Видеоблог №165: Революция и мировая война

В очередном выпуске видеоблога записанного с РИА ФАН были обсуждены следующие горячие точки мировой и российской политики.

Хронометраж:

00:00 В ноябре 2018 года исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны и 101 год с начала Великой Октябрьской революции. Как эти события связаны?

10:00 Октябрь 1917 является уже следствием того, что произошло в феврале. Как закончилась война для Германии?

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P.S. Текстовая версия видеоблога

Источник: riafan.ru Война, которая вышла из-под контроля: как рушились империи. Николай Стариков. ФАН-ТВ В ноябре 2018 года исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны и 101 год с начала Великой Октябрьской революции. Как эти события связаны? Эти события связаны между собой напрямую. Однако связь не столь линейна, а куда более запутана, чем это может показаться на первый взгляд. Порассуждаем на тему того, кто организовал революцию, для чего была нужна война и какие выводы мы можем сделать на сегодня. Для того чтобы уничтожить конкурентов нужны глобальные конфликты. При этом самому в этом не участвовать. Именно так действуют наши американские и британские партнеры сегодня. Ближний Восток. США участвуют в конфликте весьма опосредовано. Основную грязную работу для американцев ведут боевики. Воевать чужими руками – вот главное умение любого политика во все времена. На кануне Первой мировой войны ситуация была куда более запутанной, чем сегодня. Это сегодня мы видим три центра силы: США, Россия, Китай и некий такой полуцентр в виде Европы. А на кануне Первой мировой была Российская империя, Германская империя, Австро-венгерская империя, Британская империя, была мощная Франция и США. Поэтому политика была большим искусством. И в этой ситуации, чтобы уничтожить растущую Германия и Россию, лучшим выходом для Британии на тот момент, было стравить их между собой. Вот это и сеть главный лейтмотив организации Первой мировой войны. Дальше началось дело техники. Растащив по разным военным блокам Россию и Германию, англичанам удалось спровоцировать русско-германскую войну. Однако дальше дипломатические события пошли не потому сценарию, который рисовали в Лондоне. И вместо того, чтобы эта война осталась локальной, она переросла в мировую. И обратите внимание, революция произошла только в России и только в Германии. Сложная структура российского общества, помноженная на проблему усугубленной войной, плюс информационная война против первых лиц государства, неудачи на фронте, частично снарядный голод. Вот это все вместе и дало итоги февральской революции, которая, конечно, не была обязательной. Множество факторов сложилось в антироссийскую мозаику. И в феврале 1917 года наше государство рухнуло. Октябрь 1917 является уже следствием того, что произошло в феврале. Как закончилась война для Германии? Вообще Германия не имела шансов на победу в этой войне – это мнение руководителей государства того времени. В лучшем случае они хотели свести все в ничью, о победе речи не было. И появляется план выбить Россию, чтобы проще было договориться. Вот откуда идея революционным пожаром поджечь Россию, но немцы не думали, что он перекинется к ним, и к ноябрю 1918 года немецкая армия точно также потеряет боеспособность. Перемирие, которое вынуждают подписать немцев, больше похоже на капитуляцию. И ещё несколько слов о датах в момент крушения Российской, а затем Германской империи: на карте мира вновь появляется государство Польша. Вопросы взаимоотношений России и Польши, Польши и Германии, что вытекли из Первой мировой, втекло во вторую, но это вопросы уже другого порядка.

Предыдущий выпуск:

Видеоблог №164: Мировая политика – курс на дестабилизацию

Источник: nstarikov.ru