«Переназначение» Медведева. По просьбам читателей

Доброго Вам вечера, Татьяна!

Обломана вся интрига, а с ней и надежды на перемены. ДАМ премьер-министр. Без зазрения совести объявил о повышении пенсионного возраста. Назначения – всего лишь рокировки. Что всё это значит?

Очень жду Ваших комментариев в свежей статье!

Т. В. Кто внимательно смотрел и слушал трансляцию с инаугурации президента, наверняка обратил внимание на слова диктора: «Владимир Владимирович Путин принес присягу на верность Российской Федерации и вступил в должность президента России…»

Не стоит напоминать, что на таких важных церемониях дикторы не несут отсебятину, текст утверждается заранее, как и музыка, и исполнение патриотической песни «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки, с новым текстом С. Городницкого вместо оригинального, авторство которого приписывают Василию Жуковскому и Егору Розену — автору либретто оперы «Иван Сусанин»:

«Славься, славься, нашъ русскiй Царь!

Господомъ данный намъ Царь-Государь!…»

Но сколько они там вокруг Владимира Владимировича не камлают, ничего не помогает, патриарх, говорят, уже все коленки стер, но чуда не произошло — бюджет и баланс закрыты, идет стадия ликвидации, в то время, как «Правительство Российской Федерации» под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева, сейчас, что называется «банкует». Сам Дмитрий Анатольевич получил персональные гарантии от бабушки из Лондограда и уволить его нельзя. Демарш Зюганова с критикой Медведева – это, скорее всего, задел на ближайшее будущее — когда компартия в полном составе проголосует за повышение пенсионного возраста, в «целях поддержки развития экономики». Суровая действительность такова, что в течение года будет проходить передача прав и активов от Правительства Российской Федерации обратно к СССР под контролем британской бабушки. А следовательно, как ни грустно это звучит, воровать им всем осталось ровно год, поэтому, массовый отказ в назначении пенсий в связи с повышением пенсионного возраста в этом году дает возможность совершить еще один «прощальный хапок». С целью «мощного прощального хапка» на строительных проектах, курировать эту отрасль, вероятно, будет назначен В. Мутко.

Для прикрытия всего этого скоротечного «благоденствия», должность главы счетной палаты предложена А. Кудрину.

https://ria.ru/politics/20180511/1520335792.html

Кудрину предложили возглавить Счетную палату России11.05.2018 МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину предложили стать председателем Счетной палаты, об этом РИА Новости сообщил представитель Кудрина.

“Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает”, — заявил собеседник агентства. Ранее заместитель председателя Государственной Думы, первый замглавы фракции “Единая Россия” Андрей Исаев сообщал РИА Новости, что президиум фракции планирует встретиться с Кудриным, которого рассматривают как потенциального руководителя Счетной палаты. По словам парламентария, предложение возглавить ведомство заинтересовало Кудрина. “Да, я подтверждаю эту информацию. Что касается “Единой России”, то мы изначально предполагали выдвинуть на эту должность Александра Дмитриевича Жукова, как человека опытного, работавшего и в правительстве, и возглавлявшего бюджетный комитет. Но Александр Дмитриевич сказал, что хочет сосредоточиться на работе в парламенте <…>

Жуков вежливо отказался от этой расстрельной должности, ибо официально подчищать хвосты за питерской командой уже недостаточно, документы и архивы надо будет тупо сжечь, как библиотеку ИНИОН.

Кудрин, как человек в высшей степени исполнительный и очень глупый, а также определившийся со страной своего дальнейшего пребыванию, (пройдя гиюр он получил право на репатриацию в Израиль, а злые языки болтают, что ему уже напечатали паспорт и обещали гарантии личной безопасности), представляется идеальной кандидатурой на эту должность. По всем остальным «перестановкам», хороший анализ дал М. Делягин:

http://worldcrisis.ru/crisis/3043282?utm_source=subscr&utm_medium=mail&utm_campaign=best