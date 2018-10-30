Предатель нанёс миллиардный ущерб стране в обмен на кассеты с рок-н-роллом

Толкачёвы жили в двухкомнатной квартире в сталинской высотке на пл. Восстания. Это всего в паре сотен метров от посольства США, что здорово упростило контакты Адольфа с резидентами ЦРУ. Например, о готовности передать информацию он сообщал, открывая форточку на кухне.

Три года назад американская разведка рассекретила 944 страницы документов о своём агенте «Сфера». Там были переписка с Толкачёвым, доклады резидентуры ЦРУ и т. д. На их основе лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Хоффман выпустил бестселлер «Шпион на миллиард долларов. Подлинная история шпионажа и предательства в годы холодной войны». Адольфа Толкачёва уже больше 30 лет называют в Вашингтоне агентом № 1: урон, который он нанёс советской военной промышленности, оценивают чуть ли не в 100 млрд долл.!



В секретном НИИ радиостроения «Фазотрон» он трудился с 1954 г. Этот институт занимался радарами, оборудованием для боевой авиации. Толкачёв считал себя талантливым, но недооценённым специалистом.



Мечтал об успешной карьере и комфортной жизни. Тайно рассчитывал уехать на Запад с семьёй. Жена Наталья поддерживала эту идею. У Толкачёвых рос единственный сын. Говорят, сейчас он успешный архитектор.

Первую попытку стать американским агентом учёный предпринял в 1977 г., но контакт состоялся только 1 января 1979-го. Толкачёв отслеживал передвижения дипломатов США по Москве, 5 раз подсовывал им на бензозаправках и стоянках письма с предложением услуг и своими координатами для связи. В ЦРУ решили, что это провокация Лубянки.



Но настойчивость сделала своё дело. Все сомнения развеялись после получения первой информации: данные, которые передал Толкачёв, были настолько секретны, что КГБ никогда не рискнул бы их раскрытием. Советский инженер в области радиолокации и авиации Адольф Толкачёв получил псевдоним «Сфера».

«Взял ЦРУ на содержание»

«Сотрудники ЦРУ любят шутить, что Толкачёв взял их на содержание, – докладывал позже в Москву один из руководителей Лэнгли Олдрич Эймс, агент Лубянки. – Именно он окупил все бюджетные затраты ЦРУ, на блюдечке преподнеся США советскую авиационную радиоэлектронику. Начнись мировая война, в воздухе НАТО имела бы неоспоримое преимущество».



А ещё между собой американцы звали его «насосом» – из-за объёма секретной информации, которую он выкачивал из спецхрана своего НИИ. На каждой из двух десятков личных встреч со связными он передавал им по 100–200 фотоплёнок с новейшими разработками ВПК.



В их числе данные о работе системы «свой‑чужой», РЛС ПВО и ПРО страны, новейших военных самолётов, крылатых ракет и пр.



Кстати, американцы поделились полученными от «Сферы» секретами с Израилем.



Вскоре арабы, чьи ВВС были на 99% укомплектованы советскими самолётами, обнаружили их уязвимость для израильской ПВО.

Взамен кроме денег Толкачёв просил от своих кураторов импортные лекарства, книги и кассеты с рок-н-роллом для сына. Кстати, назначенное ему вознаграждение от ЦРУ превышало оклад президента США. Правда, потратить его он фактически не успел. Дача да «Жигули» – всё его богатство.



Когда Толкачёв почувствовал, что запахло жареным и могут прийти с обыском, собственноручно сжёг деньги на даче. По одной версии, там было 300 тыс. рублей, по другой – почти 800 тыс. По тем временам несметное богатство. Ещё порядка 2 млн долл. США были аккумулированы на иностранном счёте на случай бегства за границу. В кино верно подметили ещё одну деталь из биографии Толкачёва – он неоднократно настаивал на выдаче ему капсулы с ядом на случай разоблачения.



О том, что этот человек работает на ЦРУ, сообщили сразу из двух источников. Сначала в октябре 1984-го его сдал Эдвард Ли Ховард из ЦРУ. Его готовили к командировке в Москву в качестве связника для «Сферы», но перед отъездом тот не прошёл проверку на полиграфе из-за пристрастия к наркотикам.



После увольнения из ЦРУ Ховард рванул в Вену, вышел на сотрудника КГБ в советском посольстве и за 150 тыс. долл. выложил всю схему работы с Толкачёвым. В начале 1985-го эту информацию подтвердил и новый «крот» КГБ Олдрич Эймс. Его раскрыли в 1994-м и дали пожизненный срок, в том числе и за «Сферу».

С конца 1984 г. 8 месяцев Толкачёв работал фактически на КГБ, но не догадывался об этом. Узнав о его сотрудничестве с ЦРУ, решили использовать предателя втёмную.



В спецхран НИИ «Фазотрон» поместили документы о суперсекретных разработках самолёта-невидимки, но это была ловко состряпанная дезинформация.

Умолял его не казнить

В США клюнули – втянулись в разработку своего самолёта-невидимки. Израсходовали на проект миллиарды. Однако и бомбардировщик В-2, и истребитель F-117А оказались лишь условно «невидимками». ПВО американцев их не видела, а наша – как на ладони.



Например, комплекс С-300 способен засечь американский истребитель F-117A, изготовленный по технологии «Стелс», с расстояния 50–60 км.



На деле американцы столкнулись с этой проблемой в 1999 г. в Югославии. Тогда сербы сбили «невидимку» F-117 стареньким ЗРК Р-125 «Печора».

F-117

Нашим надо было отследить все контакты «Сферы» в посольстве США. В итоге на явке в Москве с поличным был взят его связник – второй секретарь посольства США Пол Стомбаух, которого объявили персоной нон грата и выдворили из Союза.



Сам Адольф Толкачёв был арестован бойцами «Альфы» в июне 1985-го, когда возвращался с дачи в Москву. В Лефортово он сразу написал признательные показания и умолял его не расстреливать.



Следствие продолжалось около года. Суд вынес смертный приговор, и 24 сентября 1986 г. Толкачёва казнили. На саммите в Рейкьявике в октябре того же года Рональд Рейган просил Михаила Горбачёва обменять «Сферу», но генсек разочаровал президента: «Поздно – уже расстреляли».

Пол Стомбаух. Фото: Кадр телеканала "Звезда"

Жена Толкачёва Наталья тоже получила срок как пособница шпиона. Вскоре после выхода из тюрьмы, перед самым распадом СССР, она умерла от рака. Говорят, американское посольство, в которое Наталья обращалась во время болезни, в помощи ей отказало.



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