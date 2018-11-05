Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 ноября 2018

1 ноября 2018 г. мировое сообщество облетела новость о том, что в Лондоне министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял у себя руководителя организации «Белые каски» Раеда аль-Салеха.

Данная информация вызвала крайне спорную реакцию по всему миру. Дело в том, что сама организация имеет довольно сомнительную репутацию. «Белые каски» хоть и позиционируют себя в глазах мировой общественности как альтруистические спасатели жителей Сирии от «кровавого режима Асада», на деле являются обыкновенными лжецами, провокаторами на зарплате у западных спонсоров.

Так, уже не один год, наряду с высокобюджетными роликами и даже одним фильмом о якобы героической работе «Белых касок» в Сирии, интернет переполнен сотнями фотографий и видео, где раскрывается истинная природа организации. Так из указанных фотографий и видеороликов видно, что многие члены организации являются боевики радикальных группировок, таких как «Джебхат ан-Нусра»* (сирийская «Аль-Каида»*).

Помимо этого в сети находится большое количество материалов, обнажающих ложность их спасательной работы. То они по несколько раз спасают одну и ту же девочку или бабушку, которым настолько сильно не везет, что они попадают под «как бы» бомбардировку ВВС САР или ВКС России с незавидной периодичностью несколько дней подряд, при этом в различных городах Сирии. Ну просто чудо невезение.

То в сеть утечет видеоролик о том, как «Белые каски» из-под развалин вытаскивают ими же и помещенного под них актера. Как ни странно, им оказывается член организации, а потом они весело позируют и улыбаются на камеру, как будто не было никакого обстрела.

Но все это мелочи и повод для многочисленных шуток в интернете. На самом деле то, что для достижения интересов западных спонсоров творят члены организации «Белые каски», по-настоящему приводит в ужас. Наибольшую известность белокасочные активисты получили благодаря своим многочисленным роликам о том, как они спасают жертв химических атак правительственных войск САР. Стоит отметить, что члены организации старались их делать максимально правдоподобно, и человек, не разбирающийся в особенностях применения данного вида оружия, его воздействия на людей, с первого раза вряд ли поймет постановочный характер этих съемок.

Но одно дело, когда «Белые каски» устраивали шоу с печальными последствиями для сирийского правительства, но все же шоу. Другое дело, когда члены организации поняли, что постановочный характер их роликов раскрывают, в которых по-настоящему ни одного сирийца никаким газом на самом деле не травили. В связи с этим, для большего реализма белокасочники начали идти на настоящие преступления.

Так ради убедительности одного из своих сюжетов пособники боевиков на камеру умертвили грудного младенца, проткнув его маленькую грудь огромной медицинской иглой, распотрошив ему внутренности.

В комментариях к этим кадрам члены организации указывали на то, что пытались спасти малыша, получившего дозу отравляющего вещества.

Однако многочисленное медицинское сообщество, увидев данную видеозапись, в один голос заявило, что никакое это не спасение, а банальное убийство.

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Еще более страшными эти кадры становятся после того, как стало известно, что никакой химической атаки в тот день, к которому приурочен указанный видеоролик, не было.

Кстати о том, что никаких отравлений химическим оружием простых сирийцев, тем более со стороны правительственных войск, не осуществлялось. «Белые каски» поняли, что для качества и правдоподобности на видео должны быть настоящие отравления, настоящие жертвы.

В целях реализации этих целей члены организации решили подвергнуть настоящей химической атаке жителей ряда городов сирийской провинции Идлиб. Первым таким случаем была попытка отравить хлором жителей населенного пункта Серакаб в мае 2017 г. Для более качественной картинки белокасочники даже пригласили для освещения провокации журналистов телеканала «Аль-Джазира». Только совместными усилиями спецслужб, военных, дипломатического и журналистского корпуса нескольких государств удалось раскрыть, оповестить мировое сообщество о готовящемся преступлении, тем самым предотвратив его.

Однако это не останавливает членов организации. Практически каждый месяц приходят сообщения о готовящейся провокации со стороны «Белых касок» с применением отравляющих веществ. Последним является то, что начиная с конца октября 2018 г. и по сегодняшний день члены организации осуществляют перевозку и разгрузку в населённых пунктах Джиср-эш-Шугур, Мареаа, Чобанбей, Азаз, Мурек емкостей, наполненных отравляющим веществом, предположительно хлором.

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Тот факт, что передвижения и планы организации вовремя вскрываются и освещаются в СМИ, создает помехи в реализации их планов, лишая их эффекта неожиданности и безуликовости.

Но несмотря на это, члены организации, совместно с боевиками террористических группировок таких как «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» продолжают накачивать провинцию Идлиб отравляющими веществами. Рано или поздно, если их не остановить, они совершат задуманное, в результате чего погибнут невинные сирийцы, женщины, старики и дети.

Но кто останавливать их будет? Вопрос крайне непростой, особенно для тех, кто и в самом деле желает установления мира и порядка в Сирии, безопасности ее граждан. Ведь для того, чтобы остановить белокасочников, один из вариантов — это признать их террористической или сотрудничающей с террористами организацией.

Но такое могут сделать лишь ключевые игроки на международной арене. Сложность заключается в том, что как раз именно сильные мира сего и являются главными спонсорами «Белых касок». Неоднократно СМИ освещали спонсорскую помощь европейских стран и США этой организации.

А 1 ноября 2018 г. министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант после дифирамбов в адрес «Белых касок» пообещал содействовать этой организации в будущем. Учитывая отношение официального Лондона к Асаду, взглядов и мечтаний Британии и ее союзников на устройство Сирии, нетрудно предположить, какую поддержку и для каких целей обеспечит правительство Туманного Альбиона псеводоспасательной организации «Белые каски».

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.