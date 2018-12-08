Видеоблог №169: Кто и зачем трясет Францию

«Желтые жилеты» погрузили в хаос Пятую республику. Освещение «парижских событий» в российских СМИ более всего напоминает рекламу погромов и майдана.

Дональд Трамп заговорил о разоружении, на фоне ультиматума России и фактического выхода Штатов из договора РСМД.

Скучать новостная лента нам не дает.

Очередной выпуск моего видеоблога, записанный с РИА ФАН, посвящен самому актуальному из мировой политики и истории.

00:00:08– Во Франции проходит волна протестов, связанных с повышением цен на топливо. И эти столкновения уже привели к человеческим жертвам. Что вы скажете по этому поводу?

00:09:11– В конце прошлой недели в Аргентине прошла встреча руководителей стран «Большой двадцатки». Как итоги саммита отразятся на российской и мировой политике?

00:18:35– Трамп заявил, что намерен провести переговоры о прекращении гонки вооружений с лидерами России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В чем смысл этого действия, учитывая, что США гонку постоянно провоцирует?

00:22:57– 3 декабря – День неизвестного солдата. Время вспомнить события декабря 1941 года, когда советские военные ценой своих жизней останавливали врага на подступах к столице.

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Текстовая версия: riafan.ru

Николай Стариков: Если Макрон не одумается, требования его отставки будут учащаться. ФАН-ТВ

– Во Франции проходит волна протестов, связанных с повышением цен на топливо. И эти столкновения уже привели к человеческим жертвам. Что вы скажете по этому поводу?

– Все похоже на знакомые технологии цветных революций. Начнем с повода. Говорят, правительство планирует повысить цены на топливо. Насколько подорожает литр? Как пишут в СМИ, на 2,9 евроцента. Разве это повод, чтобы всю Францию начало лихорадить? У меня это вызывает сомнения. Зачем и кому это нужно? Мне кажется, что после того, как господин Макрон вдруг почувствовал себя «мини-Наполеоном», стал самостоятельным и договорился о создании европейской армии, его просто решили вернуть на место. А что такое европейская армия? Есть Европа, там стоят армии НАТО и еще какая-то европейская армия, такого не может быть. Я полагаю, что если Макрон не одумается, требования его отставки будут нарастать. Когда-то так дошло до отставки Шарля де Голля.

– В конце прошлой недели в Аргентине прошла встреча руководителей стран «Большой двадцатки». Как итоги саммита отразятся на российской и мировой политике?

– Перекинем мостик для Макрона, и нам будет легче понять происходящее на этой встрече. Руководитель Франции прилетает на саммит 20 стран, и его забывают встретить в аэропорту. Прилетает Макрон, у которого в стране идут протесты, и его вместо аргентинской делегации встречает человек в желтой жилетке. Я думаю, это не случайно. Тот, кто организовал, протесты во Франции, показывает Макрону, что если он не будет придерживаться определенной политической линии, он слетит.

– На самой встрече в Аргентине никаких судьбоносных решений принято не было. Далее Дональд Трамп сделал предложение китайцам: они должны купить у США что-нибудь на большую сумму, тогда американцы не будут вводить против КНР пошлины. И китайские товарищи задумались. При этом для мировой экономики, на мой взгляд, эта встреча вообще ничем не закончилась. Что касается российской политики, то позиция Трампа такая: пока вы не измените политический курс, нам с вами разговаривать не о чем. Давайте будем готовы к политической изоляции. Страшно ли это для нашей страны? Нет.

– Трамп заявил, что намерен провести переговоры о прекращении гонки вооружений с лидерами России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В чем смысл этого действия, учитывая, что США гонку постоянно провоцирует?

– Во-первых, Дональд Трамп заявил в Твиттере (а Макрон недавно написал, что вообще-то он против того, чтобы политика осуществлялась в Твиттере, и видите, какие печальные у Макрона последствия). Трамп написал, что он бы хотел поговорить о разоружении потому, что у Америки огромный оборонный бюджет в 716 млрд долларов. Такое впечатление, что подписав бюджет, он забыл цифру. А потом, найдя бумагу, удивился, а почему так много. США так и подвесили вопрос о выходе из договора РСМД. При этом во время саммита в Аргентине пошла информация, что американцы убедили своих союзников по НАТО в том, что договор на самом деле не соблюдает Россия. А вот чтобы убеждать было проще, вот для этого в Париже и происходит та самая цветная революция.

– 3 декабря – День неизвестного солдата. Время вспомнить события декабря 1941 года, когда советские военные ценой своих жизней останавливали врага на подступах к столице.

– Это очень сильный символ подвига и памяти. Мы не знаем имени солдата, но отдал свою жизнь. Мы помним об этом. Зажжен Вечный огонь. Хочу сказать, что это не советское изобретение. Мы с вами вспомнили погромщиков в Париже. Так вот могила неизвестного солдата и Вечный огонь появились сначала в столице Франции. У нас этот почин и идея были реализованы уже к 25-летию начала наступления под Москвой, в 1966 году.

– Что сказать по поводу наступления 1941 года? Хочется сказать огромное спасибо Рихарду Зорге, нашему разведчику, который заплатил жизнью за то, что вовремя доставил в Москву важнейшую информацию. Осенью 1941 года он сообщил главное: Япония не вступит в войну против СССР. Это дало возможность Сталину начать переброску сибирских дивизий. Поэтому, когда мы будем вспоминать о блестящей победе наших войск, давайте вспомним о Рихарде Зорге.