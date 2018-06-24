Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 июня 2018

Сегодня Израиль нанёс ракетный удар по беспилотному летательному аппарату, находившемуся в сирийском воздушном пространстве.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В сообщении уточняется, что по приближавшемуся к границе дрону была выпущена ракета Patriot, которая заставила его сменить курс.

«В результате БПЛА удалился от границы. Поражения не было», — сказано в пресс-релизе.

Важно отметить, что факта нарушения воздушных границ Израиля не было.

Израильские военные заявили, что «не допустят нарушений суверенитета воздушного пространства Государства Израиль и будут противодействовать любым попыткам нанести ущерб его гражданам».

Как сообщала «Русская Весна», в конце мая истребители ВКС РФ впервые перехватили самолёты F-16 над Ливаном.

Читайте также: Боевики в панике: Россия договорилась с США и Израилем об уничтожении огромного анклава исламистов (КАРТА)