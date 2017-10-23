Трамп попался в “переднеазиатский капкан”

F-14A «Tomcat» ВВС Ирана

События последних недель отчётливо показывают, что Вашингтон не упустит попытку спровоцировать один или несколько высокоинтенсивных локальных и региональных конфликтов как на восточноевропейском и азиатско-тихоокеанском театрах военных действий, так и в Передней Азии. В непосредственной близости от воздушных границ КНДР экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-1B «Lancer» 8-й воздушной армии Глобального ударного командования ВВС США играют с огнём, провоцируя Пхеньян на вполне оправданные военные меры противодействия. Аналогичные, но более взвешенные и аккуратные акции ВВС США и Великобритании регулярно совершаются и в отношении Российской Федерации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, где на регулярной основе проводят боевое дежурство противолодочные самолёты P-8A «Poseidon» и самолёты РЭР RC-135W/V «Rivet Joint». Донбасский ТВД и вовсе превращается в полигон для натурных испытаний американского стрелкового и противотанкового вооружения (как известно, в Конгрессе США уже рассматриваются механизмы скорейшего предоставления Киеву ПТРК FGM-148 «Javellin»).

Но если пойти на прямой конфликт с ВС России Пентагон пока не осмеливается, то подтолкнуть к гибридному противостоянию многочисленные ведомые режимы (пример — Украина) на ближних подступах к нашему государству он вполне способен. Делается это как с целью попытки установления оперативно-стратегического контроля над российской границей на том или ином участке Европейского ТВД, так и для комплексной проверки технологических возможностей ВС России в боевых условиях. Командование ВС США интересует частотные параметры работы всех без исключения радиолокационных комплексов ВКС России, а также аналогичные показатели радиостанций обмена тактической информацией. Не меньший интерес вызывают средства РЭБ и радары артиллерийской разведки, которые, к примеру, используются для прикрытия республик от находящихся в распоряжении ВСУ комплексов РТР, а также для осуществления своевременной контрбатарейной «ответки» по активным украинским артиллерийским батареям.

На основании всех этих данных, собранных по крупице с каждого локального театра военных действий, командование ВС США намеревается создать крайне достоверный и чёткий тактико-технический «шаблон» возможностей российской армии для отработки успешного противодействия в ходе крупного регионального и глобального конфликта. Более того, перед вероятным противостоянием с РФ, наши заокеанские «коллеги» подумывают провести широкомасштабную репетицию на Переднеазиатском театре военных действий, где Вашингтон буквально за считанные дни снова обозначил Исламскую Республику Иран основным противником всех демократических начал цивилизованного мира.

Буквально в одночасье президент США Дональд Трамп и министр обороны Израиля Авигдор Либерман обрушились на Тегеран с массой обвинений в поддержке и спонсировании террористических организаций «Аль-Каида» и «Талибан», в возведении оперативно-стратегической инфраструктуры в Сирии для ведения долговременной войны с еврейским государством. И это заявляют высокопоставленные лица, под непосредственным наблюдением которых ИГИЛу производится передача различных видов вооружения, сетецентрического радиоэлектронного оборудования, провианта, медикаментов и т.д. Вспомните даже тот факт, как курдские формирования Сирийских демократических сил (SDF, — YPG/YPJ) вместе ССО и подразделениями КМП США сделали «зелёный коридор» для отступления формирований псевдохалифата из взятого в тактический котёл сирийского города Ракка.

Это событие полностью подтвердило намерения Вашингтона использовать террористический «костяк» вместе с курдскими отрядами для грядущих столкновений с Сирийской Арабской Армией за контроль над крупнейшими нефтяными месторождениями в провинции Дейр-эз-Зор. Отлично помнится, как аналогичный «зелёный коридор» был предоставлен Саудовской Аравией при вытеснении ИГ из Ирака, после чего отдохнувшие боевики с новыми силами отправились на поддержку сирийского оплота псевдохалифата. На этом фоне все «острые» обвинения, выдвинутые Трампом в отношении Ирана, внёсшего огромный вклад в борьбе с ИГ, являются ничем иным, как очередным бездумно смоделированным маразмом штатовских спецслужб для скорейшей реализации десятилетиями созревающего плана по военному уничтожению активно развивающейся переднеазиатской сверхдержавы. Не менее идиотский перл прозвучал из уст советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, обвинившего Корпус Стражей Исламской Революции (одну из важнейших компонент СВ Ирана) в торговле людьми и вооружением с целью собственного обогащения. Это утверждает представитель государства, военно-транспортная авиация которого сбрасывала в тыловые зоны ИГ на сирийском ТВД внушительные «оружейные сундуки».

В чём же может быть причина столь внезапной вспышки антииранской риторики Белого дома в переплетении с озвученной готовностью Дональда Трампа денонсировать «ядерную сделку» с ИРИ, заключённую при участи России, Китая, США, Великобритании и Франции в июле 2015 года?

Заключив «ядерную сделку» с вышеуказанными государствами, Тегеран автоматически деактивировал ряд экономических и финансовых санкций: было снято нефтяное эмбарго, разблокирован доступ 50 млрд.долларов на счетах западных банков, также у Тегерана снова появилась возможность беспрепятственно закупать продукцию высокотехнологичного сектора на кредитных условиях. При этом, продукция могла приобретаться как у азиатских и российских, так и у некоторых европейских корпораций. Из этого можно сделать вполне логичный вывод: часть этой продукции вполне может применяться в качестве комплектующих к элементной базе перспективных образцов вооружения для ВС Ирана. К примеру, различные виды высокопроизводительных процессоров нового поколения могут быть использованы для увеличения целевой канальности современного зенитно-ракетного комплекса «Bavar-373», уменьшению времени реакции и росту пропускной способности его радиолокационных средств, а также уменьшению эффективной отражающей поверхности перехватываемых объектов. Также может быть значительно расширена производительность главных сетецентрических звеньев иранской системы ПВО — автоматизированных систем управления смешанными зенитно-ракетными батареями/бригадами, что поможет иранским ЗРК различных классов успешно распределять наиболее приоритетные цели по степени опасности в момент массированного удара со стороны ОВВС «аравийской коалиции», ВМС/ВВС США и ВВС Израиля.

Также новая элементная база может заметно увеличивать чувствительность и точность активных радиолокационных головок самонаведения, создаваемых иранскими специалистами для современных баллистических и крылатых противокорабельных ракет семейств «Khalij Fars» и «Noor» соответственно. Ещё более неприятной для Вашингтона и Тель-Авива новостью можно считать заключение между европейской корпорацией «Airbus» и ИРИ внушительного контракта стоимостью 30 млрд. евро на приобретение 118 авиалайнеров различного класса, среди которых можно отметить 45 широкофюзеляжных А330/neo с дальностью полёта около 15400 км, 16 новейших широкофюзеляжных А350-1000 с дальностью 14800 км, а также 12 широкофюзеляжных двухпалубных пассажирских самолётов А380, способных перевезти 853 человека на расстояние 15400 км. И загвоздка совершенно не в гражданском назначении этих машин, а возможности их переоборудования в продвинутые и экономичные военно-транспортные самолёты, ретрансляторы, самолёты ДРЛО и радиоэлектронной разведки, а также воздушные командные пункты, в чём иранских спецов с удовольствием поддержат представители китайских авиакосмических корпораций и научно-исследовательских институтов, работающих оборонном секторе. Как известно, именно Китай внёс огромный вклад в формирование современного облика подразделений РТР и войск ПВО и Ирана: чего только стоит сходство иранской зенитной управляемой ракеты SD-2M комплекса «Talash» c китайской HQ-16 (LY-80); единственное отличие — отсутствие у иранского варианта газоструйной системы отклонения вектора тяги.

Снятие с ИРИ вышеуказанного пакета санкций мгновенно оживило консультации с РФ относительно подготовки контракта на закупку современных многоцелевых истребителей поколений «4+/++», ведь в задачах завоевания господства в воздухе над Персидским заливом «древняя» авиационная компонента ВВС Ирана не может ничего противопоставить мощным и высокотехнологичным ВВС Саудовской Аравии, ОАЭ, а также ВМС США, которые и будут основными противниками Тегерана в случае большой войны. Истребительный авиапарк иранских ВВС представлен сегодня не более чем 30 боеспособными МиГ-29А/У/УБ, оснащёнными устаревшей бортовой РЛС с АН Кассегрена Н019 «Рубин» (с дальностью обнаружения цели типа «F/A-18E/F» около 65 км), а также аналогичным количеством перехватчиков F-14A «Tomcat» с мощными «фазированно-щелевыми» радарами AN/AWG-9, обладающими дальностью захвата цели с ЭПР 1 м2 порядка 125 км. Несмотря на сохраняющиеся высокие ЛТХ «Томкэта», а также отличные энергетические качества 6-канального AWG-9, основной ракетой дальнего перехвата, за неимением AIM-54A/C «Phoenix», является модификация маломаневренной зенитной управляемой ракеты MIM-23B зенитно-ракетного комплекса «Improved Hawk», которая хоть и обладает высокой скоростью полёта в момент работы 2-режимного ТРД, обладает крайне низким G-лимитом (в пределах 20 ед.).

Изначально иранские источники сообщали о планах приобретения крупной партии из 150 (эквивалентно 5 истребительным авиаполкам) китайских однодвигательных тактических истребителей J-10A, оснащённых бортовыми РЛС «Жемчуг»; позднее же, на фоне требований и опыта лётного состава ВВС Ирана, оборонное ведомство республики сместило приоритеты в сторону тактической авиации российской разработки. Это вызвало множество слухов, в которых фигурировала вероятная закупка Тегераном определённого количества истребителей переходного поколения МиГ-35, Су-30СМ или Су-35С, но до заключения контракта так и не дошло; во-первых, по причине неготовности БРЛС «Жук-АЭ» к интеграции в КУВ истребителя МиГ-35, во-вторых, в связи с опасениями «Рособоронэкспорта» в неплатежеспособности иранской стороны в плане оплаты поставки Су-30СМ/35С твёрдой валютой. Определённое влияние на отказ продажи данных машин Ирану на тот момент могло оказать и недовольство Тель-Авива, ведь оплатить 18 Су-35С и 6 Су-30СМ на общую сумму в 2,2—2,5 млрд. долларов (вместе с комплектами вооружения и оборудованием для наземного обслуживания) не составляет для ИРИ абсолютно никаких проблем.



Су-27СМ3

В итоге, в августе 2017 года, российская сторона предложила Тегерану альтернативный вариант обновления авиапарка с помощью технологически более простых машин Су-27СМ3, относящихся к поколению «4+». О количестве предложенных машин ничего не сообщается, но известно, что даже 2 истребительных авиаполка (ИАП) из 60 машин способны в разы улучшить потенциал авиационной компоненты ВВС Ирана по завоеванию превосходства в воздухе близ воздушных границ государства, а также над основной горной системой Загрос. Су-27СМ3 оснащается модернизированной версией БРЛС Н001 «Меч» — Н001ВЭ, основным преимуществом которой является введение режима «воздух-поверхность», позволяющего обнаруживать крупные надводные цели типа «ЭМ/крейсер» на удалении около 220 — 250 км. Энергетические способности в режиме дальнего воздушного боя практически не изменились: дальность «захвата» цели с ЭПР 3 м2 составляет около 120 км при пропускной способности в 10 сопровождаемых на проходецелей. В отличие от ранних Су-27П имеется заметное достоинство — с СУВ-ВЭШ унифицирована управляемая ракета дальнего воздушного боя Р-77 (РВВ-АЕ), оснащённая активной радиолокационной головкой самонаведения 9Б-1348Э от МНИИ «Агат». На средних дальностях (от 15 до 35 км) данное изделие позволяет вести воздушный бой в режиме «пустил-забыл». Что здесь можно сказать?

Несомненно, выиграть сверхдальний воздушный бой у аравийских F-15SA или катарских «Rafale», обвешенных новейшими AIM-120D и MBDA «Meteor», иранским Су-27СМ (при их меньшем количестве и более низких возможностях РЛС Н001ВЭ и ракет Р-77) вряд ли под силу, но есть одна «фишка». Для того, чтобы уцелеть в воздушном пространстве Исламской Республики Иран, прикрываемом десятками средств ПВО (включая С-300ПМУ-2 и «Bavar-373»), выполняющим удары тактическим истребителям Хель Хаавир и ВМС США будет строго запрещено «поднимать голову» выше 50 — 70 м над рельефом местности (включая горные горные хребты Загрос). При данной конфигурации полёта бортовые радиолокационные и инфракрасные средства агрессора не смогут своевременно обнаружить дежурящие на малых высотах иранские Су-27СМ3, благодаря чему «Сушки» сблизятся с израильскими F-15I или F-35I на дальность, позволяющую эффективно использовать бортовой радар Н001ВЭ и ракеты Р-77, а здесь уже и до ближнего боя не так далеко, где «Сушки» получат полное превосходство благодаря более высокой угловой скорости разворота и возможности вытянуть противника на высоту в пару-тройку километров. Здесь-то американские, израильские и аравийские истребители и окажутся в зоне обзора современных зенитно-ракетных систем иранской ПВО.

Всё вышеуказанное укрепляет нас во мнении, что опциональное (технологическое) и количественное обновление ВС Ирана обычными видами перспективного вооружения, ставшее возможным благодаря подписанию «ядерной сделки», превратилось в не менее болезненный удар по региональному господству США, Израиля и «аравийской коалиции», нежели разработка и принятие на вооружение ракетных бригад иранской армии ядерных боевых блоков для ОТБР «Тондар» и «Фатех», а также БРСД типа «Shahab-3D/M» и «Sajil-2». И что ещё более интересно, у Вашингтона с его переднеазиатскими союзниками остаётся всё меньше времени на решение «иранской проблемы» силовым путём, ведь с огромной долей вероятности к 2022 году истребительный авиапарк ВВС Ирана будет разительно отличаться от того, который мы наблюдаем сегодня, а баллистические ракеты получат по несколько боевых блоков и современные комплексы средств преодоления ПРО.



Иранская баллистическая ракета средней дальности «Quadr» обладает радиусом действия порядка 2000 км, достигая всех стратегических объектов на Аравийском полуострове

Именно поэтому Пентагон и Минобороны Израиля всё чаще и активней ратует за денонсацию «ядерной сделки», очередной этап всеобъемлющих санкций с вероятным нанесение ударов по стратегически важным ядерным и военно-промышленным объектам Исламской Республики Иран. Но почему Вашингтон, несмотря на антииранскую оголтелость Израиля, за полтора десятилетия с момента интенсификации «ядерной программы» ИРИ так и не решился на стратегическую воздушно-космическую наступательную операцию против этого государства?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, необходимо внимательно взглянуть на список региональных амбиций и рисков Израиля в Передней Азии, а затем сравнить его с аналогичным списком для США. Если Тель-Авив волнует сугубо узкий спектр региональных вопросов, связанных с желанием любыми методами ограничить оперативно стратегический потенциал главных противников — ВС Ирана и Сирии (и терять еврейскому государству, кроме своего присутствия на карте Ближнего Востока, практически нечего), то Вашингтону уж точно есть что терять в Переднеазиатском регионе и в случае реализации вышеописанного сценария СВКНО Пентагон заплатит крайне дорогую цену.

Хорошо известно, что в Катаре, близ побережья Персидского залива, присутствует одна из ключевых авиабаз ВВС США в регионе Эль-Удейд, являющаяся важным аэродромом подскока и материально-технического обеспечения для развёртывания американских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-52H «Stratofortress», B-1B «Lancer» и B-2A «Spirit» в южной части Евразийского континента. Также данная авиабаза является передовым пунктом базирования воздушных танкеров KC-135 и KC-10A, поддерживающих разведывательные операции самолётов наземного целеуказания и радиоэлектронной разведки E-8C «J-STARS» и RC-135V/W «Rivet Joint», а также самолётов ДРЛОиУ E-3C/G «Sentry», без которых осведомлённость командования ВС США о тактической обстановке на Ближнем Востоке была бы минимальной.

Не меньшую важность для американского контроля над регионом имеет крупная авиабаза Аль-Дафра, расположенная в трёх десятках километрах от столицы ОАЭ Абу-Даби. Во время обострения военно-политической обстановки в регионе на данный объект с завидной регулярностью перебрасываются малозаметные многоцелевые истребители 5-го поколения F-22A «Raptor» для скрытной радиоэлектронной разведки на ТВД, а также завоевания господства в воздухе; для осуществления массированных ракетно-авиационных ударов по объектам противника на АвБ Аль-Дафра на регулярной основе присутствует некоторое количество (несколько звеньев) ударных истребителей F-15E «Strike Eagle», которые также способны на ведение воздушного перехвата и дальнего воздушного боя с использованием дальнобойных ракет AIM-120D. Авиабазы Эль-Удейд и Аль-Дафра прикрываются внушительным количеством батарей зенитно-ракетных комплексов «Patriot PAC-2/3», которые по мнению спецов из Минобороны США должны защищать от иранских баллистических ракет среднего радиуса действия. Поддержание всех этих средств, включая инфраструктуру и оборудование для обслуживания авиатехники в должном состоянии, ежегодно требует выделения миллиардных бюджетных ассигнований.

Ещё более «увесистым» стратегическим объектом, играющим важнейшую роль в глобальной ПРО США на восточном и северо-восточном воздушно-космических направлениях, является возведение в Катаре радиолокационного комплекса системы предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 Block 5, предназначенного для обнаружения баллистических ракет и/или их боевых блоков, приближающихся со стороны Китайской Народной Республики, а также БР на восходящем участке траектории, запущенных с Южной Сибири в западном направлении. В последнем случае двухсторонняя РЛС СПРН метрового диапазона AN/FPS-132 Block 5, развёрнутая в Катаре, даст возможность засекать китайские и российские МБР (запущенные в западном направлении) на несколько минут раньше, нежели аналогичная 3-хсторонняя РЛС, расположенная на военной базе «Fylingdales» (Северный Йоркшир, Великобритания). Для уничтожения всех вышеописанных объектов на сумму в десятки миллиардов долларов, плюс нанесения непоправимого ущерба ОВВС Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов иранским ракетным подразделениям хватит всего нескольких часов продуманной работы, и никакие «Пэтриоты» и THAAD’ы не смогут укрыть штатовские плацдармы в Персидском заливе от сотен «Шахабов» и «Саджилов».

Следовательно, всем антииранским задумкам Белого дома суждено ещё долго оставаться лишь на уровне громких заявлений Трампа и гневных подыгрываний Либермана.

Автор: Евгений Даманцев

---

https://russian.rt.com/world/article/439171-ssha-yadernaya-sdelka-evropa-iran

https://bmpd.livejournal.com/2770013.html

https://mir24.tv/news/16265804/iran-ispytal-zenitnyi-raketnyi-kompleks-bavar-373

https://topwar.ru/127859-popadanie-trampa-v-peredneaziatskiy-kapkan-sostoyalos-pod-pricelom-zarozhdayuscheysya-sverhderzhavy.html