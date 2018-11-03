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Строго научно: смартфон и телевизор убивают в ребёнке человека

14:56. 3 ноября 2018 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:

Негативное влияние на психику у детей и подростков, проводящих значительное время у экранов электронных коммуникаторов и телевизоров, отследили американские учёные.

Статья с результатами исследования опубликована в новом номере журнала Preventive Medicine Reports 1 ноября 2018 года.

Учёные Джин Твендж из Калифорнийского Унивеситета в Сан-Диего и Кейт Кемпбелл из Университета Джорджии провели исследования, опросив 44.734 взрослых, ухаживающих и присматривающих за детьми и подростками в возрасте от двух до семнадцати лет.

С целью получения объективных данных, из выборки были предварительно исключены случаи аутизма, слепоты, церебрального паралича, глухоты, синдрома Дауна, эпилепсии и некоторых других патологий развития детей и подростков.


Опрашиваемым задавали вопросы о эмоциональном состоянии, поведении, успехах в учёбе своих подопечных, а также о том сколько времени в день эти дети и подростки проводят у экранов телевизоров и со смартфонами и планшетными компьютерами.

В результате исследования выяснилось, что даже одни час в день, который ребёнок или подросток проводит таким образом, снижает у него усидчивость, внимательность, возможности самоконтроля и повышает эмоциональную нестабильность. Если же электронным экранам уделяется более семи часов каждый день, то такие дети и подростки часто вынуждены принимать психотропные препараты.

Также учёные выяснили, что наиболее пагубно такое времяпрепровождение влияет на подростков 14-17 лет.

Напоминаем, что использование электронных коммуникаторов в российской школе вызывает озабоченность родительской общественности, а также является проблемой, обсуждаемой на высшем политическом уровне.

Данные американских учёных идут вразрез с предложениями некоторых политиков, представителей бизнеса и чиновников, продвигающих идеи отказа от обучения детей ручному письму в виду якобы неактуальности такого навыка в современных реалиях. Детей предлагают сразу учить печатать на клавиатуре и работать с сенсорными панелями электронных устройств.

Это будет необходимо в трудовой деятельности, аргументируют адепты современных технологий, а развитие личности в данном случае не является целью образования.

Такие предложения продвигаются, в то время как, нейроморфологи, нейролингвисты и возрастные психологи предупреждают о том, что отказ от научения ручному письму в детском возрасте строго негативно влияет на развитие ребёнка и раскрытие его интеллектуальных способностей. В таком случае, у будущего человека не смогут сформироваться полноценное мышление и необходимые навыки продуктивной деятельности.

Возникает вопрос, будут ли услышаны учёные и педагоги, говорящие о необходимости развития человека, или победит бизнес-подход, где человек лишь обслуга машин, пока ещё нужная, но которая в скором времени уступит место более совершенным машинам? Что будет с воспитанными и обученными по предлагаемым «прогрессивным» методикам недоразвитыми «служебными людьми»?



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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, гаджет, дети, здоровье, технологии, человек
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