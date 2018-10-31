Исконно русское, говорите? Тысячу лет?

Из аннотации:Сегодня существует множество мнений и споров по поводу того, как жили наши Предки. Ученых занимавшихся этими вопросами, нередко подвергали гонениям, а их труды просто уничтожали. Но люди, которым не безралична наша история, жили как раньше, так и немало их и сегодня – среди наших современников.С одним из них, доктором исторических наук Александром Владимировичем Пыжиковым, мы встретились, чтобы поговорить об истории славянства.

Источник: ss69100.livejournal.com