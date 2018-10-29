Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Перспективные воздушные танкеры США

13:12. 29 октября 2018 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:


Рекламное видео от корпорации Boing c демонстрацией перспективных воздушных заправщиков для авиации ВМС США.
Представляют прототип роботизированного Stelth-заправщика и дрон-заправщик MQ-25.



Оба проекта находятся в активной разработке и обкатываются в вооруженных силах США с перспективой начала массового внедрения в 20х годах.
Машины должны решить задачу расширения длительности пребывания в воздухе ударных платформ, придя на смену/дополнив уже существующий флот более классических воздушных танкеров.
Среди конкурентных преимуществ выделяют возможность садиться на авианосец, что позволяет АУГ расширить потенциальный радиус удара за свет собственных заправщиков, без необходимости задействовать для операции большие танкеры, взлетающие с сухопутных аэродромов.
При необходимости, подобные комплексы должны решать дополнительные задачи, вроде нанесения ударов или поддержки действий палубных F-18 и F-35.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, авиация, Боинг, бпла, Видео, США, технологии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Трамп попался в "переднеазиатский капкан"
...(как известно, в Конгрессе США уже рассматриваются механизмы скорейшего предоставления...обновление ВС Ирана обычными видами перспективного вооружения, ставшее возможным благодаря ...авиабаза является передовым пунктом базирования воздушных танкеров KC-135 и KC-...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
... («ИГИЛ — создано по доверенности США?»), опубликованной на RevolutionObserver.com: «Происхождение... “В Сирии проведены испытания перспективных видов оружия и авиационной техники...-транспортных самолетов Ил-76, воздушных танкеров Ил-78, ударных и транспортных...
Сравнительный анализ штурмовиков Су-25 и А-10
...archives/42115 на грани списания. Воздушная война против Халифата стала для...радиус действия.Дозаправка топливом от воздушного танкера KC-135Отдельная мотогондола двигателяДает плюсы...открыта ОКР "Шершень" на новый перспективный штурмовик, а затем заговорили и...
Четвертая попытка, или Почему в России не приживается авианосный флот
... морской авиацией" проводили США, а фундаментальная теория ...то и без летающих танкеров получится обойтись. Заправка ... авианосца, можно построить воздушную армию, которая гарантированно ... времени, касаясь темы перспективного авианосца, российские адмиралы даже...
В России успешно провели испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон»
... господствуют пираты, нападающие на танкеры и сухогрузы. А рядом,...лет назад доклад ВВС США «О перспективном видении развития гиперзвуковых систем...улучшить характеристики авиационных и гиперзвуковых воздушно-реактивных двигателей, обеспечить работоспособность...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 ноября 2015
...ухода Асада. Курды — перспективный союзник Альянс с курдами ...контрабандное сырье доставляют целыми танкерами. И это не...Хмеймим» представителям ВВС США была заблаговременно передана информация...сказать, что горжусь летчиками Воздушно-космических сил, техниками,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>