Голикова совершила акт агрессии против России

Из-за предложения вице-премьера заняться сексуальным просвещением школьников торчат рожки международных структур по контролю над рождаемостью …

Как сообщалось, вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что школьникам нужно рассказывать о контрацепции, чтобы предотвратить нежелательную подростковую беременность.

«Очень важно, как мне кажется, чтобы ранняя профилактика, раннее разъяснение мальчикам и девочкам было еще в школе, что такое контрацепция, к чему это может приводить, чтобы предотвратить нежелательную беременность еще в подростковом возрасте», - заявила Голикова.

Шокирующее заявление вице-премьера прокомментировал в интервью «Русской народной линии» руководитель православного Медико-просветительского центра «Жизнь» протоиерей Максим Обухов:

Татьяна Голикова категорически не права. Она озвучивает инициативу лобби по контролю над рождаемостью, которое уже давно пустило корни в нашем обществе. Еще в 90-ые годы была создана Российская ассоциация планирования семьи (РАПС), работавшая с госструктурами и проводившая обучение государственных чиновников.

Что предлагает Голикова? Раздавать презервативы и противозачаточные таблетки одиннадцатилетним детям?

Контрацепция не является методом профилактики беременности. Уроки по сексуальному просвещению приводят только к увеличению подростковой беременности. Тому яркие примеры - Великобритания и США, которые являются родиной планирования семьи. Занимаются этим уже сто лет. Результаты только самые худшие, что в США, что в Великобритании. Итог один - эпидемия подростковой беременности, несмотря на то, что там контрацепцию раздают бесплатно.

Если в России ведут уроки секспросвета, то это можно будет считать актом агрессии против наших традиций и устоев. Это абсолютно неприемлемо. Голикова совершила вызывающий и скандальный поступок, который только спровоцирует молодежь на ранние сексуальные связи.

Когда детям рассказывают и показывают подобные вещи, то они начинают применять увиденное на практике все раньше и раньше. Растлители начнут с детского сада. Усилиями общественности волна продвижения секспросвета была остановлена. И вдруг неожиданно мы слышим скандальное непродуманное ошибочное заявление из правительства.

Случаи ранней подростковой беременности бывают во всяких обществах. Голикова просто взяла один отдельно взятый эпизод, который не является типичным, и из него устроила скандал без всяких оснований. Подростковые беременности есть в любом обществе, даже в самом патриархальном, даже в Афганистане, где за это полагается смертная казнь. Такие отклонения есть в любом социуме. Из этого не надо делать скороспешных выводов. Не все дети у нас беременны в 12 лет и нет у нас массовых подростковых беременностей.

Есть другая точка зрения, в частности, что необходимо семейное воспитание, где говорилось бы о традициях целомудрия, о понятиях семьи, верности. Вице-премьер об этом не говорит ни слова. Заявление Голиковой - это акт агрессии. Возмутительная и совершенно неприемлемая концепция, тем более, это манипуляционный прием - взять и вырвать из контекста один скандальный случай подростковой беременности. Они всегда есть. Были и в Царской России, и в любом ином государстве. Но самое интересное, что те страны, которые практикуют секспросвет, эту проблему не решают, а лишь ухудшают. Тому яркие примеры - Великобритания и США. Там есть секспросвет, но он привел к эпидемии массовой подростковой беременности.

Заявление Голиковой ни на чем не основано. Только лишь на желании или на влиянии какого-то другого центра принятия решений и лоббирования интересов секспросвета. Может быть, за ним стоит Международная федерация планирования семьи? Но тогда возникает вопрос - почему организация из Великобритании влияет на наше правительство? Может быть, за этим заявлением стоят фармацевтические компании? Но слишком высокий уровень, чтобы лоббировать непонятно чьи интересы. Я не думаю, что Голикова может брать взятку от фармацевтических компаний. Я в это не верю, потому что она человек состоятельный.

Ассоциация планирования семьи - по виду медицинская организация, но на самом деле политическая, потому что демография, контроль над рождаемостью - в первую очередь вопрос политики. Секспросвет заключается в насаждении контроля над рождаемостью. Цель одна - сокращение населения. Это то, что реально работает, в результате чего достигается очень низкий уровень рождаемости. В заявлении Голиковой торчат рожки международных структур по контролю над рождаемостью. Как это предложение вышло на правительственный уровень?

Родительским организациям надо сгруппироваться, сосредоточиться и встать на защиту, потому что завтра, если это предложение воплотится и в школы без нашего согласия придут растлители из международных фондов и начнут растлевать наших детей, будет уже поздно.

Я был в шоке, когда ознакомился с заявлением Голиковой. Я не верил, что такое заявление имело место, пока не нашел первоисточник. Это совершенно безответственное заявление. Голикова говорит устами Российской ассоциации планирования семьи, которая является иностранным агентом в России и входит в реестр иностранных организаций. Это ложь, которая к тому же не работает. Этот подход работает в обратную сторону.

Это серьезный вызов традициям, граничащий с лишением родителей права на воспитание детей. Подобные заявления нельзя пропускать, как шум, потому что еще немного и у нас будут, как в Великобритании, раздавать абортивные таблетки четырнадцатилетним детям.