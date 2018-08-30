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Связан ли сбой в работе Росимущества с пенсионной «реформой»?

13:15. 30 августа 2018 Просмотров - 156 2 коммент. Опубликовал:

Запрещенная на территории РФ террористическая группировка ИГИЛ не взяла на себя ответственность за проведение пенсионной реформы в РФ.

«Не такие уж мы и террористы», – заявил официальный представитель организации.

(анекдот)

Вчерашнее выступление В. Путина и массированный прессинг по всем ТВ-каналам в поддержку пенсионной реформы не вызвал ожидаемого отклика в сердцах россиян. «Несознательные» граждане задают все больше неудобных вопросов: если убыль населения — следствие гайдаровских реформ, то кто за это ответил?; если необходимость пенсионной реформы вызвана неэффективным управлением пенсионными накоплениями россиян, – то кто виноват?

Недавно приключившийся пожар в ЦБ вкупе с длительным отсутствием в публичном пространстве его руководителя Эльвиры Набиулиной, вызвал дополнительную волну слухов. Например, появилась информация, что Э. Набиуллина смылась в США со всей своей семьей, и уже дает показания Конгрессу по фактам коррупции и хищений в РФ. Слухи не такие уж и беспочвенные…

А. Кудрин подливает масла в огонь, рассказывая о масштабной коррупции в России:

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/08/30/779426-kudrin-korruptsiya

В России распространено воровство бюджетных денег, а государству не хватает институтов для пресечения коррупции. Об этом заявилпредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ».

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», – сказал Кудрин. Он констатировал, что в России не хватает государственных и общественных институтов «для сдерживания воровства».

«Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям», – указал Кудрин. По его словам, в России, в частности, до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов. Приоритетом Кудрин назвал проверку госзакупок, поскольку «это самая сложная и самая коррупционная сфера».

Если общество считает, что госресурсы разбазариваются и воруются, то это является и недоработкой в том числе Счетной палаты, отметил Кудрин. При этом он добавил, что с антикоррупционным запросом «не все так просто». «Кажется, общество по какой-то причине не хочет, чтобы какие-то вопросы вообще анализировались, – пояснил Кудрин. – В отношении чиновников – что хотите, в отношении остальных – нет».

Не знаю, понимал ли В. Путин и его спич-райтеры, что, сделав виноватым в необходимости проведения пенсионной реформы «реформаторов» из лихих 90-х, т. е. — идеологов и исполнителей идеи приватизации госсобственности и привязки рубля к доллару, он открывает ящик Пандоры? Сказав «А» он будет вынужден сказать и «Б».

Поиск виноватых в пенсионной «реформе» неизбежно приведет в ЦБ и к организаторам приватизации. Если спичрайтеры этого не понимали, то сами «виноватые», не глупые люди и спешно уничтожают доказательства: пожар в ЦБ — лучшее тому подтверждение.

Читатели сообщили мне о масштабных сбоях в работе Росреестра, где хранится информация обо всех сделках с недвижимостью…

Добрый день.
Встретилась информация, что Росреестр сейчас не работает и не проводит никаких сделок с недвижимостью. Как думаете, это взаимосвязано с пожаром в ЦБ и “исчезновением” Медведева и Набиулиной?

https://rosreestr.ru/site/press/news/sboy-v-tsentre-obrabotki-dannykh-uvelichivaet-sroki-registratsii-nedvizhimosti-/

28.08.2018

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) ранее информировала об аварии в арендуемом центре обработки данных (ЦОД) Ростелекома, послужившей причиной сбоя в системе Росреестра, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание государственных услуг ведомства.

Несмотря на принимаемые меры полного восстановления работоспособности системы до настоящего времени не произошло. Росреестром и Ростелекомом мобилизованы все технические и организационные ресурсы для устранения аварии. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Пути скорейшего выхода из ситуации обсуждались с представителями Ростелекома, в том числе старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом компании Владимиром Кириенко во время совещания 27 августа под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Росреестра Виктории Абрамченко. В ходе совещания в качестве предполагаемой даты восстановления работоспособности системы представители Ростелекома назвали 31 августа.

Обеспечение функционирования информационных систем Росреестра осуществляется с использованием вычислительных и сетевых мощностей ЦОД Ростелеком. Поэтому предоставление государственных услуг Росреестра в штатном режиме будет возобновлено после устранения аварии.

В связи с накопившимися в период сбоя обращениями возможно увеличение сроков оказания госуслуг. Для устранения последствий аварии и обработки накопившихся заявлений сотрудники Росреестра работают посменно.

Беглый просмотр биографий руководителей «госструктур» выводит нас на одного во всех смыслах выдающегося «госчиновника», который успел приложить руку и к управлению негосударственными пенсионными фондами и к управлению госимуществом, доставшимся от СССР в период разгула приватизации:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Минц,_Борис_Иосифович

Бори́с Ио́сифович Минц(род. 24 июля1958, Рыбница, Молдавская ССР, СССР) — российскийпредприниматель, общественный деятель и меценат, основатель Музея русского импрессионизма. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса

С 1990 по 1994 год — вице-мэр города Иваново, возглавлял комитет по управлению городским имуществом (КУГИ).

С 1994 по 1996 год — начальник Главного управления Мингосимущества Российской Федерации.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральное_агентство_по_управлению_государственным_имуществом

Государственный комитет РСФСР по управлению имуществом(ГКИ РСФСР, Госкомимущество) был образован в июле 1990 года. Он осуществлял полномочия собственника в отношении предприятий, принадлежавших РСФСР1991 гА. Б. Чубайс. С 21 января 1991 года, после утверждения постановления Совета Министров РСФСР«Вопросы государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом», определявшего задачи и функции ГКИ РСФСР, комитет начал организовывать работу по разграничению федеральной собственности, собственности республик, входящих в состав РСФСР, автономных областей, автономных округов, краёв, а также муниципальной собственности.

26 декабря1991 годавышел указ Президента Российской Федерации«Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий», утверждавший первую программу приватизации. Госкомимущество стало главным органом, осуществлявшим эту программу, а также последующие программы приватизации.

В 1997 годуГосударственный комитет Российской федерации по управлению имуществом был преобразован в Министерство государственного имущества Российской Федерации (Мингосимущество России).

В мае 2000 годаМингосимущество России было преобразовано в Министерство имущественных отношений Российской Федерации (Минимущество России).

В мае 2004 годаМинимущество России было преобразовано в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество).

В мае 2008 года было принято решение о ликвидации Российского фонда федерального имуществаи возложении его полномочий на Росимущество. Именно тогда полное наименование ведомства стало нынешним.

С 1996 по 2000 год — начальник Управления Президента РФ по вопросам местного самоуправления, секретарь Совета по местному самоуправлению в Российской Федерации, председателем которого являлся Президент РФ — Б. Н. Ельцин.

С 2001 по 2003 года — генеральный директор ООО «Медиа-Холдинг РЕН ТВ».

С 2004 по 2013 год — председатель совета директоров, с 2012 по 2013 год — президент финансовой корпорации «Открытие».

В 2004 году основал инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую активами в сфере недвижимости и финансов.

В 2010 году для управления активами в недвижимости создал инвестиционную компанию O1 Properties. По итогам 2017 года компания заняла 6 место в рейтинге владельцев коммерческой недвижимости России.[7]

В 2013 году вышел из состава акционеров ФК «Открытие», продав свою долю партнёрам.

В 2014—2015 годах приобрёл доли в австрийских компаниях CA Immo, владеющей и управляющей портфелем коммерческой недвижимости в Австрии, Германии и Восточной Европе (Австрия) и Immofinanz.

В 2013 году компания O1 Group начала приобретение активов пенсионного бизнеса и за период до середины 2017 года закрыла сделки по покупке НПФ «Телеком-Союз», НПФ «СтальФонд», НПФ «Благосостояние ОПС», НПФ «Уралсиб», НПФ «Образование», НПФ «Наше будущее», НПФ «Социальное развитие».[8][9]

В результате в 2016 году создана «Финансовая Группа „Будущее“» — одна из крупнейших финансовых групп, управляющая пенсионными активами в России. Группа управляет НПФ, осуществляющими деятельность в системе ОПС и НПО, в том числе: НПФ «БУДУЩЕЕ», НПФ «Телеком-союз», НПФ «Образование».

В октябре 2016 года «Финансовая Группа БУДУЩЕЕ» осуществила публичное предложение (IPO) обыкновенных акций ФГ «БУДУЩЕЕ» на Московской Бирже[10].

В конце января 2018 года Минц был внесён в список «О противодействии противникам США посредством санкций» (англ. CounteringAmericasAdversariesThroughSanctionsActof 2017)[11][12][13][14]. В так называемый «Кремлевский доклад» попало 96 бизнесменов, список из которых полностью совпадает с рейтингом российских долларовых миллиардеров,по версии журнала Forbes на март 2017 года, куда входил Борис Минц[15].

Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей[16].

Член Бюро президиума Российского еврейского конгресса. Вице-президент Международного еврейского конгресса.[17]

Основатель и Председатель правления Международного фондаи премии имени Егора Гайдара[18].

Член Правления Регионального благотворительного фонда «Реабилитация ребенка. Центр Г. Н. Романова»[19].

Являясь председателем Совета Попечителей КЕР (Конференция Европейских раввинов), крупнейшей еврейской религиозной структуры Европы, поддерживает еврейские общины[20][21].

Почётный профессор Тель-Авивского университета. Член Совета Управляющих Тель-Авивского университета. Член Capital Campaign Cabinet Тель-Авивского университета.

Как логичный результат работы всех этих «эффективных манагеров» с множественным гражданством архивы управляющей компании РФ будут «гореть» и «сбоить», а санкции будут усиливаться. Надеюсь, по каждому факту «пожара» или «сбоя системы» и прокуратура и счетная палата будут проводить проверки деятельности менеджмента начиная с 1991 года.

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

  • 4539 3888
    Леонид Петрович Плотников 30 августа 2018 в 13:28 Ссылка Пометить
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    Сомневаюсь, что в деле пресечения коррупции можно надеяться на Счетную Палату. Эти ребята, наверняка, оставили там свою агентуру.

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  • 1452 1178
    Мефодий 30 августа 2018 в 13:40 Ссылка Пометить
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    минц – дальше можно не объяснять кто это такой.
    Член Бюро президиума Российского еврейского конгресса. Вице-президент Международного еврейского конгресса.[17]
    и это глава росимущества.
    с таким главой россияне без штанов останутся.

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