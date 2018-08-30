Выступление президента по «пенсионной реформе»
Выступление В.В Путина, посвященное изложению президентского видения необходимых перемен в пенсионной системе, застало меня в поездке по Пермскому краю.
Мы собрались с коллегами ПВО для того, чтобы обсудить текущую избирательную компанию, насущные проблемы развития партии и движения и послушать выступление нашего президента.
В ближайшее время общественное движение «Патриоты Великого Отечества» сформулирует и скорректирует свою позицию в свете сказанного президентом, а первую реакцию мы записали в виде ролика. Прямо перед встречей с пермяками.
Источник: nstarikov.ru
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Стариков уже работал адвокатом Путина, теперь ему веры нет.