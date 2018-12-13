Российские богачи тратят на благотворительность почти 500 миллиардов рублей ежегодно

Общие расходы на благотворительные проекты в России составляют примерно 340–460 млрд руб. в год.

Согласно данным банка UBS и бизнес-школы «Сколково», эта сумма примерно равна расходам бюджета на здравоохранение или же совокупным расходам на культуру и спорт. При этом богатые россияне относительно ВВП тратят на благотворительность всего 0,4-0,5%, что не так уж много.

Также стоит учитывать, что порядка треть от всей суммы — это массовые пожертвования населения. Россияне за счет различных марафонов и т. п. собирают каждый год 140-160 млрд рублей.

Пожертвования отдельных состоятельных лиц составляет всего 40-80 млрд руб., еще 100-120 млрд руб. тратят крупнейшие нефтегазовые компании, остальная сумма в районе 60-100 млрд рублей в год приходится на другие компании из топ-30.

Средний размер в рамках массового пожертвования в 2017 г. составил около 8 тыс. рублей, а наиболее типичное значение — 2 тыс. руб., подсчитали в фонде Charities Aid Foundation (CAF).

Руководители компаний малого и среднего бизнеса тратят в среднем 76 тыс. руб. в год, а медианное значение (наиболее типичное) — всего 8,5 тыс. рублей. Собственники бизнеса готовы выделять на благотворительность до 3 млн рублей в год в среднем, медиана — 230 тыс. рублей.

Согласно опросам «Сколково», 80% совокупного объема пожертвований обеспечили 11,7% опрошенных топ-менеджеров и владельцев средних и малых компаний, а еще 6,9% — владельцы крупного бизнеса.

Почти каждый опрошенный бизнесмен так или иначе принимал участие в благотворительных акциях (90%), тогда как среди россиян этот показатель составляет 67%.

В основном российские богачи предпочитают тратить на помощь детям (73,9%), еще 47,8% поддерживают малоимущих, 28,3% — направляют средства на помощь церкви и только 17,4% — поддерживают таким образом науку и образование. При этом среди сверхбогатых россиян с состоянием более $30 млн уровень поддержки церкви и религиозных проектов достигает 56%, против 25-30% в среднем по стране.

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