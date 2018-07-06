Видеоблог №145: Как Трамп рушит глобализацию, кто такие «усташи»

В очередном выпуске ответов на ваши вопросы,мы обсуждали следующие темы:

00:00 – Владимир Путин подписал указ о переименовании ряда армейских частей. В чем смысл этого действия?

06:48 – Выиграл ли Путин от проведения чемпионата мира?

10:22 – Новые «факты» в деле Скрипалей.

19:10 – Как Трамп рушит глобализацию?

30:00 – Кто такие «усташи»?

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P.S. Федеральном у агентству новостей (ФАН) спасибо за площадку и короткий обзор моего блога.

Источник: riafan.ru

США ломает миропорядок. Точка зрения Николая Старикова. ФАН-ТВ

Владимир Путин подписал указ о переименовании ряда армейских частей. Теперь они будут носить имена украинских, белорусских и польских городов. Например, Нежинский, Львовский и Житомирско-Берлинский. С одной стороны, такие меры служат сохранению традиций. С другой — это способ информационного воздействия, потому что люди, находящиеся сейчас у власти на Украине, разумеется, отреагировали на данный указ, показав себя в невыгодном свете.

«Это восстановление исторических знамен, названий. Это важно для воспитания новых поколений воинов. Ведь любой солдат или офицер, пришедший в какую-либо часть, переполняется гордостью, видя, сколько подвигов было совершено этой воинской частью, какие там замечательные военнослужащие служили. Это связь поколений в армии», — говорит Николай Стариков.

Западные СМИ отмечают, кто бы ни стал победителем чемпионата мира, в нем уже победил Владимир Путин. Подразумевая, что лидеру России удалось встретиться «на полях» мундиаля со многими иностранными коллегами, поднять престиж государства. Пока трудно оценить, действительно ли чемпионат сыграл большую роль в мировой политике, но то, что обычные иностранцы получили возможность увидеть Россию своими глазами — факт.

«Часто говорят, что спорт вне политики. Но такого не может быть, если от каких-то действий людей, которые формально к политике не имеют отношения, портится или улучшается настроение сотен миллионов. Сотни миллионов людей меняют свои политические предпочтения под влиянием фактов, эмоций», — утверждает Николай Стариков.

Именно во время чемпионата мира появились новые подробности по делу Скрипалей. Британские таблоиды пишут, что, вероятнее всего, найденные подозреваемые имеют отношение к России. Какое именно отношение, и почему к России — журналисты не поясняют. Начавшееся четыре месяца назад дело обрастает деталями именно тогда, когда становится нужным добавить «ложку дегтя» в информационное поле вокруг нашей страны.

«Фамилий нет. Подозреваемых нет. Уголовное дело не возбудить, потому что это очень сложно, так как подозреваемые куда-то уехали. Это бред какой-то, написанный не в Зимбабве, а в Великобритании. Как журналист может такое написать?! — вопрошает Николай Стариков. — А потому, что сказали, что написать надо, а фактов-то никаких нет».

США начали разрушение существующего мироустройства. Они называют НАТО устаревшей организацией и вводят пошлины для своих же союзников. Государство берет курс на национализацию. Они отказываются от глобализации, чтобы избавиться от балласта в виде Европы и Украины.

«Разрушая систему мировой торговли, США хотят вернуть себе промышленность, поэтому санкции по промышленности сразу: по стали, по алюминию. И дальше действовать, как национальное государство, а не как некий лидер свободного мира, за которым вот эта вся огромная свора стоит. Поэтому США будет разрушать мировую торговлю, разрушать или ослаблять НАТО. И нужно понимать, что в этом случае ей не нужна конкуренция даже среди своих сателлитов», — делится точкой зрения Николай Стариков.

7 июля сборная России встретится на футбольном поле со сборной Хорватии, чтобы побороться за право выхода в полуфинал. После того как это стало известно, в русскоязычном интернете появились высказывания о том, что мы сыграем с усташами. Кто это и почему вдруг в сети появилось такое мнение, пояснил Николай Стариков.

«Усташи» означает борцов за свободу «независимой Хорватии», которые запятнали себя такими преступлениями и террористическими актами, что их в один ряд с бандеровцами можно поставить. И то еще надо будет сравнить, кто более зверь и, кто совершил больше преступлений. Наверное, в отношении Хорватии слово «усташи» несет негативный характер», — резюмирует Николай Стариков.

Автор: Татьяна Костянова; Игорь Веретин