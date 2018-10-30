Как на заре перестройки Межрегиональная депутатская группа подготовила продажу России

В недрах депутатского корпуса зарождается новый центр власти, ориентированный на Запад, расчленение России и отрицание ее духовных ценностей. Им становится так называемая Межрегиональная депутатская группа (МДГ), возглавляемая Б. Ельциным и А. Сахаровым. Ее формирование осуществлялось при негласной поддержке высшего руководства страны и тайной помощи американских спецслужб.

Тем не менее стараниями космополитических лидеров спокойные, взвешенные программы русских патриотов были заблокированы, а их создатели за редким исключением не смогли попасть в число народных депутатов. Возобладали дух отрицания национальных интересов России, противопоставления русских другим народам СССР, «подлая ползучая русофобия», скрываемая за трескучими лозунгами о демократии.



В сентябре 1989 года в США отправляется руководитель Межрегиональной депутатской группы Б. Ельцин, где ведет переговоры за закрытыми дверями с представителями различных американских организаций. Именно после этой поездки ЦРУ резко расширяет сферу своих операций, активизируются группы глубокого прикрытия. Подготовка агентов влияния ставится на поток.



Задачи американской резидентуры в СССР упрощаются тем, что контингент изменников среди народных депутатов (преимущественно из партийного аппарата, науки и культуры), с которым ей приходится работать, обретает чувство безнаказанности, внушаемое ему высокой поддержкой. Более того, заурядные предатели и изменники в новом свете перестройки представляются как борцы за идею.



Поддержку Межрегиональной группы осуществляет «Национальный совет в поддержку демократического движения в СССР», являвшийся детищем американского фонда «Интернационала сопротивления», исполнительный директор которого А. Джолис, офицер разведки, был введен в руководство фонда в 1984 году директором ЦРУ У. Кейси.



Другой влиятельной антирусской организацией в США, поддерживавшей Межрегиональную депутатскую группу, стал «Фонд свободного конгресса», президентом которого был П. Вейрич, а куратором по России – Р. Крибл (директор одноименного института).



Сотрудники этих организаций на средства ЦРУ осуществляли обучение лидеров оппозиции принципам и механике борьбы за власть. П. Вейрич вспоминает собрание Межрегиональной депутатской группы, которое проходило в одной из московских гостиниц:



«Там, под сенью Кремля, они провозглашали свою приверженность частной собственности, свободному рынку, ратовали за восстановление религии в Советском Союзе и демонтаж советской империи. Это был незабываемый момент. Когда мы слышали их пламенные речи о свободе, чувствовали их страстное желание экономической и политической либерализации, мы не могли поверить, что это происходит на самом деле.



Учебные занятия были сконцентрированы на организационных приемах, используемых в демократических предвыборных кампаниях и непосредственно во время выборов. Группа действовала столь успешно, что уже по истечении десяти дней, перед ее отъездом, депутаты объявили об открытии школы предвыборной подготовки для будущих кандидатов. Они также сделали видеозапись всех занятий, планируя использовать ее в ходе предстоящих избирательных кампаний».

Миллионы долларов на оплату предателей через различные посреднические структуры, контролируемые ЦРУ, поступают в нашу страну.



Например, Институт Крибла (руководитель которого, по его собственным словам, решил «посвятить свою энергию развалу Советской империи»), создал целую сеть своих представительств в республиках бывшего СССР.



С помощью этих представительств с ноября 1989-го по март 1992 года было проведено около полусотни «учебных конференций» в различных точках СССР: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Таллин, Вильнюс, Рига, Киев, Минск, Львов, Одесса, Ереван, Нижний Новгород, Иркутск, Томск. Только в Москве было проведено шесть инструктивных конференций.



О характере инструктивной работы представителей Института Крибла говорит пример партийного пропагандиста Г. Бурбулиса, до 1988 года твердо повторявшего тезисы о руководящей роли КПСС и подчеркивавшего «консолидирующую роль партии в перестроечном процессе».



После прохождения инструктажа «у Крибла» он стал постоянно твердить, что «империя (т.е. СССР) должна быть разрушена».

Через сеть представительств Института Крибла и подобных ему учреждений, финансируемых из фондов ЦРУ, инструктивную подготовку агентов влияния из числа Межрегиональной депутатской группы, а чуть позднее и объединения «Демократическая Россия» прошли тысячи человек, составивших впоследствии кадровый костяк разрушителей СССР и основу будущего режима Ельцина, в том числе:

Ю. Афанасьев,

Ю. Болдырев,

Е. Боннэр,

Боксер,

М. Бочаров,

Г. Бурбулис,

Е. Гайдар,

Б. Ельцин,

С. Ковалев,

В. Лукин,

А. Мурашов,

А. Нуйкин,

Л. Пономарев,

Г. Попов,

М. Полторанин,

А. Сахаров,

А. Собчак,

С. Станкевич,

Г. Старовойтова,

А. Чубайс,

Н. Шмелев,

Г. Явлинский и многие другие.

Финансированием и подготовкой Межрегиональной депутатской группы занималось и еще одно детище ЦРУ – ассоциация «Национальный вклад в демократию» (руководитель А. Вайнштейн). Для перекачки денег на финансирование изменников Родины среди прочих посреднических структур в Москве создается «Фонд инициатив», который неоднократно обращается к своим заокеанским хозяевам с просьбой о денежной поддержке.



Как отмечается, в частности, в документе «Национального фонда в поддержку демократии» о деятельности «Фонда инициатив»: «Попечительский совет, рекрутированный из рядов Межрегиональной группы, осуществляет надзор за повседневной деятельностью фонда, в который поступают добровольные пожертвования от советских граждан… „Фонд инициатив“ обратился к „Национальному фонду в поддержку демократии“ (при посредничестве „Фонда свободного конгресса“ – О.П.) с просьбой финансировать приобретение оборудования для информационного центра в Москве.



Информационный центр будет способствовать улучшению связи между членами Межрегиональной группы, а также с другими участниками Съезда народных депутатов и членами Верховного Совета, контактов со средствами массовой информации и другой активности внутри демократического движения.



Центр будет готовить и распространять пресс-релизы и брошюры о деятельности Межрегиональной группы, а также ее газету. Он будет готовить также видеопродукцию для демонстрации по канациального советского телевидения или в самом информационном центре».



Представители Межрегиональной депутатской группы прилагают к своей просьбе полный перечень необходимого им оборудования с указанием точной стоимости по категориям и видам, а также суммы накладных расходов.



Достоверно известно, что М. Горбачев из сводок КГБ СССР знал об этой стороне деятельности Межрегиональной депутатской группы и о существовании специальных учреждений по подготовке агентов влияния, известны ему были и списки их «выпускников». Однако он ничего не сделал, чтобы прекратить деятельность изменников.



Получив от руководства КГБ досье, содержащие сведения о разветвленной сети злоумышленников против государства, Горбачев запрещает КГБ принимать какие-либо меры по пресечению преступных посягательств. Более того, он всеми силами прикрывает и выгораживает «крестного отца» агентов влияния в СССР А.Н. Яковлева, несмотря на то, что характер сведений о нем, поступавших из разведисточников, не позволял сомневаться в истинной подоплеке его деятельности.



Вот что сообщает об этом бывший председатель КГБ Крючков:



«В 1990 году Комитет госбезопасности по линии разведки и контрразведки получил из нескольких разных (причем оценивающихся как надежные) источников крайне настораживающую информацию в отношении А.Н. Яковлева. Смысл донесений сводился к тому, что, по оценкам западных спецслужб, Яковлев занимает выгодные для Запада позиции, надежно противостоит „консервативным“ силам в Советском Союзе и что на него можно твердо рассчитывать в любой ситуации.



Но, видимо, на Западе считали, что Яковлев может и должен проявлять больше настойчивости и активности, и поэтому одному американскому представителю было поручено провести с Яковлевым соответствующую беседу, прямо заявив ему, что от него ждут большего».

Располагая огромными финансовыми возможностями, специальными инструкторами и аппаратом, опираясь на программные разработки ЦРУ, Госдепартамента и Министерства обороны США и при негласной поддержке космополитической части высшего эшелона власти СССР, Межрегиональная депутатская группа в короткий срок сумела стать влиятельной силой, обладающей значительным разрушительным потенциалом.

Первым шагом Межрегиональной группы к укреплению своего влияния и популярности стали громкие скандальные «разоблачения» представителей высшей власти в коррупции и злоупотреблении служебным положением.



Однако уже вскоре стало ясно, что эти разоблачения носили избирательный характер и относились только к политическим противникам межрегионалов, которых они хотели дискредитировать и оттеснить от власти. Закрывая глаза на настоящие злоупотребления, межрегионалы фабриковали, фальсифицировали дела на честных людей.

Главной мишенью разоблачителей стал Е. Лигачев, которого «борцы за справедливость» хотели обвинить в коррупции. Этот неуклюжий партийный аппаратчик, принесший большой вред стране своей неумной и недалекой политикой пособничества Горбачеву, тем не менее, как выяснилось позднее, был вполне порядочным человеком и, в отличие от генсека, взяток не брал. Особенно на этой стезе «прославились» два советских следователя Т. Гдлян и Н. Иванов, работавшие по так называемому узбекскому делу.



В процессе «расследования» они цинично попирали законность, всеми силами стремились собрать компромат на представителей верховной власти в ЦК и Совмине СССР и таким образом «выйти на Лигачева». Подследственных истязали, мучили, стремились подавить физически и духовно. Типичным приемом следователей-фальсификаторов стали шантаж и угрозы засадить за решетку людей, близких обвиняемым.



Впоследствии, во время судебных процессов, проходивших в независимой судебной обстановке, были полностью реабилитированы и восстановлены в правах за полным отсутствием состава преступления более 130 человек, незаконно задержанных и арестованных группой следователей-преступников Гдляна-Иванова.

Программные документы Межрегиональной депутатской группы прежде всего ориентировались на «разрушение империи», т.е. на расчленение СССР и стравливание его народов между собой по плану, разработанному в США под руководством З. Бжезинского. Член Межрегиональной депутатской группы Г. Старовойтова стала одним из главных пропагандистов создания на территории СССР десятков независимых государств, сырьевых придатков иностранных корпораций (жаль, что пристрелили сучку совсем не за это).



Экономическая программа «межрегионалов» основывалась на увековечивании политики экономического ограбления Русского народа, перераспределения его ресурсов в пользу США и других западных стран. Так, для быстрейшего решения неотложных экономических проблем «межрегионалы» предлагали срочную распродажу государственной собственности теневым дельцам и зарубежным компаниям.



К числу товаров, которые срочно предлагалось продать, были: земля, вооружение (особенно танки), золотой запас страны и культурные ценности. «Межрегионалы» настаивали на резком сокращении военных расходов, которое неминуемо вело к ослаблению обороноспособности страны, а также были инициаторами всех антиармейских кампаний в печати и на телевидении.



Чтобы отвлечь страну от настоятельных проблем Русского народа, «межрегионалы» пытались вызвать в нем чувство вины и неполноценности, обвиняли русских во всех бедах и трудностях, с которыми столкнулась страна, постоянно жонглировали жупелами «шовинизма», «имперского мышления», «антисемитизма».



Идеи Межрегиональной депутатской группы были безоговорочно подхвачены интеллигенцией «малого народа». Составляя только пятую часть депутатского корпуса, «межрегионалы» проявили себя в нем самой организованной и инициативной силой. К концу 1989 года они объединяли вокруг себя тысячи сотрудников и активистов, оплачиваемых из зарубежных фондов, имели свои периодические издания – газету «Народный депутат» и информационный бюллетень Московского объединения избирателей «Голос избирателя».



Главная цель «межрегиональных» изданий, финансируемых из-за рубежа, – собрать в один фронт все антирусские и антисоветские силы. В изданиях давалась регулярная информация об учредительных съездах, митингах и других организационных мероприятиях различных политических движений, поддерживавших Межрегиональную группу (Народный фронт РСФСР, Дальневосточная ассоциация демократического движения, Межрегиональная ассоциация демократических организаций и др.), публикация их документов и платформ, выступлений членов Межрегиональной группы и «писем в их поддержку».



«Межрегионалы» пытаются взять под свой контроль большую часть нетрадиционных, неформальных групп, организаций и движений, которых в 1989 году насчитывалось до 30 тыс.



Сплотившиеся вокруг Межрегиональной депутатской группы космополитические силы уже во второй половине 1989 года бросают вызов самой КПСС, являвшейся в то время становым хребтом государственной машины СССР.



Безусловно, по согласованию с заокеанскими хозяевами «межрегионалы» начинают кампанию за отмену статьи 6 Конституции СССР, которая, по сути дела, была краеугольным камнем советской государственной системы.



Статья 6 гласила: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является КПСС».

Отмена этой статьи в марте 1990 года без создания твердого и эффективного механизма перехода власти на новые политические начала означала подрыв всей государственной системы страны, разрушение стабилизирующей доминанты общества.



Передача власти Советам народных депутатов, не готовым к выполнению реальных государственных функций, привела к параличу власти и фактическому безвластию на территории СССР.

Таким образом, уже в начале 1990 года были созданы все условия для разрушения великой страны.