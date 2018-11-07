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Как продавать тайгу, не вырубая её

20:00. 7 ноября 2018 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Ролик о движении «Планета Тайга» – победителе конкурса социальных проектов в доменной зоне .рус.

Youtube канал движении «Планета Тайга» – https://www.youtube.com/user/planetat…

Участвуйте в новом конкурсе проектов и выиграйте бесплатную рекламу в программе «Время-вперёд!» и продление домена в зоне .рус на 9 лет. Присылайте заявки на адрес super-ea@mail.ru Итоги конкурса будут подведены в начале января 2019 года.

Источник: www.youtube.com

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