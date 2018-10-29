Перспективные воздушные танкеры США

Рекламное видео от корпорации Boing c демонстрацией перспективных воздушных заправщиков для авиации ВМС США.Представляют прототип роботизированного Stelth-заправщика и дрон-заправщик MQ-25.Оба проекта находятся в активной разработке и обкатываются в вооруженных силах США с перспективой начала массового внедрения в 20х годах.Машины должны решить задачу расширения длительности пребывания в воздухе ударных платформ, придя на смену/дополнив уже существующий флот более классических воздушных танкеров.Среди конкурентных преимуществ выделяют возможность садиться на авианосец, что позволяет АУГ расширить потенциальный радиус удара за свет собственных заправщиков, без необходимости задействовать для операции большие танкеры, взлетающие с сухопутных аэродромов.При необходимости, подобные комплексы должны решать дополнительные задачи, вроде нанесения ударов или поддержки действий палубных F-18 и F-35.

Источник: colonelcassad.livejournal.com