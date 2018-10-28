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Разбор наброса от П.Воли о российских изобретениях

19:38. 28 октября 2018 Просмотров - 920 10 коммент. Опубликовал:

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На днях в эфире телеканала ТНТ вышел юмористический номер Павла Воли, посвящённый российским изобретениям. Нет сомнений, что этот ролик теперь несколько лет будут использовать в интернет-битвах как доказательство страшной отсталости России. Мы же утверждаем, что он полностью построен на фактических ошибках, неточностях и умолчаниях. Поэтому считаем своей обязанностью дать подробный разбор. А почему мы это делаем – расскажем в конце выпуска.
Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya

Ролик П.Воли: http://tntbest.ru/video/vip/3460/kame…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рус/

Время-вперёд! №315 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/pmszh50nuqw

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ЕвгенийСупер super-ea@mail.ru

В выпусках используются следующие композиции:

Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music

музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Спонсорство на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
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(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

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10 коммент.»

  • 3288 2945
    strelez 28 октября 2018 в 21:19 Ссылка Пометить
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    Полюбопытствовал, но до конца смотреть не смог. К чему эти оправдания перед жидёнком, кругозор которого не поднимается выше лобка?
    Даже не хочу аргументировать своё несогласие с его “рецензиями” на разработки наших специалистов, потому как знаю, чего стоят эти акулы “пера-топора” и их познания.

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      Ратибор strelez 28 октября 2018 в 22:39 Ссылка Пометить
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      Этот деградоид шут глист с ограниченными интеллектом с поразительныи усердием рубит сук на котором сидит,он ещё проверить не может что пора своих собственных детей надо учить любить свою Родину,если в ближайшее время он не прозреет то карма накажет его и его близких….Не дай Бог.

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    • 1157 589
      вельзевул strelez 29 октября 2018 в 10:38 Ссылка Пометить
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      Так точно,туфта,но не забывайте,что лицедеев в ГД 99%.

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  • 22 14
    Хан_Уман 29 октября 2018 в 5:28 Ссылка Пометить
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    С каких пор шоу мена стали воспринимать в серьёзе?
    Они там(на эстраде) почти все такие.

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    • 13362 11534
      Вячеслав Хан_Уман 29 октября 2018 в 7:41 Ссылка Пометить
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      Воспринимать таких всерьёз, – себя не уважать…

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      • 1158 590
        вельзевул Вячеслав 29 октября 2018 в 11:02 Ссылка Пометить
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        Пример,как изголяются “баре” в своих фантазиях,его жена рекламирует пойло западное для наших младенцев,тва ри. А ведь пипл схавает.Каким образом вернуть русским людям гордость за предков своих,своё прошлое,чтобы те,кому не дано не базекали ,не скалились в нашу сторону. “гламурный подонок”-политолог,су ка)))

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  • 1661 421
    Алекс 29 октября 2018 в 11:10 Ссылка Пометить
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    Электромобиль они сделали на базе ИЖ. Но оказывается ещё не сделали, а только начали разрабатывать, теперь надо им денег побольше из бюджета взять на разработку и ничего не сделать как всегда. А дизайн они возможно и оставят для любителей ретро. Лучше бы не снимали этот ролик и не позорились.

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  • 671 631
    Vibekat 29 октября 2018 в 12:23 Ссылка Пометить
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    Действительно, зачем эту мразь на сайте размещаете?

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