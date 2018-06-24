Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 июня 2018
- 14:23 Израиль нанёс ракетный удар по дрону над Сирией (ФОТО, ВИДЕО).
- 14:17 Интервью Асада. О войне и мире.
- 13:49 Асад: Не позволю Западу участвовать в восстановлении Сирии.
- 12:58 Курды потеряли все шансы решить свою судьбу.
- 07:30 Боевики в панике: Россия договорилась с США и Израилем об уничтожении огромного анклава исламистов (КАРТА).
- 05:00 Русские «Тигры» спешат на помощь: военные спасают тысячи людей из «столицы» сирийских боевиков (ВИДЕО).
Израиль нанёс ракетный удар по дрону над Сирией (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня Израиль нанёс ракетный удар по беспилотному летательному аппарату, находившемуся в сирийском воздушном пространстве.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
В сообщении уточняется, что по приближавшемуся к границе дрону была выпущена ракета Patriot, которая заставила его сменить курс.
«В результате БПЛА удалился от границы. Поражения не было», — сказано в пресс-релизе.
Важно отметить, что факта нарушения воздушных границ Израиля не было.
Израильские военные заявили, что «не допустят нарушений суверенитета воздушного пространства Государства Израиль и будут противодействовать любым попыткам нанести ущерб его гражданам».
Как сообщала «Русская Весна», в конце мая истребители ВКС РФ впервые перехватили самолёты F-16 над Ливаном.
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Интервью Асада. О войне и мире
Свежее интервью Асада по поводу идущей войны, ее причин и том, что ждет Сирию дальше.
О восстановлении Сирии.
«Они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать. Придут они с деньгами или нет? Предложат они заём, пожертвование или гранты — что угодно — нам Запад не нужен. Запад далёк от понятия «честность»: они не дают, они только берут
Нет денег — займём у наших друзей, у сирийцев, живущих за рубежом, у нашей казны. Мы не беспокоимся об этом. Возможно, восстановление Сирии займёт больше времени, но тем не менее нет поводов для беспокойства».
О провокациях с химическим оружием в Сирии.
"Это плод их собственного воображения, воображения их СМИ, что-то, что придумывается их средствами массовой информации и дальше распространяется по миру через интернет и другие медиа. Поэтому предотвратить провокацию невозможно
Американцы постоянно врут и сразу же атакуют. Когда нет уважения к международным нормам, когда нет эффективных институтов ООН, вы не можете говорить о предотвращении провокаций, мир живет по законам джунглей"
О заказчиках войны
"На самом деле, причиной были внешние симптомы, что не было понятно с самого начала, мы этого не видели, потому что план был разработан не в Сирии, а в некоторых западных странах, главным образом – США, Франции и Британии"
Полная версия интервью "крового тирана", который уже более 7 лет как должен уйти, а не уходит.
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Асад: Не позволю Западу участвовать в восстановлении Сирии
Западные страны не будут участвовать в восстановлении Сирии, заявил президент САР Башар Асад.
«Они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать. Придут они с деньгами или нет? Предложат они заём, пожертвование или гранты — что угодно — нам Запад не нужен. Запад далёк от понятия „честность”: они не дают, они только берут», — сказал он в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ.
Как передаёт РИА Новости, Асад выразил уверенность в том, что у сирийцев достаточно сил для самостоятельного восстановления страны.
«Нет денег — займём у наших друзей, у сирийцев, живущих за рубежом, у нашей казны. Мы не беспокоимся об этом. Возможно, восстановление Сирии займёт больше времени, но тем не менее нет поводов для беспокойства», — отметил он.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани пообещал Асаду помощь в восстановлении Сирии после боевых действий.
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Курды потеряли все шансы решить свою судьбу
Статья военного аналитика Элайджа Магье посвященная перспективам курдского вопроса.
Курды потеряли все шансы решить свою судьбу: только Дамаск может их спасти
Решение Дональда Трампа «очень скоро» выйти из Сирии и оставить город Манбидж в Турцию вызвало волну возмущения среди сирийских курдов, сосредоточенных на севере страны. Этими курды, которые изо дня в день служат щитом для американских войск, сознательно манипулировала администрация США, чтобы покрыть и защитить свои оккупационные силы на северо-востоке Леванта. Трамп, по-видимому, готов бросить курдов в ближайшее время Хуже того, Трамп «торгует» ими с арабскими странами предлагающими лучшую цену и которая займет территорию, контролируемую курдами, Трамп готов избавится от территории, на которой они сейчас находятся.
Каковы варианты для курдов?
Понятно, что президент США не придавал значения судьбе курдов. Он готов отдать их, даже зная, что им некуда идти, и никто не станет защищать их. Курды потеряли доверие правительства в Дамаске из-за их бессмысленных политических и военных выборов, а также позиции Турции, которая считает всех курдов в Сирии частью YPG, группs, связаннjq с террористами в глазах Анкары.
«Мифы», окружающие курдов («лучшие бойцы против вооруженных сил Исламского государства" или "лучшие союзники США") ошибочны. Эта риторика восходит в основном к 1990-м годам, когда США использовали Курдистан, чтобы закрепиться в Ираке, когда у власти находился Саддам Хусейн. Фактически, США рассматривали курдов как ворота на Ближний Восток, что позволило бы им создать военную и разведывательную базу для себя и своих израильских союзников. Когда война была навязана Сирии, США поселились в районе Хасаке, населенном курдами, в надежде разделить Месопотамию и Левант. Более того, курды Ирака и Сирии не видят никаких проблем в откровенном подтверждении своих ощутимых связей с Израилем,
Сирийская армия и ее союзники сражались с ИГИЛ по всей Сирии за счет десятков тысяч жертв офицеров и солдат. В Ираке иракские силы безопасности сражались против ИГИЛ по всей стране, теряя тысячи офицеров и солдат (Хашд-аль-Шааби потерял более 11 000 боевиков).
С другой стороны, людские потери курдов намного более ограничены. Когда они сражались против ИГИЛ в курдском районе северного Ирака, курды потеряли около 2000 боевиков. В Сирии потери, понесенные курдскими боевиками в их борьбе с ИГИЛ, оцениваются в сотни.
США сосредоточились на курдском видении создания государства, столь желанного для иракских и сирийских курдов. Вашингтон взращивал эту мечту, чтобы удовлетворить собственные потребности местных сил, выступавших в качестве агентов для создания американских баз в районах, где Иран имеет центры влияния (в Ираке и Сирии). Курдский план потерпел неудачу, потому что иракское центральное правительство было настроено предотвратить разделение страны. В Сирии у него нет шансов на успех, потому что у Турции, Ирана, Ирака и Сирии есть свои причины, чтобы помешать созданию курдского государства или оккупации Северной части Леванта США.
США не хотят уходить, не требуя плату в обмен на вывод своих сил или даже более высокую цену, если они останутся. Трамп отменил свое решение о скором выводе своих войск из Сирии, не предложив конкретного графика на время их присутствия. Затем он попросил другие страны взять на себя ответственность независимо от курдов или самостоятельно заниматься этим. Курды на самом деле являются наименьшими из его забот, помимо того, что они представляют собой расходы, которые он неохотно занимается. Американцы на самом деле не инвестировали ни копейки, даже для реконструкции города Ракки, который они разрушили, чтобы вытеснить и переместить боевиков ИГИЛ.
Независимо от того, каким будет решение (удерживать силы США или удалять их из Сирии), сирийские курды потеряли шанс решить свою судьбу, главным образом из-за их неоднократных решений спрятаться в юбках сирийских арабов и США.
В Африн в северо-западной Сирии курдская администрация отказалась передать контроль над этим районом сирийскому правительству. Курды предпочли вместо этого сражаться в двухмесячном сражение с Турцией, их заклятым врагом, в результате которого была потеряна вся территория и случилось бегство сотен тысяч беженцев в провинции Хасаке и Дейр-эз-Зор. Руководители Африна считали, что мир пришел бы на помощь и не допустил военных действий Турции. Это была их самая большая ошибка. Фактически, только президент Башар аль-Асад послал 900 военнослужащих Национальных сил обороны (НДФ), чтобы помочь сопротивлению в Африне, но не убедил местных лидеров разрешить сирийской армии взять под свой контроль анклав. пока не стало слишком поздно. Курды, похоже, не замечают, что они больше не являются «блудными детьми» Запада. Они предпочли проигнорировать ошибку, допущенную иракскими курдами, когда они решили продолжить свой референдум и подверглись громкому провалу в попытке создать независимое государство. США, вероятно, рады видеть, что курды Африна приходят в Хасаке и раздувают ряды всех тех прокси, которые отвечают целям Вашингтона на Ближнем Востоке.
Курды потеряли сотни боевиков, сражающихся против ИГИЛ, чтобы вернуть Манбидж, Ракку и населенные пункты в провинциях Хасаке и Дейр-эз-Зор. Они боролись за то, чтобы США оккупировали северо-восточную Сирию и послужили поводом для того, чтобы Вашингтон остался на сирийской территории, заявив, что их присутствие связано с «войной с террором». США не вмешались в Африн, но Вашингтон попросил у курдских сил YPG покинуть Манбидж, чтобы угодить Турции, ее союзнику по НАТО.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео: «город Манбидж начнет переходить под контроль США и Турции». Местные арабские племена аль-Бубны, аль-Баккары и аль-Тайи выступили с заявлениями «приветствуя турецкие силы Манбию, поскольку они прекратят оккупацию города YPG и Рабочей Партией Курдистана. Понятно, что курды добровольно соглашаются на манипулирование администрацией США в надежде собрать крохи, оставленные американскими войсками, а также, возможно, чтобы реализовать свою мечту о независимости. За исключением того, что эта мечта кажется очень далекой от реальности в ближайшие десятилетия.
Курды были удивлены, услышав, как Дональд Трамп объявил о быстром выходе из Сирии, понимая при этом, что они были сброшены как балласт. Курдам было трудно услышать, как администрация США отвернулась от своих национальных интересов, не беспокоясь о том, что может произойти после вывода американских войск, независимо от жертв, сделанных курдами, чтобы помочь США в достижении ими своих целей в Сирии. Когда Трамп согласился удерживать силы США «немного дольше», это решение дало временную (ложную) надежду курдам, которые заявили, что решение их судьбы приостановлено. Но как долго? До тех пор, пока США не выведут все свои силы или не будут вынуждены уйти из-за нападений "сирийского сопротивления", которое начинает возникать на оккупированной США территории Сирии? Недавно появившееся сопротивление, похоже, исходит от местных племен («Баккара» и «Аль-Ассасне» в основном) и других местных групп, готовых атаковать силы США, что напоминает о том, как мятеж против этих же сил началось в Багдаде в 2003 году.
То, что сирийские курды не понимают или даже осознают, – это то, что Трамп не будет защищать их и не использует свой воздушный флот чтобы отправить их в США, когда придет время уходить из Сирии. Результат предсказуем: когда война заканчивается, роль адвоката становится бременем, и никто этого не хочет.
Кроме того, США не намерены уничтожать ИГИЛ, что оправдывает их присутствие в Сирии.ИГИЛ предлагает Вашингтону предлог для сохранения своих сил в Леванте. Он также отвечает задачам США, когда боевики ИГИЛ атакуют единственную открытую дорогу между Сирией и Ираком, которая соединяет Абу-Кемаль с Аль-Каим Наконец, ИГИЛ производит впечатление, хоть и довольно слабое, что Сирия остается нестабильной. США не позволят Турции уйти, потому что они прекрасно знают, что Россия и Иран готовы приветствовать Анкару с распростертыми объятиями. Чтобы держать Турцию на своей стороне, Вашингтон предложил Эрдогану контроль над Манбиджем на серебряном блюде. США также знают, что Турция никогда не примет курдское государство на своей границе с Сирией. Только сейчас курды понимают, что они продаются и что их судьба решена.
Центральное правительство в Дамаске с определенного момента начало рассматривать курдов как предателей Они будут по-прежнему восприниматься таким образом, пока они не перестанут служить щитом для США. Президент Асад открыл дверь для прямых переговоров, и курды заявили, что они « готовы вести переговоры ». Цена, которую должны заплатить курды, не сложна: они должны отказаться от защиты оккупирующих сил (США, Франции и Великобритании) в северной Сирии. Курды разрешали Турции въезжать на территорию Сирии, чтобы занять Африну, а не обращаться к стране, которая приветствовала их, когда они прибыли в Левант. У курдов есть территория, которая им не принадлежит. Она принадлежит сирийскому государству, и настало время для курдов проснуться.
Что будет с курдами? Кто остается с ними?
Трамп всегда был готов бросить курдов на произвол судьбы, но отложил решение, потому что Израиль – не США – видит выгоды от того, что американцы продолжают оккупировать север Сирии. Трамп также хотел получить деньги от Саудовской Аравии и ОАЭ. Это превратило войска армии США в наемнков на службе за «самую высокую цену». По сообщениям СМИ, ОАЭ и Саудовская Аравия предложили $ 400 млн, но Trump попросили 4 млрд за то, что силы США останутся в Сирии. Похоже, американские войска стали задумчивой курицей в ожидании золотых яиц из богатых стран Ближнего и Среднего Востока. В этой торговле нет места для курдов.
Уравнение очень простое: если силы США останутся и занимают северо-восточную Сирию, Вашингтону придется инвестировать в реконструкцию инфраструктуры с реальными издержками. Это противоречит целям Трампа укрепить доллар и не инвестировать. Это то, что курды отказались видеть и по-прежнему не понимают.
Короче говоря, курды не занимают исключительного места под крылом США. Они также перестали быть единственными на Ближнем Востоке, кто имеет связи с Израилем. Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты больше не пытаются скрывать свои связи с израильскими официальными лицами и открыто выступают за отношения с Тель-Авивом.
Курдпи можно предложить только одну возможность: обратиться в центральное правительство в Дамаске за посредничеством, прекратить защищать оккупационные силы и понять, что они служат пушечным мясом для американо-турецких отношений. Курды должны четко указать, что они не готовы служить в качестве щита, чтобы помочь США достичь своей цели по разделению Сирии. Однако все недавние заявления курдов делают эту возможность очень маловероятной. Но это единственный выход из ситуации в которой они оказались, если они готовы это сделать. Затем они смогут полностью реинтегрироваться в страну, которая приветствовала их, когда они прибыли в Левант почти 100 лет назад.
Элайджа Магье
Корреспондент в зонах локальных войн и старший аналитик по политическим рискам с более чем 35-летним опытом работы на Ближнем Востоке и углубленным опытом, надежными контактами и политическими знаниями в Иране, Ираке, Ливане, Ливии, Судане и Сирии. Специализируется на терроризме и борьбе с терроризмом, разведке, политических оценках, стратегическом планировании и глубоком понимании политических сетей в регионе. Освещал – израильское вторжение в Ливан (1-я война 1982 года), ирано-иранская война, ливанская гражданская война, война в Персидском заливе (1991 год), война в поезде Югославия (1992-1996 годы), вторжение США в Ирак (2003 г. по настоящее время), вторая война в Ливане (2006 г.), война в Ливии и Сирии (с 2011 г. по настоящее время). Жил в течение многих лет в Ливане, Боснии, Ираке, Иране, Ливии и Сирии.
https://ejmagnier.com/2018/06/23/les-kurdes-ont-perdu-toute-chance-de-decider-de-leur-sort-seul-damas-peut-les-sauver/ – оригинал на английском языке
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Боевики в панике: Россия договорилась с США и Израилем об уничтожении огромного анклава исламистов (КАРТА)
У боевиков началась паника после появления информации о том, что США и Израиль решили «слить» банды практически во всей южной Сирии.
Официальный представитель Центрального оперативного командования объединённых бандформирований «Южный Фронт» подтвердил появившиеся ранее слухи, что США направили лидерам группировок на юге Сирии письмо, в котором они сообщают, что Вашингтон не будет вмешиваться в битву в провинции Дераа (Деръа) и что Штаты отзывают гарантии, данные бандформированиям ранее.
Минувшим вечером арабские СМИ сообщили, что ВКС РФ присоединились к нанесению авиаударов по позициям террористов на юге Сирии. Предположив, что это могло произойти после того, как американские дипломаты в иорданской столице в обращении к «Южному Фронту» призвали входящих в него главарей НВФ принимать самостоятельные решения, без оглядки на возможность военного вмешательства Соединённых Штатов.
«Существует российско-израильская договорённость о поддержке наступления сил режима, США и Иордания сдают позиции против этой военной кампании, в ближайшие дни все новые договорённости станут прозрачны», — заявил известный представитель бандформирований провинции Дераа Ахмед Абазейд.
Как вчера сообщала «Русская Весна», несколько полевых командиров незаконных вооруженных формирований обратились к правительству Сирии об урегулировании своего правового статуса и для участия в боевых действиях против террористов в составе правительственных войск.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Русские «Тигры» спешат на помощь: военные спасают тысячи людей из «столицы» сирийских боевиков (ВИДЕО)
Тысячи сирийцев продолжают покидать подконтрольные бандам территории через гуманитарный коридор Абу-Духур в центральной исламистской провинции Идлиб.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
23 июня 2018 года в 8:00 возобновил работу гуманитарный коридор между населёнными пунктами Тель-Султан и Абу-Духур. В настоящее время через него уже вышли более 16000 мирных жителей. До конца месяца из Идлибской зоны деэскалации планируют выйти ещё около 4,3 тысяч мирных жителей. Пропускная способность коридора составляет 2 000 человек в сутки.
Напомним, что благодаря ранее достигнутой договоренности между лидерами боевиков и российскими военными, мирные жители могут покинуть подконтрольную бандформированиями провинцию Идлиб и перейти на сторону сирийского правительства.
Безопасность перехода обеспечивают военнослужащие военной полиции Минобороны РФ и сотрудники сил безопасности САР. Российские и сирийские военные сапёры внимательно осматривают колонны беженцев для пресечения попыток провоза взрывчатых веществ, вооружения и боеприпасов.
В районе гуманитарного коридора Центром по примирению развёрнуты пункты горячего питания, выдачи продовольственных наборов и оказания первой медицинской помощи. Также в готовности находятся кареты скорой помощи, при необходимости эвакуирующие граждан в ближайшие госпитали и больницы.
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