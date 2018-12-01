«Как на пустое место»: Взгляд Путина на Трампа стал главной темой разговоров о G20

Взгляд Путина сквозь Трампа попал на фотокамеру и стал одной из главных тем для разговоров о саммите G20. Многие отмечают, что президент России посмотрел на главу США, «как на пустое место».

Президент России Владимир Путин посмотрел на главу США Дональда Трампа, как на пустое место, и не стал с ним здороваться на саммите G20 в Аргентине. Момент попал на фото и стал одной из главных тем обсуждения.

На снимке видно, что Трамп остановился рядом с Путиным повернул к нему голову, явно в ожидании приветствия. Однако президент России никак не отреагировал на появление американского лидера. Взгляд Путина был направлен сквозь Трампа, будто бы тот – пустое место.

«Фото дня: Дональд побоку!» – комментирует фото медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

«Взгляд года: Путин смотрит на Трампа на саммите G20», – соглашаются в соцсетях.

‏«Фото дня! Путин и… пустота», – пишут пользователи Twitter.

Напомним, что на саммите G20 в Аргентине должна была состояться вторая в этом году встреча Путина и Трампа, однако Вашингтон в последний момент ее отменил. В качестве повода был использован инцидент в Черном море, в результате которого 3 украинских военных судна оказались задержаны за нарушение российской границы.

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Источник: voicesevas.ru