны и серы, тем отчаяннее их цепляние за царство чистогана, освобождающее с помощью денег от критерия оценки по личным достоинствам.

Но дело же не в том, нравится вам (нам) этот мир по-американски или не нравится. Он стратегически бесперспективен, как альковная связь балерины с наследником престола.

Из него – с какой стороны не посмотри – нет выхода к светлому будущему. Все его тенденции ведут вниз, потому что он выстроил себя на потакании человеческому низу.

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Основополагающая дуальность рыночного либерализма наших дней – «облегчение-отчаяние». Это два неразрывно связанных мироощущения человека, вставшего на путь либерализма.

И чтобы понять, как сочетаются чувство облегчения с ощущением отчаяния, приведу простой пример.

Школьник бросил школу. С одной стороны – безусловно, он почувствует большое облегчение: нет больше будильников и нудных уроков, нет страхов схлопотать «двойку», много свободного времени для игр, и т.п.



Но, скитаясь по задворкам, подворотням и пивным, такой беспризорник (как бы он ни радовался текущей свободе) – начнёт ощущать и отчаяние перед будущим. Что ждёт его впереди, если он даже средней школы не закончит?



На что он станет жить, какой сформируется его личность, какова его роль в обществе? Двигаясь по пути поощрения своих «облегчений», уступая животному в себе, человек доходит до самоубийства.

И человечество повторяет сегодня именно этот путь человека, решившего в юные года при «доброй тёте» (заменившей «злую маму») максимально облегчить себе жизнь. Это и есть либерализм, который платит медяком сиюминутного облегчения за безысходное и метафизическое итоговое отчаяние.

Лиса многое знает о курах: но заведующий курятником из неё получился очень плохой!

[1] 5 августа 1971 — президент США Никсон объявил о временной приостановке конвертируемости доллара в золото. Тем не менее доллар остался основной резервной валютой, несмотря на явный кризис мировой валютной системы. 18 декабря 1971 — «группа десяти» стран заключила «Смитсоновское соглашение» в Вашингтоне, по которому конвертируемость доллара в золото не была восстановлена, а в дальнейшем её вообще отменили. Началась эпоха ОБМЕНА НЕЧТО НА НИЧТО – то есть покупки всех реальных благ в мире за условные значки, ничего не стоящие тем, кто их выпускает.

[2] Например, 10 Ноября 2014: бывший госсекретарь США Генри Киссинджер признал ошибку Запада в украинском кризисе в своем интервью немецкому журналу Der Spiegel. "Крым – это особый случай. (…) И если Запад хочет быть честным, то он должен признать, что допустил ошибку, – заявил Киссинджер. – Присоединение Крыма не было стремлением к мировому господству, и его нельзя сравнивать с вторжением Гитлера в Чехословакию". 24 Декабря 2016: Генри Киссинджер: «Россия потеряла 300 лет своей истории из-за развала СССР» и др.





А. Леонидов

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