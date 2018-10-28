Разбор наброса от П.Воли о российских изобретениях
Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус
На днях в эфире телеканала ТНТ вышел юмористический номер Павла Воли, посвящённый российским изобретениям. Нет сомнений, что этот ролик теперь несколько лет будут использовать в интернет-битвах как доказательство страшной отсталости России. Мы же утверждаем, что он полностью построен на фактических ошибках, неточностях и умолчаниях. Поэтому считаем своей обязанностью дать подробный разбор. А почему мы это делаем – расскажем в конце выпуска.
Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya
Ролик П.Воли: http://tntbest.ru/video/vip/3460/kame…
Наш сайт: http://www.время-вперед.рус/
Время-вперёд! №315 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/pmszh50nuqw
Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp
Автор проекта #ЕвгенийСупер super-ea@mail.ru
В выпусках используются следующие композиции:
Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music
музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)
Поддержи проект и попади в финальные титры!
Спонсорство на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya
(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)
Источник: www.youtube.com
loading...
Полюбопытствовал, но до конца смотреть не смог. К чему эти оправдания перед жидёнком, кругозор которого не поднимается выше лобка?
Даже не хочу аргументировать своё несогласие с его “рецензиями” на разработки наших специалистов, потому как знаю, чего стоят эти акулы “пера-топора” и их познания.
loading...
Этот деградоид шут глист с ограниченными интеллектом с поразительныи усердием рубит сук на котором сидит,он ещё проверить не может что пора своих собственных детей надо учить любить свою Родину,если в ближайшее время он не прозреет то карма накажет его и его близких….Не дай Бог.
loading...
Так точно,туфта,но не забывайте,что лицедеев в ГД 99%.
loading...
С каких пор шоу мена стали воспринимать в серьёзе?
Они там(на эстраде) почти все такие.
loading...
Воспринимать таких всерьёз, – себя не уважать…
loading...
Пример,как изголяются “баре” в своих фантазиях,его жена рекламирует пойло западное для наших младенцев,тва ри. А ведь пипл схавает.Каким образом вернуть русским людям гордость за предков своих,своё прошлое,чтобы те,кому не дано не базекали ,не скалились в нашу сторону. “гламурный подонок”-политолог,су ка)))
loading...
Электромобиль они сделали на базе ИЖ. Но оказывается ещё не сделали, а только начали разрабатывать, теперь надо им денег побольше из бюджета взять на разработку и ничего не сделать как всегда. А дизайн они возможно и оставят для любителей ретро. Лучше бы не снимали этот ролик и не позорились.
loading...
Действительно, зачем эту мразь на сайте размещаете?
loading...
Иначе как бы мы распознали мразоту?
loading...
Он и не скрывал, что он подонок. Сам об этом со сцены говорит.