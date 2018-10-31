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Исконно русское, говорите? Тысячу лет?

07:29. 31 октября 2018 Просмотров - 584 9 коммент. Опубликовал:
Из аннотации:
Сегодня существует множество мнений и споров по поводу того, как жили наши Предки. Ученых занимавшихся этими вопросами, нередко подвергали гонениям, а их труды просто уничтожали. Но люди, которым не безралична наша история, жили как раньше, так и немало их и сегодня – среди наших современников.

С одним из них, доктором исторических наук Александром Владимировичем Пыжиковым, мы встретились, чтобы поговорить об истории славянства.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, история, ложь, мировоззрение, народ, Пыжиков, русский, славяне, фальсификация, церковь, язычество
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