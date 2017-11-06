Как русская буква „Ф” стала иностранкой

1. «Попробуйте открыть словарь русского языка на букву « Ф » и найти там хотя бы одно древнее исконно славянское слово. На эту букву будут только заимствованные слова. С тем же самым явлением вы столкнётесь и в литовском языке, где вообще нет исконных слов со звуком « Ф ». Уже на основании одного такого признака иногда можно прийти к выводу об иноязычном происхождении интересующего нас слова».

По случайному совпадению название женского полового органа звучало с той же фонемы. Однако древнегреческие языковеды не могли поставить во главе и в середине «женского» слова «мужскую» букву «Ф». Поэтому они придумали специальную букву θ (тета). Было бы тщетным занятием искать в греческо-русских словарях это «неприличное» слово: целомудренные цензоры исключили его, дабы не вводить во искушение семинаристов, изучающих древнегреческий язык.

Однажды в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина была открыта выставка «Искусство островов Эгейского моря». Внимание посетителей привлекла надгробная плита конца V века до новой эры с острова Сифнос [1] с изображением вертикально поставленного мужского члена с двумя овалами по бокам. Оказалось, что это было наглядное изображение ф аллического культа – обожествления органа размножения как мужского (по-гречески « ф аллос»), так и женского (« ф ул ф а»). Изображение члена было использовано для создания буквы « Ф » (« ф и»), с которой начиналось слово « ф аллос».

2. «Буквы кириллицы, как известно, происходят в основном от греческих, а греческие заимствованы из финикийского алфавита. Буква «Ф» не исключение. Она попала в славянский алфавит из греческого. В то же время интересно, что в финикийском алфавите обнаружить прототип этой буквы не удаётся. По легенде, букву фи, как и некоторые другие буквы в греческом алфавите, придумал Маламед – герой Троянской войны, по какой-то причине не упомянутый в поэме Гомера».

3. «Русский язык не знает звука «Ф» одновременно и чисто русского, и выражаемого буквой «Ф».

4. «Обнаруживается вещь неожиданная: каждое слово русского языка, в котором – в начале, на конце или в середине – пишется буква «ф», на поверку оказывается словом не исконно русским, а пришедшим к нам из других языков, имеющим международное хождение».

5. «Чисто русских слов с «Ф» в начале, середине или конце практически почти нет, не считая международного хождения междометий: «фу», «уф», «фи» и тому подобных».

6. «В славянских языках когда-то отсутствовал звук «Ф»…

И так далее в том же духе.

Наша точка зрения на проблему буквы «Ф»:

1. В русском языке буква «Ф» была всегда уже потому, что и поныне существуют конкретные древние русские слова, содержащие эту якобы несуществующую букву.[2] Другое дело, что эти слова умалчиваются, и об их существовании мы можем узнать, только хорошо покопавшись в старых русских словарях.[3] Когда же возникает необходимость обсудить проблему, скажем, на филологическом форуме или в учебной аудитории, то преподавателями языковедения делается заявление, смысл которого лежит в русле стандартного постулата, выдуманного «неизвестно кем» и « неизвестно когда»: древних собственных слов, содержащих «Ф», в русском языке НИКОГДА НЕ БЫЛО. В пример же приводятся образцы исключительно чужеземные, – смотрите, мол, какие это слова: флот, флаг, портфель, фортификация и т. п. То есть – сплошь одна иностранщина!

В одной из статей, посвященной поиску утраченных букв в родном языке,[4] мы уже высказывались о преступной небрежности, проявленной учёными к наследию русского лексического фонда в последние две сотни лет. Складывавшийся за минувшее тысячелетие язык (в наиболее древнем своем отрезке), увы, во многом был утерян создателями современных (17–21 вв.) отечественных словарей и справочников, когда многие и многие действительно старинные слова попросту игнорировались и не попадали в очередное бумажное издание. Наши расследования, кроме прочего, наглядно показывают, что такая утеря древних слов не была случайной, и носила в целом умышленный характер.[5]

Научная лингвистика пошла за псевдоисториками Байером, Шлецером, Миллером… признав за чистую монету подлог о «молодости и исторической ущербности» русского языка. Не пора ли нашим языковедам готовиться к торжеству по случаю 270-летия со дня назначения академика-лингвиста Миллера историографом государства российского?



Который через два года уже выступит на торжественном заседании Академии наук со «знаменитой» речью о «Происхождении народа и имени российского»? А что, вполне резонно с учётом вышесказанного и всего того, что внесло сравнительное языкознание в фундамент русской науки.

Что же делать со всем этим?

Написаны тысячи серьёзнейших научных работ, проведены сотни академических конференций, обучены и выпущены десятки тысяч готовых к труду специалистов-языковедов…[6] Разве возможно от всего этого наследия отказаться? Да и кто отказываться-то должен? Сами академики, что ли? Станут ли они, подобно унтер-офицерской вдове, высекать себя розгами и отказываться от добытых в поте лица своего заслуг?

Но вот незадача.

Если и вправду допустить, что львиная доля словарного запаса нашего языка формировалась под влиянием иностранного словаря, то куда же делись в этих заимствованных русских словах буквы и звуки «Ф»? Или историки языка хотят сказать, что за 700 лет таких масштабнейших заимствований иностранных слов русские не взяли у иностранцев ни одного слова, содержащего явный звук «Ф»?



А раз так, то покажите нам, какие именно древние слова с этой «постыдной нерусской» буквой оказались в русском языке, и каким образом они там сохранились! Ведь таких слов, судя по составу иностранных словарей, должно быть большое количество. Где эти древние слова в русском языке, начиная с эпохи середины 9 века (миссия св. Кирилла)?

Складывается невероятная картина. Русские люди до конца 16 века успели (якобы) позаимствовать у иностранцев более 10 000 лексических корневых единиц (более 500 из них – базовые), среди которых должно было быть множество с буквой «Ф», но при этом, как выясняется, таких слов в русском языке практически не сохранилось![7] Даже спекулируют Пушкиным! Мол, даже сам ОН не употреблял эту самую «Ф»! А это, дескать, и есть наилучшее доказательство, что «Ф» – чужая для нас буква!

Спрашивается, если на этом основании приписывать Пушкину этакий «патриотический подвиг», то чем объяснить, что тот же Пушкин широко использовал в своих литературных шедеврах десятки тысяч других заимствованных в русский язык именно иностранных слов, и при этом, как образованный человек, был хорошо осведомлён, что они – именно иностранные? Что-то тут не сходится. Или патриотизм, или что-то ещё.

Нам представляется, что аргумент, по сути, эксплуатирующий авторитет гения, не только не серьёзный, но и тупиковый. Причины эстетства у Пушкина и ряда других известных литераторов 19 века в отношении буквы «Ф» кроются не в том, что эти авторы не желали портить язык иностранной буквой.[8]

Невольно закрадывается ложное подозрение, что предки наши настолько презирали эту несчастную «Ф», что не переносили её даже в заимствованных, т. е. иностранных словах! Например, FLOT переделали на русский манер – в ПЛОТ и ПЛЫТЬ или, как мы уже писали, из FLAGE сделали себе слово ПОЛОГ, чтобы потом разделить его на приставку ПО- и корень ЛОГ. Абсурд, конечно, полный и нам, увы, приходится ещё и ещё раз показывать это специалистам-историкам языка, в чьи непосредственные обязанности это входит. А именно – русские слова, содержащие «П» уже на иностранной почве превращались в «Ф»![9]

Вот такие пироги.

Не хотели, видишь ли, русские люди произносить этот очень неприятный для них звук. Так и пишет в своей книге Лев Успенский – звук «Ф» наши предки считали весьма неприличным, поэтому, дескать, и не произносили его![10]

Почему он для русских людей был неприличным? Что неприличного в этом естественном для русских ушей и просторов звуке?[11] Ведь и невооруженным глазом видно, что столь фонетически доступная буква попросту не могла не быть в русском языке. Где угодно, но только не в русском! Сколько существует славянский этнос, столько и существует этот естественный во всех отношениях звук «Фэ». И мы не раз еще это покажем.

…

Так уж сложилось, друзья, что в своей скромности больно уж недалёкими были предки, не смогли напридумать себе слов на самую что ни на есть естественную «А»! А то, что сейчас в русском языке предостаточно слов, начинающихся на «А», так это всё слова иностранные. И нет среди них ни одного исконно русского.



Только вот, не учли филологи, что весь Запад, весь славянский и Европейский мир с его «романо-германским лицом» разговаривает, простите за лексику, русским срамным словом: дерьмо, дурак, вагина, пи…да, срать, тварь, говно, пердетьи прочая-прочая! Так ли уж скромны были наши предки?[12]



Или языковеду неведомо, что множество срамных слов нашего языка до сих пор прекрасно себя чувствует во всех западных словарях именно в качестве русских корневых заимствований?[13] Не знают потому, что об этом «забыл» написать Фасмер?

Как же получилось, что мы потеряли множество слов, которыми говорили наши предки? Разве возможно потерять слова?

Составители русских словарей (словарники) попросту не упоминали в очередных изданиях «древние» слова, а если и упоминали, то заведомо объявляли их ненужными анахронизмами.[14]В результате такого замалчивания и дискредитации лексем, очередное поколение молодых людей попросту теряло с ними связь, а значит и вероятный практический интерес.

Что же получается? С одной стороны, как мы выяснили, в историческом русском в действительности был и звук, и буква «Ф». Это хорошо видно из нашего словарика в Приложении 3 и попутных примеров, отмеченных символами ***.



С другой стороны, тысячи иностранных слов, столетиями (вплоть до нач.17 века!) переходившие якобы в русский лексикон, практически не сохранились! Куда же делись из русского языка эти фэобразные иностранные слова, если они и вправду когда-то были заимствованы из греческого, латинского и прочих иностранных языков? Или их попросту никогда не было?[15]

Мы знаем лишь малую долю таких «иностранных» слов, относимые традицией к греческим заимствованиям. Это, в первую очередь, имена собственные, широко пользуемые на русской земле в 13-17 вв.: Федул, Феофан, Фатьян, Фёкла, Фирс, Фотий, а также топонимы, которые языковеды с лёгкой руки историков относят к иностранным заимствованиям: Фастов, Фатеж, Фокино, Фролово, Фрязино, Фурманов, Факовка…

Например, на ранее приведенные нами образцы[16] действительно старых слов, начинающихся на «А», лингвисты возражают, что, мол, все эти слова – диалектные, и поэтому не могут считаться… русскими.



Однако мы уже понимаем и адекватно оцениваем подобные заявления, понимая, что услышать такое от специалиста – не многого стоит. Только вот, забывают языковеды, что не было бы никакого современного русского языка, не будь его предком диалект, наречье, говор, а если идти ещё глубже – лепет, шум, звукоподражание.



Русский язык вырос из Природы, а Природы у него было много. Как и до сих пор. Отсюда и широчайшее диалектное разнообразие, разбросанное исторически от санскрита и этрусков – и до персов со скандинавами.

Как же так получается – нас без устали учат, что русичи никогда не ведали звука «Ф», срамились этой чужеродной буквы и до Кирилла не имели её (якобы) даже в своей АЗБУКЕ, но когда, наконец, о них позаботились солунские братья Кирилл с Мефодием, всякое заимствованное слово с «Т», попадая на русскую почву, сразу же превращалось в «Ф»?

Что-то тут не вяжется.

Даже «вышедшие из употребления», а, по мнению филологов, – никогда не существовавшие в русском языке старинные слова с буквой «Ф» до сих пор сохранились в западноевропейскомязыке. Например, ФАНЗА (так в Сибири русскими называлась китайская шелковая ткань, вроде французского фуляра) сохранилась в английском, как FANCY DRESS – в значении «маскарадный костюм».

Мы просчитали дату появления этой буквы у греков. Согласно Новой хронологии «Ф» в греческом языке появилась вместе греческим Алфавитом в 13-14 веке, сразу в той самой своей «современной редакции» (Θ), т. е. в виде прямого графического заимствования из русской Азбуки.



В то же время, интересно отметить, что латынь, как якобы вышедшая из греческого, вместо естественной для такого случая греческой графемы «Ф» (или «Θ»), использует в своём алфавите два(!) «абсолютно несуразных» графических варианта для обозначения звука «Ф» – th и ph! Зачем?

И после этого нам ещё рассказывают, что звук «Ф» не был популярным в славянской древности, в том числе у русских! С какой это стати у греков и латинян было по 2 буквы «Ф», а у славян и русских вплоть до Кирилла – ни одной? А если она, эта буква, всё же была, то на каком основании нас уверяют, что Кирилл подарил русским людям Азбуку?

Попутно мы выяснили, что в «древне»греческом языке попросту не было многих звуков, имевшихся в славянских! Не было, стало быть, в греческом письме и соответствующих букв.



При этом в Азбуку (применительно к особому звуковому составу старославянского языка) Кириллом было якобы введено 19 новых букв греческого Алфавита! Интересно узнать, где он брал эти греческие буквы для внедрения в русский язык, если этих букв в греческом не было? Может быть, заимствовал из других алфавитов? Или изобретал новые буквы самостоятельно? Но тогда надо так и писать!



На самом деле, ничего особенного для русского языка Кирилл не сделал, а скорее, наоборот, – позаимствовал из русской письменности необходимые графемы в целях пополнения греческого алфавита. В котором, кстати, не так и много букв, чтобы ещё кому пытаться их предлагать – всего 24 штуки! Не жирно, однако, для великого «древнего» языка и великой «античной» культуры.

К тому же, если верить сообщениям историков о миссии просветителя на Руси, получается, что Кирилл, вместо того чтобы пытаться совершенствовать ущербный греческий алфавит (в котором не хватало многих звуков), полез к русичам учить их читать богослужебные книги! Какой молодец! Ввёл на Руси греческие буквы, которых не было в греческом! Чудо какое-то, а не просветитель![17]

При всём том, что у русских задолго до Кирилла была своя Азбука, свои книги и свои писари, языковеды и историки допускают мысль, что Кирилл пришёл на Русь внедрять в русский алфавит греческие буквы, чтобы русичи могли читать греческие книги?

Вот что натворил Кирилл, цитируем:

«Букву Ѳ (фита) в русском письме употребляли в словах греческого происхождения на месте греческой буквы θ (тэта), например: ѲИМИАМЪ. Греческая буква θ (тэта) обозначала придыхательный звук /th/. Но поскольку в русском языке соответствующего звука не было , то буква Ѳ (фита) совпала по звуковому значению с буквой Ф (ферт) и стала ненужной».

Что-нибудь поняли?[18]

Это ж сколько должно было пройти «столетий», чтобы русским стало понятно, что введенная Кириллом θ (тэта) совпадает по фонетике с Ф (ферт)? Зачем же тогда Кирилл ввёл её в русскую Азбуку? Или мы должны серьёзно поверить, что наши древние предки в 9 веке читали греческие богослужебные книги? Покажите хоть одну такую, пусть даже 14 или 15 века!

А вот ещё один пример филологической эквилибристики:

«Буква S (зело) в греческом письме отсутствовала и в кириллический алфавит была введена для передачи славянского звука /з/ . В русском языке буквы «земля» и «зело» совпали по звуковому значению , и одна из них стала излишней» .[19]

И как же теперь быть со следующим укором филологов в адрес исконной «Ф», якобы отсутствовавшей в русском языке: « Попробуйте открыть словарь русского языка на букву «Ф» и найти там хотя бы одно древнее исконно славянское слово! На эту букву будут только заимствованные слова !»?[20]

Ну, открыли, ну, нашли, и не одно нашли, а добрую сотню древних исконно славянских словс этой забытой языковедами буквой «Ф», и что теперь? Отвечать-то кто-нибудь за этот «базар» будет?

Надеемся, наш краткий, но наглядный обзор[21] по проблеме «никогда не существовавшей в письменном и разговорном языке «Ф» послужит уроком всем сторонникам идеи «ущербности русского языка», с тем, чтобы уже никогда не возникало желания публично повторять беспочвенные и, по сути, нелепые заявления. Надеемся, и специалисты также прекратят тиражировать в сети и в бумажных изданиях искажённые сведения, тем более, преподносимые от имени своей науки.

Из других Примечаний:

С пользой были использованы словари: Владимира Даля, Макса Фасмера, Обиходного русского языка Московской Руси (А-Б); почти ничем не помогли словари: Александра Преображенского, Сергея Ожегова, Николая Шанского, Галины Цыганенко, Павла Черных, Александра Шапошникова и др.

Относится это, естественно, и к замечательному словарю Владимира Даля (изд.1863–65 гг.). Вот что вспоминает сам филолог: «Один из бывших министров просвещения (Князь Шихматов), по дошедшим до него слухам, предложил мне передать академии запасы свои, по принятой в то время расценке: по 15 коп. за каждое слово, пропущенное в словаре академии, и по 7½ коп. за дополнение и поправку.



Я предложил, взамен этой сделки, другую: отдаться совсем, и с запасами, и с посильными трудами своими, в полное распоряжение академии, не требуя и даже не желая ничего, кроме необходимого содержания; но на это не согласились, а повторили первое предложенье. Я отправил 1000 прибавочных слов и 1000 дополнений, с надписью: тысяча первая. Меня спросили, много ли их ещё в запасе?



Я отвечал, что верно не знаю, но, во всяком случае, десятки тысяч. Покупка такого склада товара, сомнительной доброты, по-видимому, не входила в расчет, и сделка оборвалась на первой тысяче».

Все мы держали в руках этот бесценный дар – Словарь Владимира Даля!

Низкий ему поклон и за Словарь, и за любовь к русской языковой культуре!

Сегодня мы все черпаем из него, пьём, пусть уже остывший, но богатый поток наследия предков! Но только представьте! Оказывается, Владимир Даль готов был предложить царским академикам еще десятки тысяч «новых» русских слов, которыми Академия просто обязана была озаботиться и внести в реестр Русского Языка! Но чиновники отказались от русского наследия!

Можете представить себе, насколько бы возрос объем Словаря Владимира Даля и наши с вами познания о предках! Почему же Академия не воспользовалась предложением знаменитого филолога, который даже отказался от денег за такую работу?

И кто после этого посмеет утверждать, что русский язык в последние 300-400 лет не уничтожался и не дискредитировался планомерно и сознательно?

Выдержка из «Словаря забытых русских слов» с буквой «Ф»:

1. ЧУФИСКАТЬ (чуфистать), чуфиснуть, чухвиснуть – новгородское, воронежское, тамбовскоеи др. бухаться в ноги, кланяться кому в землю.

2. ФРУКТАТЬ – вятское болеть, хилеть, хворать, немочь.

3. ФИТИНА – жен., курское беда, грех, проступок.

4. ФАСКА – псковское миска, чашка.

5. ФАРОБА – жен., курское, воронежское хвороба, хворь, болезнь, недуг, скорбь.

6. СПАФЕЙ – муж., калужское разгульный мот, промотавшийся человек.

7. ПОДФИЛЫЙ – вологодское тощий, худощавый, поджарый (хвиля). Подфилить хвост, курское поджать, подтянуть.

8. ОФЕНЯ (афеня) – офенская речь, совр. ботать по фене.

9. НЕФЫРЬ – вологодское негодный, непотребный.

10. АЛАФА – стар. татарское «жалованье»; «дача, паек»; «фураж на лошадь»; ныне: «лафа, счастье, удача, нечаянная прибыль, особенно выигрыш в карты». «Эка ему лафа привалила».

Мы привели лишь выдержки из статьи, посвящённой истории русской буквы «Ф». Полный текст нашего исследования занимает объём в три раза больший, и содержит, кроме прочего, словарь из почти 100 забытых русских слов, содержащих букву «Ф».

Читайте, и не говорите потом, что не слышали!