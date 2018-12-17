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Россияне тратят на еду почти 30% своего бюджета

09:03. 17 декабря 2018 Просмотров - 200 2 коммент. Опубликовал:
Россияне тратят на еду почти 30% своего бюджета | Русская весна

Россияне тратят на продукты питания почти треть своих расходов, тогда как на культуру и досуг — менее 7%.

По уровню расходов на еду показатель по России близок к Черногории, Латвии и Турции.

Согласно данным исследования РИА Новости, из 40 стран Европы, включая Казахстан и Турцию, РФ оказалась в последней десятке рейтинга расходов на продукты, занимая только 31-е место. В Черногории показатель составляет 29,7%, в Литве — 31,5%.

Больше всего на продукты вынуждены тратить украинцы — у них уровень таких расходов составляет 50,9% от общего объема. Жители Казахстана тратят более 40% (39-е место), Молдавии — 43,4% (38-е место).

Лидерами рейтинга стали Люксембург (8,7%), Великобритания (10%) и Нидерланды (10,6%).

Также исследователи выяснили, что на покупку табака и алкоголя много тратят в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%). А вот меньше всего вредные привычки обходятся жителям у Люксембурга (1,3%), Молдавии (1,5%) и Кипра (1,6%). Россия занимает 24-е место по этому показателю, в среднем россияне тратят только 3% бюджета на такие расходы.

На культуру и досуг больше всего тратят в Швеции — 18,7%, а меньше всего в Молдавии (1,3%).

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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2 коммент.»

  • 41 41
    Мефодий 17 декабря 2018 в 11:25 Ссылка Пометить
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    жиды считали,на еду 50% идёт.
    а культура – пусть этих гомосеков с алкоголиками сами смотрят.

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  • 20575 10065
    Ursus 17 декабря 2018 в 12:02 Ссылка Пометить
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    Насчет черногории не соглашусь. Если сравнить качество и состав жратвы, то в нищую черногорию россиян уже сейчас можно в гастрономические туры отправлять. Это факт 100%.

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