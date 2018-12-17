Россияне тратят на еду почти 30% своего бюджета

Россияне тратят на продукты питания почти треть своих расходов, тогда как на культуру и досуг — менее 7%.

По уровню расходов на еду показатель по России близок к Черногории, Латвии и Турции.

Согласно данным исследования РИА Новости, из 40 стран Европы, включая Казахстан и Турцию, РФ оказалась в последней десятке рейтинга расходов на продукты, занимая только 31-е место. В Черногории показатель составляет 29,7%, в Литве — 31,5%.

Больше всего на продукты вынуждены тратить украинцы — у них уровень таких расходов составляет 50,9% от общего объема. Жители Казахстана тратят более 40% (39-е место), Молдавии — 43,4% (38-е место).

Лидерами рейтинга стали Люксембург (8,7%), Великобритания (10%) и Нидерланды (10,6%).

Также исследователи выяснили, что на покупку табака и алкоголя много тратят в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%). А вот меньше всего вредные привычки обходятся жителям у Люксембурга (1,3%), Молдавии (1,5%) и Кипра (1,6%). Россия занимает 24-е место по этому показателю, в среднем россияне тратят только 3% бюджета на такие расходы.

На культуру и досуг больше всего тратят в Швеции — 18,7%, а меньше всего в Молдавии (1,3%).