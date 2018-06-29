Как китайцы превращают Сибирь в Сахару

В последнее время активно продвигается фейк «китайцы вырубают лес в Сибири, превращая её в пустыню».

Кто и зачем делает это, понятно. Делают это американцы и их пятая колонна в России. Причём сразу с тремя целями:

1.Попытаться настроить россиян против руководства страны (якобы оно «распродаёт Родину»).

2. Попытаться настроить россиян против китайцев и таким образом вбить клин в российско-китайские союзнические отношения.

3. Захватить рынок торговли лесом самим. Но об этом чуть ниже.

В общем, политика и бизнес, два в одном. А ведутся на это (а зачастую и выступают ретрансляторами), как обычно – либералы и караул-патриоты. Это две категории, которые готовы повторять любую ахинею, лишь бы она рассказывала «как всё плохо в этой стране».

Руслан Карманов готовит публикацию на эту тему со своей точки зрения, а я хочу взглянуть на ситуацию под другим углом.

Во-первых, все известные мне публикации на тему вырубки лесов называют годовой объём добычи древесины максимум в 26,6 миллиона кубометров. При этом

а) в СССР вырубали по 250-280 миллионов кубов в год;

б) скорость восстановления лесных массивов в России оценивается в примерно 850 миллионов кубов;

в) ежегодно от пожаров теряется существенно больше, чем вырубается.

Вот и получается, что вырубают сейчас значительно меньше, чем раньше, и в десятки раз меньше скорости восстановления.

Это подтверждается тем фактом, что площадь тайги за последние 15 лет выросла примерно на 25%. То есть скоро караульщикам можно будет бить тревогу «Страна стремительно зарастает тайгой, нужно срочно увеличивать вырубку!».

На меня тут одна истеричка попыталась наехать «Вы что, хотите, чтобы из страны вывозили лес?!». Нужно было видеть это возмущение и праведный гнев.

Если это полностью возобновляемый ресурс, тогда да – хочу. Потому что это возможность торговать тем, что не иссякнет. Халява, сэр. Тем более что 85% вырубаемого леса перерабатывается внутри страны и, соответственно, используется для внутренних нужд российской экономики.

Это как с водой из Байкала. Существующие мощности по бутилированию тамошней воды на порядки меньше, чем скорость восстановления запасов озера. Более того, из Байкала вытекает река Ангара, и даже если воду оттуда не качать, то она всё равно будет вытекать. А единственная фирма, которая этим занимается, хотя и имеет китайское название, но принадлежит русскому предпринимателю (у Карманова расписано подробнее, со ссылками на документы). Но паникёры всё равно истерят «Китайцы вывозят воду из Байкала».

Но вернёмся к вырубке лесов. Если есть «огромные массивы сплошной вырубки», их должно быть видно со спутников. Например, через тот же гугл-мапс.

Любой желающий может убедиться в этом, посмотрев на реальные вырубки на Украине – в Карпатах или той же Винницкой или Хмельницкой области. Или в Финляндии, где лютует лесозаготовка для «Икеа».

Давайте, найдите мне такое же в Карелии (как мне пытался втирать один украинский бот) или в той же Сибири. «Айв, бен, гим»(с)

Более того, даже если вы что-то похожее найдёте, то оно (кроме того, что по масштабам будет на порядки ниже, чем в страшилках) с вероятностью в 99% будет легальной лесозаготовкой.

Как говорится, «Билли, где пруфы? Нам нужны пруфы!».

В сети куча вбросов типа «Знакомый видел огромные вырубки, но у него батарея на смартфоне разрядилась, поэтому заснять не смог». Точно, как с «российскими войсками» на Донбассе – за 4 года их так никто и не смог ни разу зафиксировать.

А на предложение съездить туда и заснять, обычно идёт какой-то дикий чёс типа «Туда невозможно добраться ни на автомобиле, ни на вертолёте». То есть добраться нельзя, а лес вывозить можно? Это, простите, как?

Более того, недавно либералы жутко обгадились с фейком про «Китай стал лидером по поставкам леса в США. А у себя они лес не вырубают, значит весь этот лес из России». Обгадились потому, что фейк этот построен на ошибочном переводе новости о том, что, наоборот, это США стали лидером по поставкам леса в Китай.

Американцы очень хотят, чтобы мы вообще не торговали лесом, потому что тогда они смогут почти монополизировать этот рынок. Как и в случае со «страной-газоколонкой», на самом деле это они хотят продавать свой газ.

Американская пропаганда добралась даже до Википедии. Только незадачка, все источники про «в России вырубают леса» ведут на радио «Свобода», «ФБК» Навального и публикации WWF (об этой грантоедской организации я планирую скоро сделать отдельное большое расследование).

И вообще, ни один из рассказывающих «Но ведь вырубают нелегально!» так и не смог мне объяснить, как можно вывозить большие объёмы леса-кругляка из России в Китай?

Смотрите сами: все грузовики нынче под недремлющим оком «Платона» (контрабандисты шумели, истерили, митинговали, но всё равно обломались), а железнодорожные перевозки монополизированы «РЖД» – и там строгий учёт, никто не может «взять грузовой состав, на погонять», чтобы нелегально переправить эшелон леса через границу. Любой поезд движется строго по расписанию, иначе не бывает!

Ах, да! Чуть не забыл: на сегодняшний день из России в Китай ведёт всего несколько таможенных переходов. И весь трафик через них внимательно отслеживается.

Ну что, опытные эксперты по незаконной вырубке леса, расскажите мне, как можно вывезти незаметно из страны несколько миллионов кубов дров? Народ в комментах уже прикалывался, что «корейцы в рюкзаках вывозят», но это чисто поржать.

Вот и получается, дорогие мои детишечки, что ни вырубить, ни вывезти незаметно лес в промышленных объёмах (достойных того, чтобы бить тревогу или хотя бы пугать домохозяек) не-воз-мож-но.

Так что keep calm and love Russia!

Александр Роджерс

Источник: voicesevas.ru