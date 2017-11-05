Главная » Война миров, Здоровье, Новости, Новые технологии, События

«Комплекс «СветЛ»: работа с наследством от Эбров

19:06. 5 ноября 2017 Просмотров - 234 Нет комментариев Опубликовал:

1

Здравствуйте, Уважаемые Читатели!

В очередной статье-рассуждении из моей серии «Познание Истины о Сотворенном Мире», я хочу рассмотреть одну из важнейших систем организма – эндокринную систему, отвечающую за регулирование и обмен веществ в нашем теле.

Эту статью я адресую прежде всего тем, кто НЕ ВПЕРВЫЕ сталкивается с этой информацией, поэтому позволяю себе опустить лишние пояснения о сути событий, происходящих на нашей планете. Для тех, кто впервые столкнулся с подобной информацией, предлагаю сначала самостоятельно ознакомиться с основными базовыми материалами и Трудами:

http://www.salvatorem.ru.

http://rnto.club.

https://shkrudnev.com.

http://www.levashov.world.

Согласно официальной медицине: Эндокри́нная систе́ма — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки.

Не́йроэндокри́нная (эндокринная) система координирует и регулирует деятельность практически всех органов и систем организма, обеспечивает его адаптацию к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, сохраняя постоянство внутренней среды, необходимое для поддержания нормальной жизнедеятельности данного индивидуума. Имеются чёткие указания на то, что осуществление перечисленных функций нейроэндокринной системы возможно только в тесном взаимодействии с иммунной системой[1].

Функции эндокринной системы:

  • Принимает участие в гуморальной (химической) регуляции функций организма и координирует деятельность всех органов и систем.

  • Обеспечивает сохранение гомеостаза организма при меняющихся условиях внешней среды.

  • Совместно с нервной и иммунной системами регулирует:

    • рост;

    • развитие организма;

    • его половую дифференцировку и репродуктивную функцию;

    • принимает участие в процессах образования, использования и сохранения энергии.

  • В совокупности с нервной системой гормоны принимают участие в обеспечении:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эндокринная_система.

Однако даже из определения эндокринной системы, возникает ряд вполне справедливых и взаимоувязанных вопросов, например:

  1. Почему же такая важнейшая система распределения и развития гормонов, всё чаще даёт серьёзные сбои?!

  2. Если органы эндокринной системы подчинены Головному Мозгу и зависят от Его команд, то что даёт сбой и приводит к необратимым и неизлечимым, в принципе, заболеваниям и патологиям эндокринной системы?!

  3. Сбоит в таких случаях Мозг Человека, или же происходит по определённым причинам сбой связи Мозга и клеток органов?! Если – так, то почему и …

  4. На основании чего, можно предположить, что эндокринная система и особенно – поджелудочная железа, являются вменёнными органами в процессе программы «Развития энергобиогенезиса плоти» и к чему приведёт нас этот вменённый Эбрами орган в условиях неконтролируемого Мозга Человека в связи с отсутствием Интервентской Системы Управления и Программ Воздействия?!

  5. Что делать тем, у кого есть Комплекс «СветЛ» и что будет дальше?!

Предлагаю разбираться … начнём.

 

Составляя данную статью, я долго думал вот о чём: «Если поджелудочная железа является вменённым органом в процессе Программы «Развития энергобиогенезиса плоти», то на каком этапе формирования эброчеловека вообще была она вменена в наш организм?! Была ли она вменена сразу же в Человека, или же появилась спустя много лет в процессе экспериментов Эбров?!».

Совсем недавно, да буквально пару недель назад, я перечитал главы Книги Светланы Васильевны Левашовой, посвящённые Изидоре. Однозначно стоит отметить, что я совершенно по-новому осмыслил предоставленную информацию. Но, в контексте статьи, я хочу отметить один важный диалогВенецианской Ведьмы Изидоры и Папы Римского Джованни Пьетро Караффы,не углубляясь в очень страшные подробности того, что предшествовало этому диалогу. Читайте внимательно:

– Опомнитесь, Ваше святейшество, что Вы творите!.. – в ужасе воскликнула я. – Вы ведь знаете, что мой муж никогда ничего против церкви не сделал! Как же такое возможно?! Как Вы можете заставлять невиновных платить за ошибки, которых они не совершали?!

Я прекрасно понимала, что это был всего лишь пустой разговор, и что он ничего не даст, и Караффа тоже это прекрасно знал...

– Ну что Вы, мадонна, ваш муж очень для нас интересен! – язвительно улыбнулся «великий инквизитор». – Вы ведь не сможете отрицать, что Ваш дорогой Джироламо занимался весьма опасной практикой, которая зовётся анатомией?.. И не входит ли в эту греховную практику такое действо, как копание в мёртвых человеческих телах?...

– Но это ведь наука, Ваше святейшество!!! Это новая ветвь медицины! Она помогает будущим врачам лучше понять человеческое тело, чтобы было легче лечить больных. Разве же церковь уже запрещает и врачей?!..

– Врачам, которые от Бога, не нужно подобное «сатанинское действо»! – гневно вскричал Караффа. – Человек умрёт, если так решил Господь, так что, лучше бы Ваши «горе-врачи» заботились о его грешной душе!

Можно спросить, что же важного в этом диалоге и к чему он здесь приведён? А здесь, важно обратить внимание на патологоанатомию. Почему именно в то время, именно в Средневековой Европе (Эбропе), начала развиваться эта наука?! Прежде чем пояснить, я хочу привести для Вашего внимания ещё один очень важный отрывок из биографии Изидоры:

– Уже в десять лет я умела многое... Я могла летать, ходить по воздуху,лечить страдавших от самых тяжёлых болезней людей, видеть приходящее. Моя мать учила меня всему, что знала сама...

– Моя мама была потомственной Ведуньей. Она родилась во Флоренции – гордом, свободном городе... в котором его знаменитой «свободы» было лишь столько, насколько могли защитить её, хоть и сказочно богатые, но (к сожалению!) не всесильные, ненавидимые церковью, Медичи. И моей бедной маме, как и её предшественницам, приходилось скрывать свой Дар, так как она была родом из очень богатой и очень влиятельной семьи, в которой «блистать» такими знаниями было более чем нежелательно. Поэтому ей, так же как, и её матери, бабушке и прабабушке, приходилось скрывать свои удивительные «таланты» от посторонних глаз и ушей (а чаще всего, даже и от друзей!), иначе, узнай об этом отцы её будущих женихов, она бы навсегда осталась незамужней, что в её семье считалось бы величайшим позором.Мама была очень сильной, по-настоящему одарённой целительницей. И ещё совсем молодой уже тайно лечила от недугов почти весь город, в том числе и великих Медичи, которые предпочитали её своим знаменитым греческим врачам. Однако, очень скоро «слава» о маминых «бурных успехах» дошла до ушей её отца, моего дедушки, который, конечно же, не слишком положительно относился к такого рода «подпольной» деятельности. И мою бедную маму постарались как можно скорее выдать замуж, чтобы таким образом смыть «назревающий позор» всей её перепуганной семьи...

И вот нужно задать себе главный вопрос: что общего и важного в двух приведённых мною отрывках?! А важно то, что и Мама Изидоры, и Сама Изидора Были Видящими и лечили Людей, восстанавливая баланс потоков первичных материй, но, нигде не указано о том, что они обладали глубокими познаниями в медицине! И это очень серьёзный козырь в рукахДумающих Тёмных, который привёл к постепенному и планомерному уничтожению Видящих.

Да, безусловно, молва разнесла слухи о возможностях исцеления Изидорой самых тяжелых недугов! Однако, это ведь не наука! Но и науку церковь искореняла, или же … пыталась искоренить любыми силами, для того, чтобы эта наука была угодна Церковному Богу, а именно – служила целямЭбровской Системы Управления Мидгардом! И именно на тех порах великая заинтересованность Знаниями со стороны Людей позволила сначала тайно, а спустя века – явно и открыто развивать медицину, а именно – патологоанатомию. И Думающие Тёмные одержали значительную победу, приструнив Церковь и дав толчок развитию науки. Потому что, с помощью паталогоанатомии, им удалось доказать Людям и внушить мысль что тело Человека – совершенно и нет ничего лишнего! Или же – если не совершенно, то лишнего в нём нет ничего.

И уже в контексте статьи, про желёзы-то и не подумает никто в ракурсе того, что всё это – внедрённые Эбрами элементы в ходе развития программы энергобиогенезиса плоти, проще говоря – выведению нужных для их планов рубашек и генотипов Мозга. И обратите внимание, на годы Жизни Джованни Караффы (28 Июня 1476 - 18 августа 1559). А теперь обратимся к в информации из НИИ ЦУСhttp://www.salvatorem.ru/?page_id=2351.

2

Обратите внимание на временные интервалы и на странные совпадения с датами жизни Джованни Караффы (28 Июня 1476 – 18 Августа 1559):

0 год – 1433 год (если вкратце) – в этот период мощь и власть держит в руках Сила Религиозных Концепций (Сила Религии).

1433 г. – 1831 г. (если вкратце) – обретает Силу новая Программа Сила Денег, постепенно сводя на нет Силу Религий.

Безусловно, можно найти много спорных моментов в моём видении ситуации и я соглашусь с тем, что разбор подобного есть тема другой статьи, которую я, возможно, составлю после. Однако предлагаю вернуться к железам организма и к Программам «СветЛ». При составлении этой статьи, я обратил внимание на ряд очень интересных и важных нюансов, связанных как с эзотерикой, так и с восточными единоборствами, да впрочем, как и со всеми учениями буддизма и построенной на их основе системе данных. И это очень важно и позволило мне понять суть и информацию для этой статьи с совершенно другой точки восприятия. И речь пойдёт про – чакры Человека и некоторые «интересные совпадения».

Предлагаю рассмотреть следующее …

При составлении данной статьи, я обратил внимание на соответствие чакр Человека железам эндокринной системы. И если внимательно посмотреть, то сходства более, чем очевидны.

3

4

А вот интересный сайт, где довольно подробно описаны соответствия чакр железам внутренней секреции организма: http://www.b17.ru/blog/9376/.

И я задал себе вопрос: «А почему именно чакры являются по мнению миллиардов жителей нашей планеты (особенно последователей буддизма и прочих учений) энергетическими центрами нашего организма?! И почему именно чакры часто связывают соответствием с железами и органами эндокринной системы?! Где же тогда взаимосвязь?! Люди пытаются влиять потоками материй на свои чакры (причём не понимая, что за потоки и как они на них влияют), чтобы восстановить свои внутренние органы, что приносит лишь временный эффект, а лучше сказать – иллюзию оздоровления. И что же выходит из этого постулата о связи желез организма и чакр Человека?! Ничего не выходит, если только не учесть, что …

Что железы и органы эндокринной системы, вменённые Эбрами в ходе Программы развития энергобиогенезиса плоти, и есть те чакры, или же мощнейшие энергетические центры, о которых так все повествуют в буддизме и прочих бредовых учениях, особенно в медитационных порывах. И для Человека, эти органы и такие центры-энергетические – несвойственны, потому что они были вменены Эбрами для целей подгонки тела в условиях функционирования Кубического Мозга воссозданного ими же Эброчеловека по Образу и Подобию ПротоЧеловека, или же Человека, населявшего Мидгард до их паучьей интервенции».

Давайте ещё раз уточним определения эндокринной системы и эндокринной железы:

Эндокринная система - совокупность желез, других органов и тканей, осуществляющих регуляцию и координацию важнейших форм жизнедеятельности посредством выделяемых железами веществ, переносимых кровью.

Эндокринная железа железа, не имеющая выводных протоков и выделяющая вырабатываемые ею вещества (инкреты) непосредственно в кровь или лимфу. К эндокринным железам относятся: Гипофиз, эпифиз, щитовидная, околощитовидная железы, вилочковая или зобная железа (тимус), надпочечники, внутрисекреторные отделы поджелудочной и половых желез.

Гормон - биологическое активное вещество, вырабатываемое в организме специализированными клетками, тканями или органами и оказывающее целенаправленное воздействие на деятельность других органов и тканей.Гормоны участвуют во всех процессах роста, развития, размножения и обмена веществ.

Я постараюсь дать своё определение эндокринной системы:

Эндокринная система – группа желёз, создающих и задающих замкнутый цикл сложных и строго направленных биохимических реакций в теле Человека, посредством секретирования и выделения ими же (желёзами) особых веществ-катализаторов химических реакций – гормонов, характер распределения которых задаётся Мозгом Человека посредством обратной связи клеток органов с Мозгом.

5

Вроде бы всё связано и взаимосвязано, но вот возникает вопрос: «А что будет, если будет устранён из организма по необъяснимой причине, например, любой орган из эндокринной системы?! Например – щитовидная железа с околощитовидными железами, или же – поджелудочная железа?!».

Ответ прост – Человек просто умрёт, тут даже не идёт речь про невозможность генерирования энергии и протекании сложных биохимических реакций. Умрёт и всё. И вот здесь «зарыт корень зла», выливающийся из моего вопроса самому же себе: «Но ведь Человек есть, в принципе, автономная и очень могущественная структура, обладающая феноменальным потенциалом Разума и потенциалом выживания! Почему же тогда мы так зависим от этих желёз и их сложных биохимических продуцентов – гормонов?! Как же такие незначительные количества веществ (гормонов), да даже один из них при неправильном синтезе в организме,- могут привести к серьёзнейшим сбоям и болезням Человека?!».

6

И мой вопрос про самому же себе про Могущество Разума и мощь физически плотного тела справедлив, однако справедлив с одной маленькой поправкой: «а о какой именно конструкции Мозга я веду речь?!».

Это утверждение справедливо для Мозга Додекаэдральной Конструкции, но никак не для кубического, свойственного Цивилизации Эбров – высокоразвитых пауков.

7

В ходе своих экспериментов по созданию ЭброЧеловека по образу и подобиюПротоЧеловека (Людей, населявших Мидгард до интервенции) Эбры столкнулись с несоответствием вменяемых Кубических Конструкций Мозга возможностям сопряжения физически плотного тела с этой конструкцией, в результате чего получались жуткие мутанты и иные гибридные формы жизни, о чём подробнее можно прочитать здесь:http://www.salvatorem.ru/?page_id=2351.

Целый ряд существенных экспериментов был неудачен и тогда у Эбров возникла мысль, по своему просто гениальная: «Если новый ЭброЧеловек создаётся по образу и подобию Истинного Человека Мидграда (ПротоЧеловека), то почему для действенности эксперимента не внести «плоть и кровь своего подобия (рода)», для возможности стыковки Родного для Эбров Кубического Мозга с пока ещё не родной (не подогнанной под Мозг) рубашки (физического тела)?!».

И этими дополнительными органами стали ныне известные нам из медицины железы организма. Дело в том, что в строении пауков прослеживается существенная особенность: кислотность и кислая среда их тела, с мощным ферментативным потоком элементов, синтезирующих необходимые вещества (гормоны) для деятельности двух полушарий. Подробнее некоторые нюансы я рассматривал в одной из своих статей:КОМПЛЕКС «СВЕТЛ»: работа с наследством от Эбров. И что интересно – эти паучьи гормоны, если так можно назвать, доставляются и распространяются к их Мозгу из двух полушарий, с помощью разветвлённой сети каналов и обратно в секреторный отдел, соответственно, от Мозга.

Именно органы эндокринной системы являются неестественными и вменёнными органами при проведении и развитии ПрограммыЭнергобиогенезиса плоти Человека (ЭброЧеловека). Но и это ещё не всё.

Мозг Человека является высшим центром нервной системы и Главным Командным Пунктом Управления системами и органами Человека, в том числе и эндокринной системы, включая выработку гормонов, если бы не одно «НО» …

8

Главные органы эндокринной системы имеют свою двухступенчатую систему Управления и Контроля деятельности. О чём идёт речь?!

Первая Система – обеспечивает структуру построения связи: «Клетки органа (например, поджелудочной железы) – Мозг Человека – Система Управления». Вроде бы логично и Правильно. Правильно, если бы только не наличие внутренней системы, второй ступени контроля, так сказать.

Вторая Система (ступень) контроля - закрытая структура построения контроля и придания деятельности целой сети биохимических реакций и синтеза гормонов. Основной вменённый орган – поджелудочная железа, главный «монстр» этой системы. Нельзя не отметить, что в поджелудочной железе (и в гипоталамусе) производится и выделяется непосредственно в кровь гормон «соматостатин», подавляющий деятельность других желёз. И что характерно – гормон поджелудочной подавляет даже вырабатываемый этот же гормон в гипоталамусе: https://ru.wikipedia.org/wiki/Соматостатин.

9

Система построения закрытой связи следующая: «Поджелудочная железа (компьютер-сканер эндокринных желез) – связь с Мозгом Человека (считывание ряда необходимых параметров жизнедеятельности) – подтверждение Программы Мозга как в первом случае, а именно:

Клетки органа (например, поджелудочной железы) – Мозг Человека – Система Управления.

Основная опасность поджелудочной железы в том, что она хоть и находится под контролем Мозга, но имеет и свои структуры контроля и управления, опять же – снабжаемые (питаемые) Мозгом Человека. Вот и наследство от Эбров. Возникает вопрос: «А что дальше-то?! Что будет с нами с учётом подобного багажа и как от него избавиться, чтобы не умереть при этом?! И можно ли вообще что-то сделать?!».

10

Считаю необходимым добавить, что проблема эндокринной системы мне знакома, к счастью, не лично со мной, но … моя бабушка, умерла от рака поджелудочной железы, когда я переходил в 11 класс, в 2005 году … это очень страшный недуг и я очень хорошо видел, как Человек сгорел буквально за два месяца, на последних неделях фактически пребывая в коме … словно спала.

Для общей картины безысходности стоит добавить, что к моменту её ухода не было уже живого места ни на руках, ни на ногах, чтобы сделать очередной укол с трудом выписанных наркотических «лекарств», притупляющих временно дикую огненную боль, как бабушка мне говорила … Для полного понимания ситуации безысходности, я приведу полностью слова профессора хирурга-онколога из областной больницы Курска, который был честен с моей Мамой, когда после детального изучения внимательно посмотрел на Маму и сказал, вздохнув: «Я хочу, чтобы Вы меня внимательно послушали …. У Вашей Мамы (моей бабушки) – не операбельная форма рака поджелудочной железы … я хочу сказать Вам, Ирина Александровна, что лечить такой недуг на такой стадии ещё никто не научился и ни за какие деньги … Вы можете меня не послушать и начать собирать деньги, увозя её в Германию, лучшие клиники хоть Израиля, но я говорю Вам честно – не нужно этого делать, ей ничего уже не поможет … единственное, что остаётся, ухаживать за ней и когда придёт время и это, к сожалению так,- получить разрешение в поликлинике на выписку наркотических препаратов, снижающих временно боль. Мне очень жаль …». Вот и пример из реальной жизни и такие перспективы.

Чтобы закончить эту страшную тему онкологии, всё же стоит добавить, что Курская область занимает первое место в России по детской онкологии. Более того, что у нас в районе Магистрального проезда есть огромный областной онкоцентр, который уже расширяли, потому что там некуда уже деть пациентов. Так уже обсуждают на полном серьёзе строительство нового онкоцентра, второго и заканчивается строительство хосписа в центре города, для уже умирающих Людей, которым там окажут последнюю помощь, хотя бы в уходе и обезболивании … вот и ситуация и это не страшилка от меня.

11

Во многих случаях (если не во всех), при выявлении отклонений и проблем с эндокринными железами, Человека сажают на гормоны, которые, в свою очередь,- сажают Человека на самих же себя, уничтожая органы и оказывая больший вред, чем до их применения. Потому что такие гормоны являются продуктом химического лабораторного синтеза и на уровне атомарной структуры не имеют ничего общего с гормонами, вырабатываемыми непосредственно в организме Человека. Фактически, эти химические гормоны вносят ещё больший разлад и в без того сложный биохимический цикл организма, превращая Человека в вечного желанного раба медицины и фармацевтики.

12

При перестройке Мозга под воздействием Комплекса «СветЛ» происходит постепенная и планомерная замена клеток организма, однако не нужно забывать в контексте эндокринных желез, что это – инородные органы, фактически от «плоти и крови» абсолютно чуждой формы жизни, которые нет смысла и невозможно перестраивать. Эти железы и органы можно лишь просто ликвидировать, постепенно обезпечивая «демонтаж» конструкций клеток этих органов на других качественных уровнях, под полным сопровождением Комплекса «СветЛ» во взаимосвязи и с указанием действий Мозгу владельца Комплекса. Представляете, какой объём работы и кардинальную перестройку выполняет Комплекс «СветЛ»?! Если идёт изъятие постепенное желёз, то и нужно перестраивать, фактически, все системы организма, обезпечивая новые реакции на уровне химических процессов и создавая, фактически (сперва при взаимодействии и изменении Мозга) новую систему жизнеобезпечения организма.

На мой личный взгляд, я считаю полной и опасной чушью утверждения о том, что в случае повышения октав Мозга эти органы «распадутся» сами по себе. Даже под сопровождением Комплекса «СветЛ» это очень долгий процесс, порой очень болезненный и растянутый не на один год. Все преобразования в организме происходят планомерно в соответствии с Видением Генератора при взаимодействии с Программами «СветЛ» и контролируя состояние Мозга владельца и органов его организма.

А если надеяться на повышение октав Мозга от Системы Управления, только лишь из-за того, что мы вроде бы «прозрели», да ещё и Комплекс есть у нас,- это приведёт лишь в больничную палату, позже в морг и на кладбище.

Я считаю, что: «Основой предельно убогой личности во взаимодействии с Программами «СветЛ» является ложный миф о своём уже наступившем счастливом будущем, с возможностью интеграции без повышения октав Мозга (частоты деятельности) при полном ограничении себя от изучения материалов и Трудов, которые нам оставили. И всё очень конкретно и нельзя здесь притвориться думающим, когда конструкций-то Мозга и … нет!».

Мне не нужно наследство, хотя бы от того, что оно достаётся при потере своих родственников, потому что я считаю своим ДОЛГОМ СУЩНОСТИ сделать всё возможное и сверх возможное, чтобы они жили и здравствовали во взаимодействии и под сопровождением Программ «СветЛ». И на моё счастье – таки происходит.

И уже тем более мне не нужно наследство от Эбров и с этим нужно РАБОТАТЬ, Мозгу Человека и Комплексу «СветЛ», Которому и так очень не легко на этой службе. Это статья – для ВАС, Уважаемые Читатели!

И ещё: если пишут «Вы» - то обращаются просто уважительно, а когда пишут «ВЫ (ВАМ)» - обращаются к Сущности.

Здравия ВАМ желаю!

Владислав Журавлёв

Метки: блог, важное, веды, Видео, война, геноцид, главное, Жизнь, здоровье, знания, история, компиляция, Культура, Левашов, медицина, наука, Новороссия, Новости, образование, общество, противостояние, развитие, Россия, Русы, Русь, славяне, технологии, эволюция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Знания от Na_чала. Часть1_21. Комплекс «СветЛ», позвоночник Человека и иные «чудеса в природе»
...не “принижает эффективность” существующего КомплексаСветЛ” (первого поколения). Каждый указаный...и “программ”, оставленных в “наследство”, становится прямо пропорционально ЛЖИ, ...октавах, в которых и работает Генератор Комплекса «СветЛ» 5. Все атомные ...
Вопросы Участников Программ «СветЛ»!
... то НАСЛЕДИЕ (не ПУТАТЬ С НАСЛЕДСТВОМ, которое делят, делят, и разделить... действие Комплекса "СветЛ" не сильно ощущается, результаты оздоровления несущественные при работе Комплекса на 100...
Зазеркалье зеркала не его души.
...». То ли Комплекс «СветЛ» (который по известным выше причинам – не работает) был размещен... том числе) за ВСЁ ЭТО «НАСЛЕДСТВО». (Приношу извинения за «выпячивание своего... Н. В. ЛЕВАШОВА. Что касаемо наследства (материальных каких-то ценностей, оставшихся...
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...». Тогда приходится менять стимулы: работа ради работы. А со стороны родных и... на объяснение людям смысла того НАСЛЕДСТВА, которое оставлено нам Левашовым. По... воспроизводить и устанавливать Генераторы на Комплексы «СветЛ», и многое другое. Как я...
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
... и приобрели хвост (достался в наследство от динозавра), при помощи которого..., что БОЛЬШИНСТВО людей где-то работает, причём работает по найму, т.е... своё определённое решение в рамках Комплекса «СветЛ» и «СветЛ-К». Практика за последние...
ГЛАВА 16. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОНИМАНИЯ…
... я столкнулся при непосредственном анализе работы Комплекса «СветЛ». У Человека нарушается, например,... сложилось ПОНИМАНИЕ, какую работу должен сделать Комплекс «СветЛ», может ли он ...родителей (которые могут передать по наследству привычки, но не гены!) ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>