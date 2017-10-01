Константин Никифоров. Единая Европа и религия

Ватикан- еще одна сила, которая своей деятельностью, вольно или невольно, поддерживает создание единой Европы. Конечно, открыто такая задача не озвучивается. Но в выступлениях понтифика такая мысль, вернее, надежда на ее реализацию, просматривается.

Террор как инструмент достижения намеченного церковь принципиально отвергает. Но кроме атак террористов (странным образом берущих на себя ответственность, но не выдвигающих никаких требований) Европа столкнулась с другим вызовом- массовой миграцией населения из стран Азии и Африки. Феномен миграции напоминает (в самом грубом приближении) DDoS-атаку (от англ. Distributed Denial of Service, распределённая атака типа «отказ в обслуживании»). У компьютерщиков “такая атака проводится в том случае, если требуется вызвать отказ в обслуживании хорошо защищённой крупной компании или правительственной организации. Большой наплыв пользователей приводит к превышению допустимой нагрузки на сервер и, следовательно, отказу в обслуживании части из них”. Здесь аналогичная картина: эмигрантов так много, что правительственные структуры просто не успевают обслужить и устроить всех переселенцев. К тому же надо тратить на них материальные ресурсы, что неминуемо вызовет недовольство коренного населения. Так и происходит. Вот тут и выходит Ватикан на сцену, объясняя, что не надо роптать. Авторитета католической церкви не занимать, влияние ее на умы по- прежнему велико, особенно в странах Южной Европы.

http://ru.radiovaticana.va/news/2017/09/23/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC/1338558

“Перед потоком мигрантов Церковь намерена оставаться верной своей миссии: любить Иисуса Христа, и любить Его особенно в самых слабых и оставленных, в том числе мигрантах и беженцах. Об этом Папа Франциск напомнил во время аудиенции руководителям национальных отделов душепопечения о мигрантах, которые участвуют во встрече, организованной Советом епископских конференций Европы.

Папа выразил обеспокоенность феноменом нетерпимости и ксенофобии в разных частях Европы, но особенно его удручает то, что «католические общины в Европе не миновали этой защитной реакции», оправдывая неприязнь к мигрантам «нравственным долгом» сохранить культурную и религиозную самобытность. «В истории Церкви, – констатировал Папа, – не было недостатка в искушениях эксклюзивизма и культурной самозащиты, но Святой Дух всегда помогал их преодолеть, гарантируя открытость к другому» ( конец цитаты).





http://ru.radiovaticana.va/news/2017/09/27/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%C2%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/1339331

“В среду 27 сентября Папа Франциск дал начало новой кампании Международного католического благотворительного фонда «Каритас». Акция «Разделим путь» призвана содействовать культуре встречи в национальных общинах мигрантов, а также среди людей, с которыми они пересекаются в пути и среди которых решают затем остаться. В конце общей аудиенции на ватиканской площади Папа обратился к верующим с настойчивым призывом к гостеприимности, подчеркнув, что «Сам Христос просит нас принимать наших братьев и сестёр мигрантов и беженцев с распростертыми объятиями».

После своего традиционного катехизического наставления Святейший Отец, в частности, сказал:

«Я рад приветствовать делегатов Caritas, которые прибыли сюда, чтобы официально открыть двухлетнюю кампанию ( и здесь 2 года!- К.Н.) c прекрасным названием “Разделим путь”( дословно “Поделитесь путешествием”- К.Н.) . Именно это событие я хотел совместить с нынешней общей аудиенцией. Я говорю добро пожаловать мигрантам, просителям убежища и беженцам, которые наряду с сотрудниками итальянского отделения ‘Каритас’ и других католических организаций являются знаком Церкви, стремящейся быть открытой, всеобъемлющей и гостеприимной. Спасибо всем за ваше неустанное служение. <…> Вашим ежедневным трудом вы напоминаете всем людям, что Сам Христос просит принимать наших братьев и сестёр мигрантов и беженцев в объятья, с широко раскрытыми руками. Принимать именно так: с распростёртыми объятиями. Когда наши руки открыты, они готовы к искреннему, нежному объятию. Такие объятия охватывают подобно этой колоннаде на площади Святого Петра, символизирующей Матерь-Церковь, которая обнимает всех на общем пути».

Папа Франциск обратился с приветственным словом к представителям «организаций гражданского общества, которые несут помощь мигрантам и беженцам и которые вместе с фондом “Каритас’ поддержали сбор подписей о принятии нового закона о миграции, более соответствующего нынешнему контексту» ( конец цитаты).

Тогда же папа Франциск обратился к собравшимся на общей аудиенции в Ватикане с увещеванием

http://www.lastampa.it/2017/09/27/vaticaninsider/eng/the-vatican/pope-we-shall-welcome-immigrants-with-our-arms-open-6zGg4QG06RTUpbBJVMsF2M/pagina.html

” Святейший Отец остановился в особенности на «врагах» надежды, – ведь, как у всего хорошего, у нее есть враги.

«Надежда – это сердечный импульс для тех, кто оставляет дом и землю, а иногда семью и родных, – я думаю о мигрантах, – в поиске лучшей жизни, более достойной их самих и тех, кто им близок. Это также сердечный импульс для тех, кто принимает: желание встретиться, познакомиться и пообщаться. Надежда – это импульс разделить путь, потому что путь проходят вдвоем: те, кто приезжают на нашу землю, и мы, выходящие навстречу их сердцу, чтобы понять их культуру и язык. Это путешествие вдвоем, – но без надежды этот путь проделать нельзя».

Надежда побуждает делиться жизненным путем, и «она не является добродетелью сытых», сказал далее Папа. Вот почему именно бедные – самые первые носители надежды. В этом смысле можно сказать, что бедные и нищие – это главные действующие лица истории. С другой стороны, именно в таких, как они, нуждался Бог, чтобы прийти в наш мир: это и Иосиф с Марией, и вифлеемские пастухи – смиренные люди, «в сокрытии готовившие революцию доброты», отметил Папа. Они были бедны во всем, но богаты самым драгоценным добром в мире, то есть желанием перемен.

Иногда, констатировал Папа, иметь в жизни все – это большая неудача, потому что в этом случае человек уже ничего не желает и обрекает себя на самое худшее, закрывая двери от стремлений и мечтаний. Особенно часто это случается с молодежью, у которой иногда слишком рано наступает «осень сердца».

Пустота души – это самое большое препятствие для надежды, и никто не может избежать такого риска” ( конец цитаты).

При папе Франциске церковь стала особое внимание уделять проблеме вынужденных мигрантов.



Так, 3 января Ватиканская газета «L’Osservatore Romano» опубликовала статью кардинала Гуалтьеро Бассетти, в которой итальянский иерарх размышляет об отношении современной Католической Церкви к злободневному феномену миграции.

http://ru.radiovaticana.va/news/2017/01/04/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC/1283485



“В последние годы кардинал, распространился коллективный страх перед «бедным иностранцем», то есть мигрантом, что в какой-то мере представляет собой объяснимую психологическую реакцию, которую однако нельзя принимать в качестве направляющего стимула. Если не истолковывать истоки этого страха в семьях, школах, ассоциациях, политических и церковных структурах, то он может стать основой таких спорных явлений, как популизм, ксенофобия, желание воздвигать стены национализма, приводя таким образом к «воинствующему антигуманизму».

Эти негативные явления, пишет кардинал, хотя иногда встречаются с неким одобрением в католических кругах, полностью отрицают традиционное учение Церкви о достоинстве человеческой личности. Они являются антиподом христианского гуманизма, которому посвящено великое наследие Второго Ватиканского собора, а также пастырские программы итальянской Церкви и – особенно в последние десятилетия – учительство Римских Пап.

Принципы христианского гуманизма основываются не на мирских идеях антропоцентризма, но на незыблемом достоинстве каждого человека в любой момент его жизни, в любых ситуациях, и прежде всего – когда обстоятельства превращают человека в нищего, мигранта, беженца. Католическая Церковь всегда выходила навстречу самым обездоленным и отверженным, пишет кардинал, вспоминая обширный ряд исторических церковных инициатив и документов. Преемником этой линии является и Папа Франциск. В этом контексте кардинал Бассетти выделил в нынешнем понтификате два аспекта: во-первых, образование нового ватиканского Департамента по целостному развитию человеческой личности, что является выражением наследия христианского гуманизма в продолжение учительства предыдущих Римских Пап. Во-вторых, это личный ответ Папы Франциска на потоки беженцев и нынешнее явление массовой миграции. Святейший Отец подчеркнул этот аспект ещё в самом начале своего понтификата, посетив беженцев и мигрантов на острове Лампедуза в 2013 году. Эта поездка, по мнению всех комментаторов, стала исторической.

В завершение своей статьи кардинал Гуалтьеро Бассетти пишет:

«Перед лицом скандала нищеты – который мигранты и беженцы демонстрируют миру в самой жестокой и шокирующей форме – каждый человек стоит на перепутье, перед выбором пути: либо пойти дорогой христианского гуманизма (…), в отношении которого Папа Павел VI решительно заявлял, что для Церкви ‘никто не чужд, никто не исключён, никто не далёк’; либо выбрать иную дорогу: путь антигуманизма, который делит людей на высшую и низшую категории, на обладающих правами и бесправных, на людей и рабов, на людей и тех, кто является вещью» ( конец цитаты).

А вот еще. Делегат ватиканского Департамента служения целостному развитию о. Майкл Черни 26 июля выступил на сессии, посвященной продвижению Глобального договора по вопросам миграции. Встреча проходила в Нью-йоркском отделении ООН, тема- вклад мигрантов и диаспор в глобальное развитие.

http://ru.radiovaticana.va/news/2017/07/26/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/1327091

“В своём выступлении ватиканский прелат подчеркнул тесную связь между миграцией и развитием: когда разрушаются сами основы устойчивого развития, миллионы людей вынуждены покидать свои дома; их гонит массовая нищета, голод, насилие, безработица, экологические проблемы, коррупция.

По словам монс. Черни, каждый человек имеет «право оставаться на своей родине, живя с достоинством, в мире и безопасности. Никто и никогда не может быть принуждён к миграции по причине отсутствия развития или мира». Поэтому международное сообщество призвано «обеспечить устойчивое и всестороннее человеческое развитие всех людей на их родных землях и предоставить им возможность быть творцами собственного развития». По словам ватиканского прелата, нельзя забывать о социальных и экономических издержках, которые влечёт за собой миграция. Если жителям будет гарантировано право оставаться в своей стране, то миграция уже не будет необходимостью, а станет свободным выбором, подчеркнул монс. Черни.

Нищета и отсутствие перспектив часто вынуждают многих людей мигрировать, среди них немало талантливой молодёжи и специалистов. Они рискуют своей жизнью, пересекая Средиземное и другие моря в поисках лучшей жизни или по крайней мере минимальных приемлемых условий. По словам прелата, это похоже на чистый убыток для их стран. Только от степени приёма мигрантов и их интеграции в общество зависит, будет ли это для них выгодой. По данным ООН, «в прошлом году объём переводов, отправленных мигрантами на родину, составил 429 миллиардов долларов: это в три раза превышает объемы официальной помощи развивающимся странам».

На этот вклад мигрантов влияет помощь со стороны принимающих стран; мигранты должны как можно скорее превратиться из объектов неотложной помощи в субъектов достойного собственного развития. Людей в поисках убежища и новых возможностей следует принимать по-человечески, полностью уважая их права; их следует защищать от любого вида эксплуатации и злоупотреблений. Важно, чтобы принимающие их общины получали адекватную помощь для их интеграции, не забывая при этом о собственных нуждающихся и бедных. Кроме того, «мигранты обязаны уважать ценности, традиции и законы общества, которое их сопровождает», подчеркнул ватиканский прелат.

В завершение выступления о. Майкл Черни привёл слова Папы Франциска о тесной связи между миграцией и развитием: месяц назад Святейший Отец заявил, что присутствие великого множества мигрантов является благоприятной возможностью для человеческого роста, встречи и диалога между культурами, для укрепления мира между народами. Братство и солидарность ведут к созданию мирного и инклюзивного общества, которое способствует устойчивому развитию: государства должны сделать решительный шаг в этом направлении, подчеркнул ватиканский дипломат” ( конец цитаты).

Монс. Черни один из немногих иерархов католической церкви, кто предлагает бороться с причиной миграции, а не ее последствиями. Папа Франциск причинно- следственной связью миграции не озабочен. По крайней мере, я такого не встречал в его текстах. Может, плохо искал? Интересно, кто- нибудь просчитывает последствия, к которым приведет миграция? Особенно в культурной сфере. Самое загадочное- как Ватикан эту мешанину идеологий и верований собирается упорядочить? И вообще, единой Европе нужна единая религия?