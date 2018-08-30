Твёрдая Ярость.

Всяк сам куёт свой удел, ибо мы рождены свободными!

Мне вчера комментатор с ником Ъ задал вопрос, и было желание ответить сразу. Но я решил, что ответ потеряется среди сотни комментариев, а мне бы этого не хотелось.

Поэтому решил ему ответить в форме публикации, так как это довольно важный вопрос, и судя по комментариям большинство из вас находится в состоянии прострации и непонимания происходящих событий.

Ъ → PIOTR 29 августа 2018 в 19:31 Ссылка Пометить

«А что сделали вы,лично…Заеб.о это все просто…Взбудоражили мнение 3 пенсионерок…Можете спокойно проонанийровать в туалете…Вы же не сказали-”Давайте убьем эту м.азь”,и не предложили “выхода”.Ваши “всплески” кому вхй впиились.Да сидите вы дома спокойно и читайте Блаватскую…Без вас тут разберутся.И не посадят в тюрьму,раньше сделанного…»

Уважаемый Ъ!

Во-первых, всё, что я сделал это моё личное и трубить об этом на весь белый свет я не собираюсь. Важно то, что все мои дела и действия не принесли окружающим бед, неприятностей и прочих невзгод. Ну а о пользе пусть судят мои родные, близкие, друзья и знакомые люди.

Но я точно знаю, что я сделаю!!!

Ъ оглянись и посмотри вокруг. Идет война уже полным ходом. Необходима мобилизация всех ресурсов.

Нам, сейчас крайне необходимо сплотиться, стать единым целым и дать отпор врагу. А не обсуждать свои меркантильные интересы и призывать народ непонятно к чему.

Я очень надеюсь, что до горячей фазы войны не дойдет. Ядерной войны не будет точно. В этом у меня есть абсолютная уверенность. А вот в остальном уверенности нет.

А сделаю я следующее. Если дело дойдет до самого страшного, то я стану впереди тебя.

Я , Juryi Udovychenko и многие , многие другие встанут перед тобой, потому что у нас нет чувства страха, а у тебя чувство страха есть и оно тебе мешает увидеть то, что происходит на самом деле.

Смерть(Смена МЕРног Тела) не пугает нас , когда речь идет о защите Родины.

И даже если мы ничего не успеем сделать и погибнем сразу, это всё равно будет не зря.

Ибо в это самый момент у тебя исчезнет страх и останется только Ярость и желание отомстить за нас и защитить тех, кто у тебя за спиной.

Ярость – это очень важное качество Русского человека. Не зря оно созвучно с именем нашего Солнца.

Ярость лишает Русского человека страха, многократно увеличивает его физические возможности, дает возможность выжить в бою.

И даже если ты погибнешь в бою с врагом, благодаря Ярости всё равно успеешь нанести врагу такой урон, что стоящим за твоей спиной детям будет уже несложно добить врага.

p/s/ -”Давайте убьем эту м.азь”

– в данный момент это сделать невозможно. Это раковая опухоль и сколько ты её не убивай, она всё равно будет появляться.

Необходимо уничтожить источник это опухоли. А источник находится за пределами нашего государства. И руководство это понимает и занимается этим.

А как только источник, плодящий мрази будет уничтожен, то и сама мразь исчезнет. Тем более, что никто из нас не знает точно, кто мразь, а кто нет.

Вполне возможно, что есть люди, которые маскируются под мразь и помогают купировать эту раковую опухоль, что на данном этапе более эфективно.

Piotr.