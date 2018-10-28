Как вакцины проникают в мозг?
Что же придумали фармакологи, чтобы обмануть столь идеальный механизм защиты мозга – гематоэнцефалический барьер? Они взяли на вооружение технологии, используя вид частиц крайне малого размера — наночастицы. Казалось бы, задача по проникновению лекарства в мозг достигнута, и теперь счастливое человечество получит действенные препараты для борьбы с болезнями мозга. Но этого им показалось мало. В вакцинах в качестве эмульгатора часто используется полисорбат-80. Если соединение лекарственного препарата и наночастицей покрыть ещё и полисорбатом-80, то способность этого препарата проникать в мозг через гематоэнцефалический барьер возрастает в 20 раз!
Источник: www.kramola.info
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Фотка лживая. Вакцинированием занимаются чернявые и шнобелястые. Врачей славянской национальности в медицине нет уже давным-давно. Дебилы, правда, всё равно разницы не видят, и дружно топают сами и тащат своих ребятишек на заклание к заботливым эскулапам… добровольно геноцидироваться. И что самое забавное, никому дебилы ничего предъявить не смогут: никто их на верёвке подыхать не тащит, всё сами…