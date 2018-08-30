Связан ли сбой в работе Росимущества с пенсионной «реформой»?

Запрещенная на территории РФ террористическая группировка ИГИЛ не взяла на себя ответственность за проведение пенсионной реформы в РФ.

«Не такие уж мы и террористы», – заявил официальный представитель организации.

(анекдот)

Вчерашнее выступление В. Путина и массированный прессинг по всем ТВ-каналам в поддержку пенсионной реформы не вызвал ожидаемого отклика в сердцах россиян. «Несознательные» граждане задают все больше неудобных вопросов: если убыль населения — следствие гайдаровских реформ, то кто за это ответил?; если необходимость пенсионной реформы вызвана неэффективным управлением пенсионными накоплениями россиян, – то кто виноват?

Недавно приключившийся пожар в ЦБ вкупе с длительным отсутствием в публичном пространстве его руководителя Эльвиры Набиулиной, вызвал дополнительную волну слухов. Например, появилась информация, что Э. Набиуллина смылась в США со всей своей семьей, и уже дает показания Конгрессу по фактам коррупции и хищений в РФ. Слухи не такие уж и беспочвенные…

А. Кудрин подливает масла в огонь, рассказывая о масштабной коррупции в России:

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/08/30/779426-kudrin-korruptsiya

В России распространено воровство бюджетных денег, а государству не хватает институтов для пресечения коррупции. Об этом заявилпредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ». «Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», – сказал Кудрин. Он констатировал, что в России не хватает государственных и общественных институтов «для сдерживания воровства». «Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям», – указал Кудрин. По его словам, в России, в частности, до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов. Приоритетом Кудрин назвал проверку госзакупок, поскольку «это самая сложная и самая коррупционная сфера». Если общество считает, что госресурсы разбазариваются и воруются, то это является и недоработкой в том числе Счетной палаты, отметил Кудрин. При этом он добавил, что с антикоррупционным запросом «не все так просто». «Кажется, общество по какой-то причине не хочет, чтобы какие-то вопросы вообще анализировались, – пояснил Кудрин. – В отношении чиновников – что хотите, в отношении остальных – нет».

Не знаю, понимал ли В. Путин и его спич-райтеры, что, сделав виноватым в необходимости проведения пенсионной реформы «реформаторов» из лихих 90-х, т. е. — идеологов и исполнителей идеи приватизации госсобственности и привязки рубля к доллару, он открывает ящик Пандоры? Сказав «А» он будет вынужден сказать и «Б».

Поиск виноватых в пенсионной «реформе» неизбежно приведет в ЦБ и к организаторам приватизации. Если спичрайтеры этого не понимали, то сами «виноватые», не глупые люди и спешно уничтожают доказательства: пожар в ЦБ — лучшее тому подтверждение.

Читатели сообщили мне о масштабных сбоях в работе Росреестра, где хранится информация обо всех сделках с недвижимостью…

Добрый день.

Встретилась информация, что Росреестр сейчас не работает и не проводит никаких сделок с недвижимостью. Как думаете, это взаимосвязано с пожаром в ЦБ и “исчезновением” Медведева и Набиулиной?



https://rosreestr.ru/site/press/news/sboy-v-tsentre-obrabotki-dannykh-uvelichivaet-sroki-registratsii-nedvizhimosti-/

28.08.2018 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) ранее информировала об аварии в арендуемом центре обработки данных (ЦОД) Ростелекома, послужившей причиной сбоя в системе Росреестра, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание государственных услуг ведомства. Несмотря на принимаемые меры полного восстановления работоспособности системы до настоящего времени не произошло. Росреестром и Ростелекомом мобилизованы все технические и организационные ресурсы для устранения аварии. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Пути скорейшего выхода из ситуации обсуждались с представителями Ростелекома, в том числе старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом компании Владимиром Кириенко во время совещания 27 августа под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Росреестра Виктории Абрамченко. В ходе совещания в качестве предполагаемой даты восстановления работоспособности системы представители Ростелекома назвали 31 августа. Обеспечение функционирования информационных систем Росреестра осуществляется с использованием вычислительных и сетевых мощностей ЦОД Ростелеком. Поэтому предоставление государственных услуг Росреестра в штатном режиме будет возобновлено после устранения аварии. В связи с накопившимися в период сбоя обращениями возможно увеличение сроков оказания госуслуг. Для устранения последствий аварии и обработки накопившихся заявлений сотрудники Росреестра работают посменно.

Беглый просмотр биографий руководителей «госструктур» выводит нас на одного во всех смыслах выдающегося «госчиновника», который успел приложить руку и к управлению негосударственными пенсионными фондами и к управлению госимуществом, доставшимся от СССР в период разгула приватизации:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Минц,_Борис_Иосифович

Как логичный результат работы всех этих «эффективных манагеров» с множественным гражданством архивы управляющей компании РФ будут «гореть» и «сбоить», а санкции будут усиливаться. Надеюсь, по каждому факту «пожара» или «сбоя системы» и прокуратура и счетная палата будут проводить проверки деятельности менеджмента начиная с 1991 года.