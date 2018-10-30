Предатель нанёс миллиардный ущерб стране в обмен на кассеты с рок-н-роллом
И получил свою заслуженную пулю в затылок.
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На Первом канале закончился сериал «Операция «Сатана», в котором образ главного шпиона списан с реального учёного Адольфа Толкачёва.
Адольф Толкачёв. © / Кадр телеканала "Звезда"
Три года назад американская разведка рассекретила 944 страницы документов о своём агенте «Сфера». Там были переписка с Толкачёвым, доклады резидентуры ЦРУ и т. д.
На их основе лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Хоффман выпустил бестселлер «Шпион на миллиард долларов. Подлинная история шпионажа и предательства в годы холодной войны».
Адольфа Толкачёва уже больше 30 лет называют в Вашингтоне агентом № 1: урон, который он нанёс советской военной промышленности, оценивают чуть ли не в 100 млрд долл.!
Сам пришёл
Толкачёвы жили в двухкомнатной квартире в сталинской высотке на пл. Восстания. Это всего в паре сотен метров от посольства США, что здорово упростило контакты Адольфа с резидентами ЦРУ. Например, о готовности передать информацию он сообщал, открывая форточку на кухне.
В секретном НИИ радиостроения «Фазотрон» он трудился с 1954 г. Этот институт занимался радарами, оборудованием для боевой авиации. Толкачёв считал себя талантливым, но недооценённым специалистом.
Мечтал об успешной карьере и комфортной жизни. Тайно рассчитывал уехать на Запад с семьёй. Жена Наталья поддерживала эту идею. У Толкачёвых рос единственный сын. Говорят, сейчас он успешный архитектор.
Первую попытку стать американским агентом учёный предпринял в 1977 г., но контакт состоялся только 1 января 1979-го. Толкачёв отслеживал передвижения дипломатов США по Москве, 5 раз подсовывал им на бензозаправках и стоянках письма с предложением услуг и своими координатами для связи. В ЦРУ решили, что это провокация Лубянки.
Но настойчивость сделала своё дело. Все сомнения развеялись после получения первой информации: данные, которые передал Толкачёв, были настолько секретны, что КГБ никогда не рискнул бы их раскрытием. Советский инженер в области радиолокации и авиации Адольф Толкачёв получил псевдоним «Сфера».
«Взял ЦРУ на содержание»
«Сотрудники ЦРУ любят шутить, что Толкачёв взял их на содержание, – докладывал позже в Москву один из руководителей Лэнгли Олдрич Эймс, агент Лубянки. – Именно он окупил все бюджетные затраты ЦРУ, на блюдечке преподнеся США советскую авиационную радиоэлектронику. Начнись мировая война, в воздухе НАТО имела бы неоспоримое преимущество».
А ещё между собой американцы звали его «насосом» – из-за объёма секретной информации, которую он выкачивал из спецхрана своего НИИ. На каждой из двух десятков личных встреч со связными он передавал им по 100–200 фотоплёнок с новейшими разработками ВПК.
В их числе данные о работе системы «свой‑чужой», РЛС ПВО и ПРО страны, новейших военных самолётов, крылатых ракет и пр.
Кстати, американцы поделились полученными от «Сферы» секретами с Израилем.
Вскоре арабы, чьи ВВС были на 99% укомплектованы советскими самолётами, обнаружили их уязвимость для израильской ПВО.
Взамен кроме денег Толкачёв просил от своих кураторов импортные лекарства, книги и кассеты с рок-н-роллом для сына. Кстати, назначенное ему вознаграждение от ЦРУ превышало оклад президента США. Правда, потратить его он фактически не успел. Дача да «Жигули» – всё его богатство.
Когда Толкачёв почувствовал, что запахло жареным и могут прийти с обыском, собственноручно сжёг деньги на даче. По одной версии, там было 300 тыс. рублей, по другой – почти 800 тыс. По тем временам несметное богатство. Ещё порядка 2 млн долл. США были аккумулированы на иностранном счёте на случай бегства за границу. В кино верно подметили ещё одну деталь из биографии Толкачёва – он неоднократно настаивал на выдаче ему капсулы с ядом на случай разоблачения.
О том, что этот человек работает на ЦРУ, сообщили сразу из двух источников. Сначала в октябре 1984-го его сдал Эдвард Ли Ховард из ЦРУ. Его готовили к командировке в Москву в качестве связника для «Сферы», но перед отъездом тот не прошёл проверку на полиграфе из-за пристрастия к наркотикам.
После увольнения из ЦРУ Ховард рванул в Вену, вышел на сотрудника КГБ в советском посольстве и за 150 тыс. долл. выложил всю схему работы с Толкачёвым. В начале 1985-го эту информацию подтвердил и новый «крот» КГБ Олдрич Эймс. Его раскрыли в 1994-м и дали пожизненный срок, в том числе и за «Сферу».
С конца 1984 г. 8 месяцев Толкачёв работал фактически на КГБ, но не догадывался об этом. Узнав о его сотрудничестве с ЦРУ, решили использовать предателя втёмную.
В спецхран НИИ «Фазотрон» поместили документы о суперсекретных разработках самолёта-невидимки, но это была ловко состряпанная дезинформация.
Умолял его не казнить
В США клюнули – втянулись в разработку своего самолёта-невидимки. Израсходовали на проект миллиарды. Однако и бомбардировщик В-2, и истребитель F-117А оказались лишь условно «невидимками». ПВО американцев их не видела, а наша – как на ладони.
Например, комплекс С-300 способен засечь американский истребитель F-117A, изготовленный по технологии «Стелс», с расстояния 50–60 км.
На деле американцы столкнулись с этой проблемой в 1999 г. в Югославии. Тогда сербы сбили «невидимку» F-117 стареньким ЗРК Р-125 «Печора».
F-117
Нашим надо было отследить все контакты «Сферы» в посольстве США. В итоге на явке в Москве с поличным был взят его связник – второй секретарь посольства США Пол Стомбаух, которого объявили персоной нон грата и выдворили из Союза.
Сам Адольф Толкачёв был арестован бойцами «Альфы» в июне 1985-го, когда возвращался с дачи в Москву. В Лефортово он сразу написал признательные показания и умолял его не расстреливать.
Следствие продолжалось около года. Суд вынес смертный приговор, и 24 сентября 1986 г. Толкачёва казнили. На саммите в Рейкьявике в октябре того же года Рональд Рейган просил Михаила Горбачёва обменять «Сферу», но генсек разочаровал президента: «Поздно – уже расстреляли».
Пол Стомбаух. Фото: Кадр телеканала "Звезда"
Жена Толкачёва Наталья тоже получила срок как пособница шпиона. Вскоре после выхода из тюрьмы, перед самым распадом СССР, она умерла от рака. Говорят, американское посольство, в которое Наталья обращалась во время болезни, в помощи ей отказало.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Полезная информация.
Плохо, что при Путине ввели мораторий на смертную казнь.
Новый глава государства должен отменить этот мораторий, который
наносит огромный вред стране.
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Разве не Ельцин ввёл?
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Ельцин в 1996 году подписал лишь Указ о поэтапном сокращении
применения смертной казни, а мораторий был введен, когда он уже
не был президентом.
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Получается так, я считал, что Ельцин ввёл мораторий на смертную казнь. Если бы Путин не отобрал у него власть, то Ельцин сам бы это сделал.
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Одна смертная казнь предотвращает 20-25 криминальных убийств.
П.С.
Раcстрелять в перую очередь необходимо властьпридержащих жoпaшникoв и педофилов, другими словами расстрелять правительство и думу, во глaве с презиком..
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Расстрелять Путина, Чубайса, Горбачёва, Медведева, а остальных предупредить и отправить в Сибирь лес китайцам заготавливать и пресную воду из Байкала тырить.