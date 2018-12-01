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«Как на пустое место»: Взгляд Путина на Трампа стал главной темой разговоров о G20

11:28. 1 декабря 2018 Просмотров - 800 8 коммент. Опубликовал:

Взгляд Путина сквозь Трампа попал на фотокамеру и стал одной из главных тем для разговоров о саммите G20. Многие отмечают, что президент России посмотрел на главу США, «как на пустое место».

Президент России Владимир Путин посмотрел на главу США Дональда Трампа, как на пустое место, и не стал с ним здороваться на саммите G20 в Аргентине. Момент попал на фото и стал одной из главных тем обсуждения.

На снимке видно, что Трамп остановился рядом с Путиным повернул к нему голову, явно в ожидании приветствия. Однако президент России никак не отреагировал на появление американского лидера. Взгляд Путина был направлен сквозь Трампа, будто бы тот – пустое место.

«Фото дня: Дональд побоку!» – комментирует фото медиаэксперт Дмитрий Смирнов. 

«Взгляд года: Путин смотрит на Трампа на саммите G20», – соглашаются в соцсетях.

‏«Фото дня! Путин и… пустота», – пишут пользователи Twitter.

Напомним, что на саммите G20 в Аргентине должна была состояться вторая в этом году встреча Путина и Трампа, однако Вашингтон в последний момент ее отменил. В качестве повода был использован инцидент в Черном море, в результате которого 3 украинских военных судна оказались задержаны за нарушение российской границы.

Источник

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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8 коммент.»

  • 14748 12712
    Вячеслав 1 декабря 2018 в 12:55 Ссылка Пометить
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    А они ли это были?

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  • 6338 1504
    krikunoleg 1 декабря 2018 в 14:02 Ссылка Пометить
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    “На снимке видно, что Трамп остановился рядом с Путиным повернул к нему голову, явно в ожидании приветствия” – СМИ как всегда мелют чушь… Существует протокол встреч/заседаний согласно которому происходят эти встречи/заседания. Все обговаривается заранее и приветствия и проходы участников и порядок выступлений и даже прощания… Зачем писать глупости. Я понимаю – время дураков, но уж политические то встречи освещать серьезней надо, что-ли.

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  • 2221 2007
    жора шапов 1 декабря 2018 в 15:31 Ссылка Пометить
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    Трамп как великовозрастная целка : Дам , не дам..

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  • 585 378
    ipat 1 декабря 2018 в 15:44 Ссылка Пометить
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    Да пора уже уяснить! Какое нам дело, поздоровались они или нет!Надо спрашивать с этого клоуна,где наши деньги,которые были получены его дружками от продажи богатств,которые принадлежат нам, согласно конституции.

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      krikunoleg ipat 1 декабря 2018 в 15:50 Ссылка Пометить
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      Согласно нынешней конституции нам ни чего не принадлежит…;((

      “Надо спрашивать с этого клоуна,где наши деньги,которые были получены его дружками” – может с “дружков” и спросить? Кстати, а кто это?

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  • 3841 3486
    strelez 1 декабря 2018 в 17:06 Ссылка Пометить
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    Про выражение лица надо спросить профессиональных физиономистов. Показанное выражение обозначенному “как на пустое место” как-то не соответствует, кажется.

    Что за значки у президентов на первом фото? У Трампа смахивает на наш депутатский.

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