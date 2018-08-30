несколько предложений



Экспертные оценки

– вообще изъян, убыток, наклад, потеря.Толковый словарь живаго великорускаго языка В.И.ДаляПрезидент Владимир Путин выдвинулпо смягчению пенсионной реформы.С внутриполитической точки зрения президент, по сути, взял на себя ответственность за предстоящие перемены, и за это ему честь ему честь и хвала. Путин поступил так, в отличие от очень многих политиков, и не только в нашей стране, старающихся уклоняться от ответственности пока это вообще технически возможно.Данные которыми оперировал Владимир Путин, на мой взгляд, реальны. Во-первых, значительная часть повышения возраста дожития, как говорят демографы, то есть ожидаемой продолжительности жизни, идёт благодаря снижению детской смертности. А по этой части действительно сделано очень много. Есть и другие обстоятельства – как-то заметное сокращение потребления спиртного, продавленное через многие каналы сопротивления, налаживание техники безопасности. Конечно, всё ещё не на советском уровне организовано, но уже заметно.Все эти факторы действительно способствуют повышению среднего возраста. Так что этой части статистики я доверяю, хотя, конечно, со статистикой у нас беда. Статистика подчинена Министерству экономического развития, а это значит, что даже если сознательных и целенаправленных подтасовок не будет, то из возможных вариантов интерпретации данных будет неизбежно выбираться то, что ближе соответствует интересам ведомства. Но в данном случае статистике исходит от Минздрава, не нуждающегося в подтасовках и перетасовках. Минздрав не раз подчёркивал, что средняя продолжительность жизни в стране – показатель, зависящий в первую очередь не от здравоохранения.А вот что мне весьма не понравилось и в самих обсуждаемых изменениях и, в частности, в выступлении президента – то, что обнародованная причина этих изменений, по сути, преходящая. Скажем, демографический кризис в нашей стране уже не бесконечный. За каждым спадом рождаемости следует подъём. Да, и в экономике в целом, несмотря на все многолетние усилия реформаторов, тоже намечается подъём, причём настолько мощный, что нашим стратегическим конкурентам из Соединённых Государств Америки приходится прибегать к чрезвычайным мерам вроде санкций, чтобы приостановить наше развитие хоть ненадолго. Поэтому можно надеяться на то, что достаточно скоро в будущем времени экономика начнёт меняться так, что такой острой надобности в сокращении числа пенсионеров не будет. И что тогда делать? Будут ли с учётом этих новых обстоятельств снова возрождены былые пенсионные условия, и возраст снова станет 55 – для женщин, 60 – для мужчин. И возможно, какие-то дополнительные льготы появятся. К сожалению, ни в правительственном законопроекте, ни в его общественном обсуждении этот вопрос, насколько я знаю, так никто и не задал.А это, с моей точки зрения, указывает на то, что демографический кризис – не столько причина перемен, сколько повод для них. А причина, к сожалению, в том, что сейчас слишком большая часть средств, зарабатываемых страной, тратится неадекватно. Это не только такие бросающиеся в глаза вещи, как, скажем, покупки футбольных команд за границей. Это просто следствие того, что люди, получившие в своё распоряжение значительную часть созданного всей страной производства, не задумываются о его росте, а только о потреблении. И соответственно в рамках нынешней экономической модели повышение пенсионного возраста оказывается единственным выходом из экономического тупика. Но это, с моей точки зрения, лишь означает, что всю экономическую модель, по которой сейчас живёт страна, жизненно необходимо изменить как можно скорее.Телеобращение я пропустил, но глянул вкратце суть. “Главная из проблем, по словам ВВП, — демографическая, а именно — сокращение трудоспособного населения страны, вызванное «демографическим провалом» конца 90-х годов. «Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943-м и 1944-м военными годами», — отметил президент”.Те, кто немножко следит за моими выступлениями, могут заметить, что я два месяца подряд в ста интервью (в том числе даже Собчак на “Дожде”) повторял одно и то же: власти надо было обратиться к народу и сказать: “Мы вам материнский капитал, бесплатные земельные участки для многодетных, мы вам то, мы вам сё, мы старались, а вы не плодитесь и не размножаетесь. (На что мне Собчак ответила: “Вы как о скоте о людях рассуждаете!” Видимо, не читала Священное Писание). А в стране, где детей очень мало, а пенсионеров 25% – пенсионная реформа объективно неизбежна”.Так могли бы сказать власти.Я на это намекал, намекал, намекал; и вот власть обратилась. Это правильно, чего молчать. Если у страны проблемы с наличием населения – население должно быть в курсе. В “нулевые” и тем более в начале “десятых” у огромного количества россиян была возможность родить не одного, а трёх. Но в основном предпочли путешествия и прочие радости. Теперь всё есть, как есть. Путешествовали молодые, ответят зрелые.Минус только в том, что подобное обращение надо было сделать сначала десять лет назад, потом пять. Потом каждый год. А не в последний момент. Я об этом говорил. А так – их логика, увы, ясна. С народом объяснились.И, да, главное, что надо понять из обращения. Социализма не будет. А то некоторые надеялись. Социализм – это такая штука, которую не дают. Её берут.После действующего императора придут куда более жёсткие либералы и социал-дарвинисты. Имейте в виду. Это цветочки. Хотя подумать время есть. При капитализме хорошо жить, когда денег у государства много. Когда денег мало – приходится выбирать что-то другое.При социализме отбирают деньги у богатых, а при капитализме – у бедных. Это наш строй, капитализм. Мы его выбрали сами. Ну или кто-то за нас. Потому что лично я не выбирал. У меня всегда была другая позиция, ага, маргинальная…Пишут, что нас ждёт возвращение в девяностые. В связи с тем, что будет закономерный рост преступности, самоубийств, алкоголизма. Возобновится активная деятельность черных маклеров. И проч., и проч., и проч.Всё это правильно. Однако никаких 90-х больше нам не светит. Ситуация уже не та. 90-е могут показаться цветочками. Почему?В 90-е государство было слабо. Оно не помогало выживать людям – с одной стороны. Но и не мешало им. Рынок был пуст, что позволило огромному количеству людей выживать на челночестве и на вещах, с ним связанных. Сегодня этого нет.Многие выживали за счет приусадебных участков и дач. Но сегодня государство вовсе не слабо – в эту сферу оно тоже активно начинает вторгаться.И т.д. И т.п.Отдельно хочу сказать о демографии. Почему-то у нас многие писали: ага, не родили много детей? А ведь они бы содержали вас в старости.Какие глупости. Много детей в качестве страховки – это архаика. Село веков XVIII-XIX. Дети – это рабочие руки. Работают лет с трёх, в школу не ходят. В старости могут чуть-чуть и покормить, но там и старость была иной – работали до смерти, жили мало.Сегодня общество иное. Уже сегодня ребенок для огромного количества семей – роскошь. Для многих даже один ребенок – сваливание семьи в бедность. См. опрос последний ВЦИОМ о сборе детей в школу. Но теперь человеку нужно думать не о детях, а о своем невесёлом будущем. Причем думать лет с тридцати. Откладывать, искать инструменты. Бабушек и дедушек больше нет. Демографическая яма, куда мы ухнем, будет глубже ямы девяностых.Никакого роста экономики нет (см. официальный Росстат о промышленном росте), реальные доходы населения постоянно падают, покупательная способность снижается (см. размеры средних чеков).Все в марте ждали другого. Голосовали за Путина, выбрали Кудрина. Получили резкий либеральный поворот а-ля Гайдар. С Кудриным ничего, кроме упадка, стагнации, деградации ждать не приходится. У нас ничего не растёт уже и на высокой нефти.Что ж. Многие из нас подозревали, что такое может произойти? Ведь да? Нельзя всё время сидеть задом на двух стульях. Реализуя политический курс один, а экономический курс – другой. Теперь они начнут приходить в соответствие. Но не в такое, какого ожидали, а в прямо противоположное.А пока в программе “Время покажут” обсуждают выступление президента. И твитов граждан вновь не демонстрируют. Потому что там такие лучи добра, что его невозможно вынести, душа от счастья разорвется.Слишком много любви.

Источник: nashaplaneta.su