Исконно русское, говорите? Тысячу лет?
07:29. 31 октября 2018 Просмотров - 584 9 коммент. Опубликовал: brahman
Из аннотации:
Сегодня существует множество мнений и споров по поводу того, как жили наши Предки. Ученых занимавшихся этими вопросами, нередко подвергали гонениям, а их труды просто уничтожали. Но люди, которым не безралична наша история, жили как раньше, так и немало их и сегодня – среди наших современников.
С одним из них, доктором исторических наук Александром Владимировичем Пыжиковым, мы встретились, чтобы поговорить об истории славянства.
Сегодня существует множество мнений и споров по поводу того, как жили наши Предки. Ученых занимавшихся этими вопросами, нередко подвергали гонениям, а их труды просто уничтожали. Но люди, которым не безралична наша история, жили как раньше, так и немало их и сегодня – среди наших современников.
С одним из них, доктором исторических наук Александром Владимировичем Пыжиковым, мы встретились, чтобы поговорить об истории славянства.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Что за музыка играет на заставке? Кто знает?
loading...
Джетро Талл
loading...
При чём здесь славяне?
loading...
А я знаю?
loading...
Какая у неё красивая одежда, да и сама она красавица, глаза голубые, волосы русые, настоящая славянка.
loading...
С такими ноздрями-то и короткой верхней губой?
loading...
Скатерть на столе красивая.
loading...
А стол – то какой красивый! А кресло !! А диван, ну просто загляденье. И окна, окна, окна….
loading...
У ведущей очень фрагментарные ведические знания…лучше сказать об отсутствии оных…диалога не получилось…Он мог бы рассказать больше и глубже,но мешала эта кукла ряженая…