Выступление президента по «пенсионной реформе»

Выступление В.В Путина, посвященное изложению президентского видения необходимых перемен в пенсионной системе, застало меня в поездке по Пермскому краю.

Мы собрались с коллегами ПВО для того, чтобы обсудить текущую избирательную компанию, насущные проблемы развития партии и движения и послушать выступление нашего президента.

В ближайшее время общественное движение «Патриоты Великого Отечества» сформулирует и скорректирует свою позицию в свете сказанного президентом, а первую реакцию мы записали в виде ролика. Прямо перед встречей с пермяками.

Источник: nstarikov.ru