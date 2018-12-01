«Как на пустое место»: Взгляд Путина на Трампа стал главной темой разговоров о G20
Взгляд Путина сквозь Трампа попал на фотокамеру и стал одной из главных тем для разговоров о саммите G20. Многие отмечают, что президент России посмотрел на главу США, «как на пустое место».
Президент России Владимир Путин посмотрел на главу США Дональда Трампа, как на пустое место, и не стал с ним здороваться на саммите G20 в Аргентине. Момент попал на фото и стал одной из главных тем обсуждения.
На снимке видно, что Трамп остановился рядом с Путиным повернул к нему голову, явно в ожидании приветствия. Однако президент России никак не отреагировал на появление американского лидера. Взгляд Путина был направлен сквозь Трампа, будто бы тот – пустое место.
«Фото дня: Дональд побоку!» – комментирует фото медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
«Взгляд года: Путин смотрит на Трампа на саммите G20», – соглашаются в соцсетях.
«Фото дня! Путин и… пустота», – пишут пользователи Twitter.
Напомним, что на саммите G20 в Аргентине должна была состояться вторая в этом году встреча Путина и Трампа, однако Вашингтон в последний момент ее отменил. В качестве повода был использован инцидент в Черном море, в результате которого 3 украинских военных судна оказались задержаны за нарушение российской границы.
Источник: voicesevas.ru
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А они ли это были?
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“На снимке видно, что Трамп остановился рядом с Путиным повернул к нему голову, явно в ожидании приветствия” – СМИ как всегда мелют чушь… Существует протокол встреч/заседаний согласно которому происходят эти встречи/заседания. Все обговаривается заранее и приветствия и проходы участников и порядок выступлений и даже прощания… Зачем писать глупости. Я понимаю – время дураков, но уж политические то встречи освещать серьезней надо, что-ли.
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Маразм крепчает… А где, кстати, фрау, – всё брюки примеряет и никак не выберет?
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Трамп как великовозрастная целка : Дам , не дам..
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Всем давать – кровать ломать…
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Да пора уже уяснить! Какое нам дело, поздоровались они или нет!Надо спрашивать с этого клоуна,где наши деньги,которые были получены его дружками от продажи богатств,которые принадлежат нам, согласно конституции.
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Согласно нынешней конституции нам ни чего не принадлежит…;((
“Надо спрашивать с этого клоуна,где наши деньги,которые были получены его дружками” – может с “дружков” и спросить? Кстати, а кто это?
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Про выражение лица надо спросить профессиональных физиономистов. Показанное выражение обозначенному “как на пустое место” как-то не соответствует, кажется.
Что за значки у президентов на первом фото? У Трампа смахивает на наш депутатский.