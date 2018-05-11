«Переназначение» Медведева. По просьбам читателей
Доброго Вам вечера, Татьяна!
Обломана вся интрига, а с ней и надежды на перемены. ДАМ премьер-министр. Без зазрения совести объявил о повышении пенсионного возраста. Назначения – всего лишь рокировки. Что всё это значит?
Очень жду Ваших комментариев в свежей статье!
Т. В. Кто внимательно смотрел и слушал трансляцию с инаугурации президента, наверняка обратил внимание на слова диктора: «Владимир Владимирович Путин принес присягу на верность Российской Федерации и вступил в должность президента России…»
Не стоит напоминать, что на таких важных церемониях дикторы не несут отсебятину, текст утверждается заранее, как и музыка, и исполнение патриотической песни «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки, с новым текстом С. Городницкого вместо оригинального, авторство которого приписывают Василию Жуковскому и Егору Розену — автору либретто оперы «Иван Сусанин»:
«Славься, славься, нашъ русскiй Царь!
Господомъ данный намъ Царь-Государь!…»
Но сколько они там вокруг Владимира Владимировича не камлают, ничего не помогает, патриарх, говорят, уже все коленки стер, но чуда не произошло — бюджет и баланс закрыты, идет стадия ликвидации, в то время, как «Правительство Российской Федерации» под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева, сейчас, что называется «банкует». Сам Дмитрий Анатольевич получил персональные гарантии от бабушки из Лондограда и уволить его нельзя. Демарш Зюганова с критикой Медведева – это, скорее всего, задел на ближайшее будущее — когда компартия в полном составе проголосует за повышение пенсионного возраста, в «целях поддержки развития экономики». Суровая действительность такова, что в течение года будет проходить передача прав и активов от Правительства Российской Федерации обратно к СССР под контролем британской бабушки. А следовательно, как ни грустно это звучит, воровать им всем осталось ровно год, поэтому, массовый отказ в назначении пенсий в связи с повышением пенсионного возраста в этом году дает возможность совершить еще один «прощальный хапок». С целью «мощного прощального хапка» на строительных проектах, курировать эту отрасль, вероятно, будет назначен В. Мутко.
Для прикрытия всего этого скоротечного «благоденствия», должность главы счетной палаты предложена А. Кудрину.
https://ria.ru/politics/20180511/1520335792.html
Кудрину предложили возглавить Счетную палату России11.05.2018
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину предложили стать председателем Счетной палаты, об этом РИА Новости сообщил представитель Кудрина.
“Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает”, — заявил собеседник агентства.
Ранее заместитель председателя Государственной Думы, первый замглавы фракции “Единая Россия” Андрей Исаев сообщал РИА Новости, что президиум фракции планирует встретиться с Кудриным, которого рассматривают как потенциального руководителя Счетной палаты.
По словам парламентария, предложение возглавить ведомство заинтересовало Кудрина.
“Да, я подтверждаю эту информацию. Что касается “Единой России”, то мы изначально предполагали выдвинуть на эту должность Александра Дмитриевича Жукова, как человека опытного, работавшего и в правительстве, и возглавлявшего бюджетный комитет. Но Александр Дмитриевич сказал, что хочет сосредоточиться на работе в парламенте <…>
Жуков вежливо отказался от этой расстрельной должности, ибо официально подчищать хвосты за питерской командой уже недостаточно, документы и архивы надо будет тупо сжечь, как библиотеку ИНИОН.
Кудрин, как человек в высшей степени исполнительный и очень глупый, а также определившийся со страной своего дальнейшего пребыванию, (пройдя гиюр он получил право на репатриацию в Израиль, а злые языки болтают, что ему уже напечатали паспорт и обещали гарантии личной безопасности), представляется идеальной кандидатурой на эту должность. По всем остальным «перестановкам», хороший анализ дал М. Делягин:
http://worldcrisis.ru/crisis/3043282?utm_source=subscr&utm_medium=mail&utm_campaign=best
«Список Медведева»: подробный разбор персоналий. Перечень заместителей свидетельствует о реальной власти и влиянии премьера
Михаил Делягин [delyagin]
08 Май 08:06
Состав вице-премьеров правительства Медведева свидетельствует о несостоятельности ожиданий превращения его в “технического” премьера, отдавшего реальную власть ради сохранения статуса. Заместители премьера в массе своей хорошо знакомы ему и, если и не являются для него “своими”, комфортны для него. Это значит, что он оказывал значительное влияние на формирование, по крайней мере, верхнего слоя своего правительства и, следовательно, сохранил реальную власть и значительное влияние.
На фоне призыва Путина к обновлению формирование корпуса вице-премьеров из хорошо знакомых фигур выглядит милым и до боли привычным саботажем, – хотя странно было бы ожидать от Медведева изменения его отношения к президенту. Сохранение доказавшего свою надежность премьера, однажды уже вернувшего взятую “подержать” власть, скорее всего, нацелено на осуществление разрушительных реформ в гайдаровском стиле, частично озвученных Кудриным, как минимум – резкого увеличения пенсионного возраста с соответствующим обострением социальных проблем. Выполнив “грязную работу”, Медведев освободит место для преемника или, если либеральные реформы дестабилизируют социально-политическую ситуацию, получит возможность самому совершить рывок к реальной власти.
Переназначение Медведева премьером представляется почти такой же катастрофой, как назначение Набиуллиной главой Банка России в июне 2013 года; правда, аукнется это быстрее и жестче, чем тогда. Впрочем, учитывая уровень его правовой культуры, на посту председателя Верховного Суда он мог оказаться еще более разрушительным.
В любом случае “Русская весна” окончательно канула в Лету, забудьте. На дворе – новый виток разрушительных либеральных (то есть проводимых в интересах спекулятивного бизнеса против народа) реформ, и новые гайдары и чубайсы нетерпеливо роют землю, готовясь переплюнуть своих предшественников.
Полностью позитивным представляется назначение:
1) Юрия Борисова – одного из наиболее уважаемых заместителей Министра обороны (с 2012 года), занимавшегося военно-техническим обеспечением – вице-премьером по ОПК (в 2008-2011 годах Борисов как заместитель Министра промышленности и торговли курировал ГЛОНАСС);
2) Максима Акимова (мэра Калуги в 2004-2007 и заместителя Артамонова в 2007-2012 годах, то есть в ключевые годы “калужского инвестиционного чуда”, с мая 2012 – заместителя, с 2013 – первого заместителя руководителя аппарата правительства) – вице-премьером по транспорту, связи и цифровой экономики, что вполне логично с точки зрения его уникального для федеральных чиновников опыта масштабных и при этом успешных инноваций;
3) Константина Чуйченко (не только студенческого друга Медведева, но и начальника юридического департамента “Газпрома” в 2001-2008, а с мая 2008 года – помощника обеих президентов и главы Контрольного управления администрации, крепкого и уважаемого аппаратчика) – руководителем аппарата правительства.
Алексей Гордеев, вице-премьер – Министр сельского хозяйства в правительстве Касьянова (правда, Министром он стал еще в правительстве В.В.Путина в 1999 году), с 2009 по декабрь 2017 года весьма успешный губернатор Воронежской области (до того ей катастрофически не везло на руководителей), в этом году полпред президента в ЦФО, вернулся на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. В начале “нулевых” он подвергался жесткой критике за свою деятельность в качестве вице-премьера, не имевшую отношения к АПК (в частности, за ослабление экономических позиций России в Монголии), однако его компетентность в сфере АПК никем не ставилась под сомнение, и его возврат на должность 14-летней давности соответствует его профессиональным качествам.
Дмитрий Козак – юрист, специалист по госстроительству. Его реформы (суда, “разграничение полномочий” между центром и регионами, муниципального управления) вели к большим проблемам, по-видимому, из-за хронической недооценки им разницы между буквой закона и практикой правоприменения. В его новой сфере – в промышленности и энергетике – эта разница отчетливо выше, чем в сфере госстроительства, поэтому, если он не эволюционировал к учету реальности, его действия могут оказаться даже более проблематичны, чем можно ожидать на основе отсутствия у него опыта в регулировании этой сферы. Однако он грамотный и опытный управленец, пользующийся доверием как президента, так и премьера. Смысл его назначения, вероятно, – в недопущении карьерного роста Министра промышленности и энергетики Мантурова (которому настойчиво прочили эту должность) и в поражении стоящего за ним клана.
Назначение Татьяны Голиковой вице-премьером по социальным вопросам (социальная политика, трудовые отношения, пенсии и здравоохранение), ранее находившимися в ведении Голодец, – классический пример непрофильного использования профессионала (в прошлом таким примером был прекрасный бухгалтер Дворкович, из которого пытались сделать стратега до полной его дискредитации).
Голикова – великолепный бухгалтер, один из лучших первых заместителей финансов за все время после распада СССР, и во главе Счетной палаты она была на своем месте. Но убедительные разоблачения воовства и бесхозяйственности сделали свое дело, и ее перевели на позицию, заведомо не соответствующую его компетенции. Она уже возглавляла Минздравсоцзащиты, и “мадам Арбидол” было едва ли не самым безобидным из заслуженного ею на этом посту. Достаточно вспомнить, что она непосредственно осуществляла людоедскую “монетизацию льгот” 2005 года, чудовищные и социальные, и экономические, и моральные, и политические последствия которой аукаются нам и по сей день.
Нет сомнения, что она беспощадно и быстро проведет продиктованное Кудриным (так как у Медведева нет идей, кроме идей Кудрина, а Голикова лояльна своему бывшему многолетнему руководителю)чудовищное повышение пенсионного возраста и другие либеральные реформы, которые пока нормальный человек не может даже вообразить. Обещанное президентом В.В.Путиным увеличение социальных расходов будет осуществлено (так как это способ снизить военные расходы и, соответственно, ослабить обороноспособность и технологический потенциал страны, за что либералы бьются еще с президентства Медведева и ради чего Кудрин ушел из власти), – но, как и в годы, когда Голикова возглавляла Минсоцразвития, пойдут в основном не на нужды социальной сферы, а на прибыль паразитирующего на ней бизнеса.
Голодец совершенно явно не присоединялась к либеральной истерической травле прогрессивных и патриотичных министров культуры и образования (и, похоже, даже во многом защищала их). О ней говорили, что она “впряглась” в часть работы, вероятно, хорошего врача, но слабого администратора, ставшего Министром здравоохранения, и добровольно “тянула” ее на себе.Прежний куратор социальной сферы, Ольга Голодец, при всей своей корпоративной беспощадности прониклась ее реальными нуждами и выступала с самыми разными позитивными инициативами, – включая прогрессивную шкалу обложения доходов и пособие на “бедность” (в реальности – лишь на нищету), – что вызывало не скрываемую, публичную ярость Медведева. Она пришла к этим гуманистическим и экономически необходимым мерам, исходя из собственной, вероятно, корпоративной логики, – но стала к концу своей работы прогрессивным и эффективным руководителем социальной сферы.
За прогрессивный характер деятельности и очевидный отход от либеральных догм Голодец поплатилась жестоко: она потеряла всю социальную сферу (кроме культуры) и получила в ведение крайне запущенную сферу физкультуры и спорта, которым никогда ранее, похоже, не занималась и финансирование которого к 2020 году предполагается сократить в реальном выражении почти втрое (по сравнению с 2017 годом). Заодно теперь на нее падает и весьма сложное как с технической, так и с политической точки зрения проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года.
А ставший притчей во языцех Мутко сохранил вице-премьерский статус и с откровенно нелепым обоснованием направлен курировать одну из важнейших для жизни страны отраслей – строительство. Возможно, теперь трудолюбивые соотечественники и заговорят по-английски лучше, чем по-русски, однако проблемы в строительстве крайне глубоки и серьезны и без руководства Мутко. Под его же кураторством их усугубление представляется неизбежно еще более серьезным, чем в силу объективных причин (искусственно создаваемый Банком России Набиуллиной “денежный голод” и блокирование по-прежнему либеральным правительством Медведева развития как такового), – особенно если вспомнить колоссальные проблемы, включая коррупционные, связанные со строительством крупных спортивных объектов.
В любом случае о поставленной президентом В.В.Путиным задаче увеличить ввод жилья до 120 млн.кв.м. в год теперь, когда эта сфера курируется столь эффективным менеджером, как Мутко, можно, по всей вероятности, просто забыть – и не вспоминать никогда больше.
Хотя дискредитировать В.В.Путина сильнее, чем назначенным им либералам правительства Медведева и Набиуллиной, по-видимому, не под силу даже Мутко.
Источник: pravosudija.net