Видеоблог №164: Мировая политика – курс на дестабилизацию

В очередном выпуске видеоблога записанного с РИА ФАН были обсуждены следующие горячие точки мировой и российской политики.

Хронометраж:

00:00:08— На этой неделе произошел очередной обмен репликами между Украиной и Россией по поводу Керченского пролива и Азовского моря. Со стороны Украины прозвучали и угрозы, и неконструктивные предложения, то есть в целом ситуация стала более напряженной. Чем это вызвано? С чем связано? Какими могут быть последствия?

00:06:28— 30 октября Владимир Путин поздравлял избирательную систему Российской Федерации с 25-летием и отметил, что нужно вносить изменения в избирательный процесс и саму избирательную систему, делать её ещё более прозрачной. Возникает вопрос: куда же ещё прозрачнее и что можно сделать для того, чтобы она стала ещё более открытой?

00:13:27— К границам США пешком приближаются порядка пяти тысяч беженцев. Президент США Дональд Трамп чуть ли не разворачивает в их сторону войска. Что будет? Чем вызван такой поток мигрантов?

00:18:57— На днях завершился четырехсторонний саммит в Турции, в котором принимали участие федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Франции Эммануэль Макрон. После этой встречи — хотя неизвестно, связаны эти события или нет, — Меркель заявила, что снимает с себя полномочия руководителя партии и больше не будет избираться на пост председателя. По-вашему, с чем это связано? Какие будут последствия?

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P.S. Текстовая версия видеоблога

Источник: riafan.ru

Николай Стариков: уход Ангелы Меркель в перспективе развязывает ей руки. ФАН-ТВ

— На этой неделе произошел очередной обмен репликами между Украиной и Россией по поводу Керченского пролива и Азовского моря. Со стороны Украины прозвучали и угрозы, и неконструктивные предложения, то есть в целом ситуация стала более напряженной. Чем это вызвано? С чем связано? Какими могут быть последствия?

Сегодня нет смысла углубляться во все происходящие процессы, выходы из договоров, нарекания и неконструктивные действия украинских властей. С момента государственного переворота в феврале 2014 года при помощи людей, находящихся у власти в Киеве, американская сторона последовательно сталкивает Россию и Украину во всех сферах, где возможен контакт между двумя государствами. Основная зона конфликта — стык морей Черного и Азовского, которое когда-то называлось, к слову, Русским морем. Сталкивание интересов на этой территории приведет к тому, что станет неясно, где можно и нельзя, например, ловить рыбу.

«Сегодня там устраиваются искусственные проблемы между Украиной и Россией, при этом данные проблемы, конечно же, бьют и по Украине, и для интересов России пользы никакой не приносят», — Николай Стариков.

Что касается судна «Норд», ситуация абсурдная: украинские власти захватили девятерых граждан России, проживающих в Крыму, и заставляли представиться гражданами Украины, свободного, в кавычках, государства. И на протяжении семи месяцев они находились на территории российского посольства, потому что украинские власти без признания их своими гражданами отказывались выпускать людей из страны. Конечно, это только повод для создания проблем для России. И, к сожалению, повод не последний.

— 30 октября Владимир Путин поздравлял избирательную систему Российской Федерации с 25-летием и отметил, что нужно вносить изменения в избирательный процесс и саму избирательную систему, делать её ещё более прозрачной. Возникает вопрос: куда же ещё прозрачнее и что можно сделать для того, чтобы она стала ещё более открытой?

Говоря об открытости и прозрачности системы, необходимо рассматривать её с двух сторон. Во-первых, сам процесс голосования. Можно сказать, что именно в этом направлении достигнута максимальная открытость: это и прозрачные урны, и видеокамеры, и система наблюдения, и подсчет голосов. Во-вторых, процесс формирования самого бюллетеня. Это та сфера, которая является прямым отражением несовершенной логики проведения политической реформы. Облегченный процесс формирования партий не дает им права попадания в бюллетень, поскольку существует ещё один порог в виде сбора подписей. При этом не приходится говорить о сборе подписей для партий, представленных в Госдуме.

«Если мы себе представим, что именно эти четыре партии, находящиеся в Госдуме, пишут законы. А точнее, давайте будем честными: одна партия, находящаяся в Госдуме и имеющая конституционное большинство, диктует основные законы. Остальные могут соглашаться или не соглашаться, их мнение не столь важно, без них можно принять это решение. Получается, что «Единая Россия» сама должна написать такие законы, чтобы создать себе конкурентов: новых, молодых, злых, если хотите, охочих до политической жизни. Будет она это делать? До сих пор она этого не сделала», — Николай Стариков.

Именно процесс участия в политической жизни должен быть урегулирован и должен стать более прозрачным. В частности, выборы губернаторов в настоящее время проходит повсеместно. Хотя есть президент, который выбран большинством, и именно он должен назначать на эту должность. Фактически так и происходит, только после назначения президента происходит процесс подтверждения легитимности этого положения через выборы.

— К границам США пешком приближаются порядка пяти тысяч беженцев. Президент США Дональд Трамп чуть ли не разворачивает в их сторону войска. Что будет? Чем вызван такой поток мигрантов?

Соединенные Штаты Америки постоянно пополняются за счет мигрантов из различных стран. И это шествие — это не столько реальная попытка оказаться на территории США и улучшить свою жизнь, сколько внутриполитическая провокация в отношении президента Трампа. В случае, если бы люди в действительности хотели незаконно пересечь границу, вряд ли это имело бы такую широкую огласку и освещение в СМИ. Это способ поставить Дональда Трампа в сложное положение, он не может согласиться с этим положением. Одно из его предложений — возвести стену на границе с Мексикой, такой способ оградит демократию от всего остального мира. Это шествие идет, солдаты на границе сидят — и?.. И что дальше? Он начнет разгонять беженцев прикладами, и это сразу окажется на всех американских телеканалах. И что тогда станет с рейтингом Трампа?

«Обратите внимание, какую риторику он начинает накануне этой ситуации извергать. Он начинает говорить, что вообще-то есть закон — если не ошибаюсь, 18-я конституционная поправка — о том, что родившийся на территории США получает автоматически гражданство США вне зависимости от каких-то других признаков. У него родители никто, звать их никак, ребенок родился в США — он гражданин США. И Трамп говорит, что это неправильно и несправедливо, нужно от этого отказаться. И я, говорит Трамп, подпишу документ, чтобы отменить эту поправку. Я не юрист, но мне кажется, что исполнительная власть поправки к конституции и действия конституции своими указами не может отменять», — Николай Стариков.

— На днях завершился четырехсторонний саммит в Турции, в котором принимали участие федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Франции Эммануэль Макрон. После этой встречи — хотя неизвестно, связаны эти события или нет, — Меркель заявила, что снимает с себя полномочия руководителя партии и больше не будет избираться на пост председателя. По-вашему, с чем это связано? Какие будут последствия?

Изначально стоит обратить внимание на несколько фактов, связанных с этой встречей. Темой встречи было послевоенное восстановление Сирии, хотя на этом саммите не было США, являющихся фактически главой коалиции. Задача России в этом случае — в том, чтобы подтолкнуть кого-то ещё к восстановлению Сирии, поскольку сама она будет восстанавливаться очень долго, а российская экономика не выдержит этого из-за вклада, который мы уже внесли. Кроме того, Америка навязывает своим союзникам то, что помогать Сирии в восстановлении нет необходимости. Критика, которая обрушилась на Меркель после саммита — то, что она на общей фотографии держала за руку Путина и Эрдогана — двух диктаторов. Это бы не обсуждалось, будь другой повод для критики. Соответственно, никаких договоренностей не было достигнуто. Заявление Ангелы Меркель о том, что она покидает пост председателя партии и при этом остается канцлером, не может быть спрогнозировано, такого не было в немецкой политике ни разу.

«Сложно оценить то, что повлияло на Ангелу Меркель. Это политик мирового уровня, и когда она уходит, уходит эпоха, потому что 18 лет она все-таки возглавляет Германию. Мне кажется, что, скорее всего, определенное американское давление привело к желанию немецких политических элит как-то перегруппироваться под этим давлением. Может быть, уход Ангелы Меркель в перспективе или уход с партийного поста развязывает ей руки: она может брать обязательства, которые потом не будут выполнены», — Николай Стариков.