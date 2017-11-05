«Комплекс «СветЛ»: работа с наследством от Эбров

Здравствуйте, Уважаемые Читатели!

В очередной статье-рассуждении из моей серии « Познание Истины о Сотворенном Мире », я хочу рассмотреть одну из важнейших систем организма – эндокринную систему , отвечающую за регулирование и обмен веществ в нашем теле.

Эту статью я адресую прежде всего тем, кто НЕ ВПЕРВЫЕ сталкивается с этой информацией, поэтому позволяю себе опустить лишние пояснения о сути событий, происходящих на нашей планете. Для тех, кто впервые столкнулся с подобной информацией, предлагаю сначала самостоятельно ознакомиться с основными базовыми материалами и Трудами:

http://www.salvatorem.ru.

http://rnto.club.

https://shkrudnev.com.

http://www.levashov.world .

Согласно официальной медицине: Эндокри́нная систе́ма — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов , выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки.

Не́йроэндокри́нная (эндокринная) система координирует и регулирует деятельность практически всех органов и систем организма , обеспечивает его адаптацию к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, сохраняя постоянство внутренней среды , необходимое для поддержания нормальной жизнедеятельности данного индивидуума. Имеются чёткие указания на то, что осуществление перечисленных функций нейроэндокринной системы возможно только в тесном взаимодействии с иммунной системой [1] .

Функции эндокринной системы:

Принимает участие в гуморальной (химической) регуляции функций организма и координирует деятельность всех органов и систем.

Обеспечивает сохранение гомеостаза организма при меняющихся условиях внешней среды.

Совместно с нервной и иммунной системами регулирует: рост; развитие организма; его половую дифференцировку и репродуктивную функцию; принимает участие в процессах образования, использования и сохранения энергии.

В совокупности с нервной системой гормоны принимают участие в обеспечении: эмоциональных реакций; психической деятельности человека.



https://ru.wikipedia.org/wiki/Эндокринная_система .

Однако даже из определения эндокринной системы, возникает ряд вполне справедливых и взаимоувязанных вопросов, например:

Почему же такая важнейшая система распределения и развития гормонов, всё чаще даёт серьёзные сбои?! Если органы эндокринной системы подчинены Головному Мозгу и зависят от Его команд, то что даёт сбой и приводит к необратимым и неизлечимым, в принципе, заболеваниям и патологиям эндокринной системы?! Сбоит в таких случаях Мозг Человека, или же происходит по определённым причинам сбой связи Мозга и клеток органов?! Если – так, то почему и … На основании чего, можно предположить, что эндокринная система и особенно – поджелудочная железа, являются вменёнными органами в процессе программы « Развития энергобиогенезиса плоти » и к чему приведёт нас этот вменённый Эбрами орган в условиях неконтролируемого Мозга Человека в связи с отсутствием Интервентской Системы Управления и Программ Воздействия?! Что делать тем, у кого есть Комплекс « СветЛ » и что будет дальше?!

Предлагаю разбираться … начнём.

Составляя данную статью, я долго думал вот о чём: « Если поджелудочная железа является вменённым органом в процессе Программы «Развития энергобиогенезиса плоти», то на каком этапе формирования эброчеловека вообще была она вменена в наш организм?! Была ли она вменена сразу же в Человека, или же появилась спустя много лет в процессе экспериментов Эбров?! ».

Совсем недавно, да буквально пару недель назад, я перечитал главы Книги Светланы Васильевны Левашовой, посвящённые Изидоре. Однозначно стоит отметить, что я совершенно по-новому осмыслил предоставленную информацию. Но, в контексте статьи, я хочу отметить один важный диалог Венецианской Ведьмы Изидоры и Папы Римского Джованни Пьетро Караффы, не углубляясь в очень страшные подробности того, что предшествовало этому диалогу. Читайте внимательно:

– Опомнитесь, Ваше святейшество, что Вы творите!.. – в ужасе воскликнула я. – Вы ведь знаете , что мой муж никогда ничего против церкви не сделал! Как же такое возможно?! Как Вы можете заставлять невиновных платить за ошибки, которых они не совершали?!

Я прекрасно понимала, что это был всего лишь пустой разговор, и что он ничего не даст, и Караффа тоже это прекрасно знал...

– Ну что Вы, мадонна, ваш муж очень для нас интересен! – язвительно улыбнулся «великий инквизитор». – Вы ведь не сможете отрицать, что Ваш дорогой Джироламо занимался весьма опасной практикой, которая зовётся анатомией ? .. И не входит ли в эту греховную практику такое действо, как копание в мёртвых человеческих телах ?...

– Но это ведь наука , Ваше святейшество!!! Это новая ветвь медицины! Она помогает будущим врачам лучше понять человеческое тело, чтобы было легче лечить больных . Разве же церковь уже запрещает и врачей ?!..

– Врачам, которые от Бога, не нужно подобное «сатанинское действо»! – гневно вскричал Караффа. – Человек умрёт, если так решил Господь , так что, лучше бы Ваши «горе-врачи» заботились о его грешной душе!

Можно спросить, что же важного в этом диалоге и к чему он здесь приведён ? А здесь, важно обратить внимание на патологоанатомию . Почему именно в то время, именно в Средневековой Европе ( Эбропе ), начала развиваться эта наука?! Прежде чем пояснить, я хочу привести для Вашего внимания ещё один очень важный отрывок из биографии Изидоры:

– Уже в десять лет я умела многое... Я могла летать, ходить по воздуху, лечить страдавших от самых тяжёлых болезней людей , видеть приходящее . Моя мать учила меня всему, что знала сама ...

– Моя мама была потомственной Ведуньей . Она родилась во Флоренции – гордом, свободном городе... в котором его знаменитой «свободы» было лишь столько, насколько могли защитить её, хоть и сказочно богатые, но (к сожалению!) не всесильные, ненавидимые церковью, Медичи. И моей бедной маме, как и её предшественницам, приходилось скрывать свой Дар, так как она была родом из очень богатой и очень влиятельной семьи, в которой «блистать» такими знаниями было более чем нежелательно. Поэтому ей, так же как, и её матери, бабушке и прабабушке, приходилось скрывать свои удивительные «таланты» от посторонних глаз и ушей (а чаще всего, даже и от друзей!), иначе, узнай об этом отцы её будущих женихов, она бы навсегда осталась незамужней, что в её семье считалось бы величайшим позором. Мама была очень сильной, по-настоящему одарённой целительницей . И ещё совсем молодой уже тайно лечила от недугов почти весь город, в том числе и великих Медичи, которые предпочитали её своим знаменитым греческим врачам . Однако, очень скоро «слава» о маминых «бурных успехах» дошла до ушей её отца, моего дедушки, который, конечно же, не слишком положительно относился к такого рода «подпольной» деятельности. И мою бедную маму постарались как можно скорее выдать замуж, чтобы таким образом смыть «назревающий позор» всей её перепуганной семьи...

И вот нужно задать себе главный вопрос: что общего и важного в двух приведённых мною отрывках?! А важно то, что и Мама Изидоры, и Сама Изидора Были Видящими и лечили Людей, восстанавливая баланс потоков первичных материй , но, нигде не указано о том, что они обладали глубокими познаниями в медицине! И это очень серьёзный козырь в руках Думающих Тёмных , который привёл к постепенному и планомерному уничтожению Видящих.

Да, безусловно, молва разнесла слухи о возможностях исцеления Изидорой самых тяжелых недугов! Однако, это ведь не наука! Но и науку церковь искореняла, или же … пыталась искоренить любыми силами, для того, чтобы эта наука была угодна Церковному Богу, а именно – служила целям Эбровской Системы Управления Мидгардом! И именно на тех порах великая заинтересованность Знаниями со стороны Людей позволила сначала тайно, а спустя века – явно и открыто развивать медицину, а именно – патологоанатомию. И Думающие Тёмные одержали значительную победу, приструнив Церковь и дав толчок развитию науки. Потому что, с помощью паталогоанатомии, им удалось доказать Людям и внушить мысль что тело Человека – совершенно и нет ничего лишнего! Или же – если не совершенно, то лишнего в нём нет ничего.

И уже в контексте статьи, про желёзы-то и не подумает никто в ракурсе того, что всё это – внедрённые Эбрами элементы в ходе развития программы энергобиогенезиса плоти, проще говоря – выведению нужных для их планов рубашек и генотипов Мозга. И обратите внимание, на годы Жизни Джованни Караффы ( 28 Июня 1476 - 18 августа 1559 ). А теперь обратимся к в информации из НИИ ЦУС : http://www.salvatorem.ru/?page_id=2351 .

Обратите внимание на временные интервалы и на странные совпадения с датами жизни Джованни Караффы (28 Июня 1476 – 18 Августа 1559):

0 год – 1433 год (если вкратце) – в этот период мощь и власть держит в руках Сила Религиозных Концепций (Сила Религии).

1433 г. – 1831 г. (если вкратце) – обретает Силу новая Программа Сила Денег, постепенно сводя на нет Силу Религий.

Безусловно, можно найти много спорных моментов в моём видении ситуации и я соглашусь с тем, что разбор подобного есть тема другой статьи, которую я, возможно, составлю после. Однако предлагаю вернуться к железам организма и к Программам « СветЛ ». При составлении этой статьи, я обратил внимание на ряд очень интересных и важных нюансов, связанных как с эзотерикой, так и с восточными единоборствами, да впрочем, как и со всеми учениями буддизма и построенной на их основе системе данных. И это очень важно и позволило мне понять суть и информацию для этой статьи с совершенно другой точки восприятия. И речь пойдёт про – чакры Человека и некоторые «интересные совпадения».

Предлагаю рассмотреть следующее …

При составлении данной статьи, я обратил внимание на соответствие чакр Человека железам эндокринной системы. И если внимательно посмотреть, то сходства более, чем очевидны.

А вот интересный сайт, где довольно подробно описаны соответствия чакр железам внутренней секреции организма: http://www.b17.ru/blog/9376/ .

И я задал себе вопрос: « А почему именно чакры являются по мнению миллиардов жителей нашей планеты (особенно последователей буддизма и прочих учений) энергетическими центрами нашего организма?! И почему именно чакры часто связывают соответствием с железами и органами эндокринной системы?! Где же тогда взаимосвязь?! Люди пытаются влиять потоками материй на свои чакры (причём не понимая, что за потоки и как они на них влияют), чтобы восстановить свои внутренние органы, что приносит лишь временный эффект, а лучше сказать – иллюзию оздоровления. И что же выходит из этого постулата о связи желез организма и чакр Человека?! Ничего не выходит, если только не учесть, что …

Что железы и органы эндокринной системы , вменённые Эбрами в ходе Программы развития энергобиогенезиса плоти, и есть те чакры , или же мощнейшие энергетические центры , о которых так все повествуют в буддизме и прочих бредовых учениях, особенно в медитационных порывах. И для Человека, эти органы и такие центры-энергетические – несвойственны, потому что они были вменены Эбрами для целей подгонки тела в условиях функционирования Кубического Мозга воссозданного ими же Эброчеловека по Образу и Подобию ПротоЧеловека, или же Человека, населявшего Мидгард до их паучьей интервенции».

Давайте ещё раз уточним определения эндокринной системы и эндокринной железы :

Эндокринная система - совокупность желез, других органов и тканей, осуществляющих регуляцию и координацию важнейших форм жизнедеятельности посредством выделяемых железами веществ, переносимых кровью.

Эндокринная железа - железа, не имеющая выводных протоков и выделяющая вырабатываемые ею вещества (инкреты) непосредственно в кровь или лимфу. К эндокринным железам относятся: Гипофиз, эпифиз, щитовидная, околощитовидная железы, вилочковая или зобная железа (тимус), надпочечники, внутрисекреторные отделы поджелудочной и половых желез.

Гормон - биологическое активное вещество, вырабатываемое в организме специализированными клетками, тканями или органами и оказывающее целенаправленное воздействие на деятельность других органов и тканей. Гормоны участвуют во всех процессах роста, развития, размножения и обмена веществ .

Я постараюсь дать своё определение эндокринной системы :

Эндокринная система – группа желёз, создающих и задающих замкнутый цикл сложных и строго направленных биохимических реакций в теле Человека, посредством секретирования и выделения ими же (желёзами) особых веществ-катализаторов химических реакций – гормонов, характер распределения которых задаётся Мозгом Человека посредством обратной связи клеток органов с Мозгом .

Вроде бы всё связано и взаимосвязано, но вот возникает вопрос: « А что будет, если будет устранён из организма по необъяснимой причине, например, любой орган из эндокринной системы?! Например – щитовидная железа с околощитовидными железами, или же – поджелудочная железа?! ».

Ответ прост – Человек просто умрёт, тут даже не идёт речь про невозможность генерирования энергии и протекании сложных биохимических реакций. Умрёт и всё. И вот здесь « зарыт корень зла », выливающийся из моего вопроса самому же себе: « Но ведь Человек есть, в принципе, автономная и очень могущественная структура, обладающая феноменальным потенциалом Разума и потенциалом выживания! Почему же тогда мы так зависим от этих желёз и их сложных биохимических продуцентов – гормонов?! Как же такие незначительные количества веществ (гормонов), да даже один из них при неправильном синтезе в организме,- могут привести к серьёзнейшим сбоям и болезням Человека?!».

И мой вопрос про самому же себе про Могущество Разума и мощь физически плотного тела справедлив, однако справедлив с одной маленькой поправкой: « а о какой именно конструкции Мозга я веду речь? !».

Это утверждение справедливо для Мозга Додекаэдральной Конструкции , но никак не для кубического , свойственного Цивилизации Эбров – высокоразвитых пауков .

В ходе своих экспериментов по созданию ЭброЧеловека по образу и подобию ПротоЧеловека (Людей, населявших Мидгард до интервенции) Эбры столкнулись с несоответствием вменяемых Кубических Конструкций Мозга возможностям сопряжения физически плотного тела с этой конструкцией , в результате чего получались жуткие мутанты и иные гибридные формы жизни, о чём подробнее можно прочитать здесь: http://www.salvatorem.ru/?page_id=2351 .

Целый ряд существенных экспериментов был неудачен и тогда у Эбров возникла мысль, по своему просто гениальная: « Если новый ЭброЧеловек создаётся по образу и подобию Истинного Человека Мидграда (ПротоЧеловека), то почему для действенности эксперимента не внести « плоть и кровь своего подобия (рода) », для возможности стыковки Родного для Эбров Кубического Мозга с пока ещё не родной (не подогнанной под Мозг) рубашки (физического тела)?!».

И этими дополнительными органами стали ныне известные нам из медицины железы организма . Дело в том, что в строении пауков прослеживается существенная особенность: кислотность и кислая среда их тела , с мощным ферментативным потоком элементов , синтезирующих необходимые вещества ( гормоны ) для деятельности двух полушарий. Подробнее некоторые нюансы я рассматривал в одной из своих статей: КОМПЛЕКС «СВЕТЛ»: работа с наследством от Эбров. И что интересно – эти паучьи гормоны, если так можно назвать, доставляются и распространяются к их Мозгу из двух полушарий, с помощью разветвлённой сети каналов и обратно в секреторный отдел, соответственно, от Мозга.

Именно органы эндокринной системы являются неестественными и вменёнными органами при проведении и развитии Программы Энергобиогенезиса плоти Человека (ЭброЧеловека). Но и это ещё не всё.

Мозг Человека является высшим центром нервной системы и Главным Командным Пунктом Управления системами и органами Человека, в том числе и эндокринной системы, включая выработку гормонов, если бы не одно « НО » …

Главные органы эндокринной системы имеют свою двухступенчатую систему Управления и Контроля деятельности. О чём идёт речь?!

Первая Система – обеспечивает структуру построения связи: « Клетки органа (например, поджелудочной железы) – Мозг Человека – Система Управления ». Вроде бы логично и Правильно. Правильно, если бы только не наличие внутренней системы, второй ступени контроля, так сказать.

Вторая Система (ступень) контроля - закрытая структура построения контроля и придания деятельности целой сети биохимических реакций и синтеза гормонов. Основной вменённый орган – поджелудочная железа, главный « монстр » этой системы. Нельзя не отметить, что в поджелудочной железе (и в гипоталамусе) производится и выделяется непосредственно в кровь гормон « соматостатин », подавляющий деятельность других желёз. И что характерно – гормон поджелудочной подавляет даже вырабатываемый этот же гормон в гипоталамусе: https://ru.wikipedia.org/wiki/Соматостатин .

Система построения закрытой связи следующая: « Поджелудочная железа (компьютер-сканер эндокринных желез) – связь с Мозгом Человека (считывание ряда необходимых параметров жизнедеятельности) – подтверждение Программы Мозга как в первом случае, а именно:

Клетки органа (например, поджелудочной железы) – Мозг Человека – Система Управления.

Основная опасность поджелудочной железы в том, что она хоть и находится под контролем Мозга, но имеет и свои структуры контроля и управления, опять же – снабжаемые (питаемые) Мозгом Человека. Вот и наследство от Эбров. Возникает вопрос: « А что дальше-то?! Что будет с нами с учётом подобного багажа и как от него избавиться, чтобы не умереть при этом?! И можно ли вообще что-то сделать?! ».

Считаю необходимым добавить, что проблема эндокринной системы мне знакома, к счастью, не лично со мной, но … моя бабушка, умерла от рака поджелудочной железы , когда я переходил в 11 класс, в 2005 году … это очень страшный недуг и я очень хорошо видел, как Человек сгорел буквально за два месяца, на последних неделях фактически пребывая в коме … словно спала.

Для общей картины безысходности стоит добавить, что к моменту её ухода не было уже живого места ни на руках, ни на ногах, чтобы сделать очередной укол с трудом выписанных наркотических « лекарств », притупляющих временно дикую огненную боль, как бабушка мне говорила … Для полного понимания ситуации безысходности, я приведу полностью слова профессора хирурга-онколога из областной больницы Курска, который был честен с моей Мамой, когда после детального изучения внимательно посмотрел на Маму и сказал, вздохнув: « Я хочу, чтобы Вы меня внимательно послушали …. У Вашей Мамы (моей бабушки) – не операбельная форма рака поджелудочной железы … я хочу сказать Вам, Ирина Александровна, что лечить такой недуг на такой стадии ещё никто не научился и ни за какие деньги … Вы можете меня не послушать и начать собирать деньги, увозя её в Германию, лучшие клиники хоть Израиля, но я говорю Вам честно – не нужно этого делать, ей ничего уже не поможет … единственное, что остаётся, ухаживать за ней и когда придёт время и это, к сожалению так,- получить разрешение в поликлинике на выписку наркотических препаратов, снижающих временно боль. Мне очень жаль … ». Вот и пример из реальной жизни и такие перспективы.

Чтобы закончить эту страшную тему онкологии, всё же стоит добавить, что Курская область занимает первое место в России по детской онкологии. Более того, что у нас в районе Магистрального проезда есть огромный областной онкоцентр, который уже расширяли, потому что там некуда уже деть пациентов. Так уже обсуждают на полном серьёзе строительство нового онкоцентра, второго и заканчивается строительство хосписа в центре города, для уже умирающих Людей, которым там окажут последнюю помощь, хотя бы в уходе и обезболивании … вот и ситуация и это не страшилка от меня.

Во многих случаях (если не во всех), при выявлении отклонений и проблем с эндокринными железами, Человека сажают на гормоны, которые, в свою очередь,- сажают Человека на самих же себя, уничтожая органы и оказывая больший вред, чем до их применения. Потому что такие гормоны являются продуктом химического лабораторного синтеза и на уровне атомарной структуры не имеют ничего общего с гормонами, вырабатываемыми непосредственно в организме Человека. Фактически, эти химические гормоны вносят ещё больший разлад и в без того сложный биохимический цикл организма, превращая Человека в вечного желанного раба медицины и фармацевтики.

При перестройке Мозга под воздействием Комплекса « СветЛ » происходит постепенная и планомерная замена клеток организма, однако не нужно забывать в контексте эндокринных желез, что это – инородные органы , фактически от « плоти и крови » абсолютно чуждой формы жизни, которые нет смысла и невозможно перестраивать. Эти железы и органы можно лишь просто ликвидировать, постепенно обезпечивая « демонтаж » конструкций клеток этих органов на других качественных уровнях, под полным сопровождением Комплекса « СветЛ » во взаимосвязи и с указанием действий Мозгу владельца Комплекса. Представляете, какой объём работы и кардинальную перестройку выполняет Комплекс « СветЛ »?! Если идёт изъятие постепенное желёз, то и нужно перестраивать, фактически, все системы организма, обезпечивая новые реакции на уровне химических процессов и создавая, фактически (сперва при взаимодействии и изменении Мозга) новую систему жизнеобезпечения организма.

На мой личный взгляд , я считаю полной и опасной чушью утверждения о том, что в случае повышения октав Мозга эти органы « распадутся » сами по себе. Даже под сопровождением Комплекса « СветЛ » это очень долгий процесс, порой очень болезненный и растянутый не на один год. Все преобразования в организме происходят планомерно в соответствии с Видением Генератора при взаимодействии с Программами « СветЛ » и контролируя состояние Мозга владельца и органов его организма.

А если надеяться на повышение октав Мозга от Системы Управления, только лишь из-за того, что мы вроде бы «прозрели», да ещё и Комплекс есть у нас,- это приведёт лишь в больничную палату, позже в морг и на кладбище.

Я считаю, что: « Основой предельно убогой личности во взаимодействии с Программами «СветЛ» является ложный миф о своём уже наступившем счастливом будущем, с возможностью интеграции без повышения октав Мозга (частоты деятельности) при полном ограничении себя от изучения материалов и Трудов, которые нам оставили. И всё очень конкретно и нельзя здесь притвориться думающим, когда конструкций-то Мозга и … нет!».

Мне не нужно наследство, хотя бы от того, что оно достаётся при потере своих родственников, потому что я считаю своим ДОЛГОМ СУЩНОСТИ сделать всё возможное и сверх возможное, чтобы они жили и здравствовали во взаимодействии и под сопровождением Программ « СветЛ ». И на моё счастье – таки происходит.

И уже тем более мне не нужно наследство от Эбров и с этим нужно РАБОТАТЬ, Мозгу Человека и Комплексу « СветЛ », Которому и так очень не легко на этой службе. Это статья – для ВАС, Уважаемые Читатели!

И ещё: если пишут « Вы » - то обращаются просто уважительно, а когда пишут « ВЫ ( ВАМ )» - обращаются к Сущности .

Здравия ВАМ желаю!