Константин Никифоров. Люди с особым статусом

Генеральная прокуратура России подготовила запрос к правоохранительным органам Франции по делу Сулеймана Керимова. Об этом генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал журналистам в Лионе во время визита в штаб-квартиру Интерпола.

http://ru.rfi.fr/rossiya/20171212-genprokuratura-rossii-zainteresovalas-delom-kerimova



“По словам генпрокурора, неправильно думать, что «люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении». «Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек», — цитирует прокурора РИА Новости.



(…)«Существует международный механизм: если гражданин России совершает преступление на территории другой страны, мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством», — заявил Юрий Чайка журналистам.

По данным прокуратуры Ниццы, российский миллиардер незаконно ввез на территорию Франции от 500 до 750 миллионов евро. Для легализации этих денег он скупал недвижимость на Лазурном берегу. При этом виллы покупались по заниженной стоимости, чтобы скрыть часть средств от французских налоговых органов. В поддержку Керимова выступили представители российской общественности, бизнеса и культуры” ( конец цитаты).

В то время, когда Чайка готовился делать свое заявление по Керимову, следователи проводили обыск в офисе “дочки” Альфа-банка, принадлежащего миллиардеру Михаилу Фридману, в Нидерландах в рамках дела об отмывании денег, сообщил прокурор по финансовым преступлениям Нидерландов.

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1E7172-ORUBS

“Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, АТБ) подозревают в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег, поскольку кредитор скрыл информацию о “необычных транзакциях” и не осуществил надлежащую проверку данных клиентов, говорится в заявлении прокуратуры.

“В офисе банка прошли обыски, а счета были изъяты в рамках уголовного расследования”, – сказала представитель прокуратуры Марике ван дер Молен.



“Следствие сфокусировано на клиентском портфеле, который перестал быть частью бизнеса банка несколько лет назад, – заявил АТБ в среду. – Конечно, АТБ сотрудничает и продолжит сотрудничать со следствием”.

АТБ преимущественно занимается предоставлением торгового финансирования компаниям. Общий объем активов банка по данным на конец 2016 года составлял 1,3 миллиарда евро ($1,5 миллиарда), согласно последнему годовому отчету кредитора.



В последние годы АТБ оказался под давлением из-за экономического кризиса в России и конфликта на Украине, ударивших по его кредитоспособности.

Банк также оказался вовлечен в коррупционный скандал, в рамках которого телекоммуникационная компания Veon (бывший Вымпелком) согласилась выплатить $795 миллионов для урегулирования претензий властей США и Нидерландов в деле о взятках в Узбекистане.



Инвесткомпании Фридмана LetterOne принадлежат около 48 процентов акций Veon. Согласно Минюсту США, счета в АТБ, среди прочих, использовались для дачи взяток Вымпелкомом” ( конец цитаты).

Но, возможно, дело не только в отмывании денег ( хотя это очень удобный предлог). BASF и LetterOne намерены объединить две дочерние компании по производству нефти и газа – Wintershall и DEA. В результате в Европе может быть появиться один из крупнейших независимых производителей нефти и газа.

http://www.dw.com/ru/wintershall-%D0%B8-dea-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/a-41704805



“Немецкий концерн BASF и холдинг LetterOne, принадлежащий российскому бизнесмену Михаилу Фридману и зарегистрированный в Люксембурге, планируют объединить свои дочерние компании по производству нефти и газа – Wintershall и DEA (Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft) в одно предприятие. Об этом сообщается в пресс-релизе Wintershall, обнародованном в четверг, 7 декабря.



В документе говорится, что уже подписана соответствующая декларация о намерениях. В пресс-релизе также отмечается, что в результате слияния этих компаний в Европе может появиться один из крупнейших независимых производителей нефти и газа.



Новое совместное предприятие будет называться Wintershall DEA. На обеих компаниях со штаб-квартирами соответственно в Касселе и Гамбурге занято в общей сложности 3200 сотрудников. BASF и LetterOne планируют в среднесрочной перспективе вывести Wintershall DEA на биржу.



“С возможным объединением с DEA мы делаем ставку на дальнейший рост и суммирующий эффект взаимодействия. С более самостоятельными проектами, со стабильными и прочными партнерствами и еще более оптимизированным портфолио Wintershall DEA только усилит позиции на международном рынке”, – уверен председатель правления Wintershall Марио Мерен (Mario Mehren)” ( конец цитаты).

Дополнительная информация

https://teknoblog.ru/2017/11/28/84951



“Сумма предполагаемой сделки не оглашается, но весной этого года глава L1 Energy Герман Хан заявлял, что компания собирается инвестировать в нефтегазовую сферу 5 млрд долларов. Как отметил Хан, LetterOne надеется “получить синергетический эффект” от развития всех своих активов.



Напомним, группа компаний LetterOne была учреждена владельцами “Альфа-групп” после продажи ТНК-ВР в 2013 году. В структуру были вложены денежные средства в размере более 15 млрд долларов. В начале 2015 года L1 приобрела компанию RWE Dea — подразделение немецкого концерна Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE), которое после перехода под контроль LetterOne и было переименовано в DEA Deutsche Erdoel.



Великобритания сразу выступила против покупки Фридманом RWE Dea. В Лондоне возникли опасения, что в случае введения санкций в отношении российских бизнесменов разработка газовых месторождений британской “дочки” RWE Dea (Dea UK) в Северном море окажется замороженной. А они обеспечивают около 8% потребляемого Великобританией газа.



В апреле 2015-го правительство Соединенного Королевства поставило Фридману ультиматум: либо он продает газовые активы, либо у его компании отзовут лицензию. Изначально власти отвели российскому бизнесмену три месяца на заключение сделки. Потом срок был продлен. В итоге LetterOne договорилась с Ineos в октябре.



Однако затем взамен британских месторождений L1 приобрела норвежские. DEA Deutsche Erdoel купила 100% норвежской «дочки» концерна E.ON — компанию E.ON E&P Norge AS, которой принадлежит 43 лицензии в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. И, в случае создания совместного предприятия с BASF, LetterOne сможет стать по-настоящему серьезным игроком на европейском нефтегазовом рынке” ( конец цитаты).

Со стороны голландцев нормальный ход. Royal Dutch Shell конкуренты не нужны. В любви и на войне все средства хороши, говорил Наполеон.

P.S.

Т. В. С чем связан сегодняшний «сбой» в обслуживании клиентов “Альфа-банка”, с происками конкурентов (ПО производства какой фирмы использовалось?) или это отголоски расследования и обыска, проводимых в Нидерландах, надеюсь, мы скоро узнаем. А пока, следим за руками.

https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2…